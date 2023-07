Madres y Padres de Familia Deben de Tener Vacaciones a la par de sus Hijos: Barrientos

Ante el Aumento de Estrés en Esta Temporada

Por Benny Díaz

Termina el ciclo escolar 2023-2024 e ini­cian las vacaciones de verano, lo que para algunos es momento de relajación para otros es aumento de estrés y con eso se presenta la ansiedad y depresión entre los que se encuentran “madres y padres de familia e incluso los mismos menores que se ven expuestos a tiempo de ocio y a pasar más tiempo conectados a redes sociales o dispo­sitivos electrónicos”, declaró Brenda Yaneli Barrientos Delgado, titular del Instituto Municipal de Salud Mental del Municipio de Aguascalientes (Imasam).

Los progenitores se ven expuestos a la ansiedad y depresión porque deben salir a cumplir con sus obligaciones laborales y en muchos de los casos dejan solos a los meno­res, porque no hay quien los cuide y eso les genera no estar en las mejores condiciones.

Esto ocurre, dijo, “cuando no cuentan con alguien de confianza que cuiden a sus menores hijos y pasan ocho horas y o más fuera de casa, por eso creemos necesario que los patrones deben de sensibilizarse sobre el impacto que tendrán en el rendimiento de sus trabajadores, que será negativo”.

La funcionaria propone que “vean un área de oportunidad para aquellos empleados que sean padres de familia para que en estas fechas cuenten con días de vacaciones y puedan tener el tiempo de tener los espacios para convivir con sus hijos”.

Barrientos Delgado sostuvo que cuando hay vacaciones escolares se incrementan las consultas en el Imasam debido a que aumen­ta el estrés, sobre todo de mujeres madres de familia, que se ven rebasadas al no poder cumplir con todos los roles que tienen que cumplir porque hay algunas que son cabeza de familia, otras que aunque tenga pareja, también se desempeñan laboralmente fuera de casa e incluso las que están de tiempo completo dedicadas a las labores del hogar y cuidado de los hijos, tienen momentos de desesperación al tener a sus hijos en casa y no poder controlar el comportamiento de los infantes.

“También tenemos que en temporada vacacional son más niños los que acuden a terapia a Infancia Feliz, porque también ellos son vulnerables a sufrir ansiedad y depresión y los signos de eso, para que estén atentos los padres de familia, son falta de apetito, dolor estomacal, cambios de humor, insomnio y el contenido de redes sociales a las que tengan acceso”.

Todo esto, si no se atiende a tiempo, puede terminar en un cuadro de ansiedad o depre­sión porque lamentablemente estamos en la época en que los menores ya no quieren salir a jugar a la calle, prefieren estar en casa inmersos en dispositivos y en el mundo digital que, si no se maneja con cuidado, también puede ser peligroso.