En Jesús María, los Recursos no Alcanzan Para Calles de Asfalto o Concreto: Arámbula

Optan por Programa Permanente de Bacheo

Por Benny Díaz

“Recursos no alcanzan para asfalto o concreto, por eso hay un programa constante de bacheo en Jesús María”, declaró el alcalde José Antonio Arámbula López. Las calles de ese municipio necesitan constante mantenimiento, sobre todo en temporada de lluvias, y eso hace que el material que se coloca sólo remedia el problema por poco tiempo. Al primer anillo de Jesús María se le ha dado mantenimiento, dijo el panista, debido a que es una de las arterias con más circulación en ese municipio, con el consiguiente desgaste continuo.

“No es un bacheo profundo de levantar la capa y volverla a poner, para eso no contamos con el dinero suficiente y no podemos hacer todo a la vez, quisiéramos levantar todo el anillo y hacerlo de asfalto o de concreto, pero los recursos no alcanzan para todos y estamos en un programa permanente de bacheo”.

Indicó que cuentan con una planta asfaltadora para poder realizar el trabajo en la inmediatez y mantener las calles en el mejor estado posible. La temporada de lluvia trae beneficios sin duda, pero también causan estragos en otros lados como es el asfalto y por eso es que Arámbula López asegura que lo que se busca es que las precipitaciones pluviales no sean catastróficas para sus gobernados, por eso se preparan para tener las tuberías y los drenajes en las mejores condiciones para evitar inundaciones.

De las acciones que se han realizado más recientemente, destacó la de El Torito, en donde se construyó un puente, igual en El Chaveño II para evitar que las aguas del río puedan correr de forma natural, además del desazolve en Paso de Argenta y la limpieza en el Arroyo de las Culebras, en donde “hicimos una obra pluvial para ayudar a que se recarguen los mantos acuíferos y en Melchor Ocampo también se trabajó para que el drenaje pluvial llegara hasta el arroyo”.