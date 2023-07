Yo soy de Detenciones en Flagrancia: Martínez Romo

“Hago la Investigación con las Facultades que la ley me da”

Por Benny Díaz

Antonio Martínez Romo, comisario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), respondió a lo declarado por el fiscal Jesús Figueroa Ortega, quien aseguró que hacen falta detenciones más efectivas porque se saben quiénes son los vendedores de droga en las colonias pero a varios no los tocan ni con el pétalo de una rosa.

“Puedo señalar que diario la policía preventiva realiza detenciones y en un mes normalmente remitimos de 400 a 500 personas a Fiscalía, y el Ministerio Público debe de ordenar las investigaciones pertinentes y si es procedente inicie carpeta, esa es potestad del Ministerio Público, nosotros estamos trabajando en la prevención del delito”.

–¿Por qué no se les toca ni con el pétalo de una rosa? –Ahí están los cateos y algunos se han hecho de manera conjunta y yo soy de detenciones en flagrancia y no presumo que si es el que vende, y como tal me da la pauta para dar vista al Ministerio Público y la investigación de quién es el vendedor o a quién suministra, no me corresponde porque yo hago la investigación con las facultades que la ley me da.

Sobre los señalamientos que hizo Cuauhtémoc Escobedo Tejada, señaló que el Blindaje Aguascalientes es un tema que trae gobierno del estado y “me he adherido de acuerdo a los esquemas de coordinación y estamos trabajando. Me muestro respetuoso y así seguirá siendo el trabajo que es diario en el esquema de prevención. En lo personal estamos trabajando con los comités del buen orden, el programa cuatro por cuatro, los recorridos de prevención y el formato de Barrio Seguro con los que estamos dando resultados con muchísimas situaciones, y vamos a seguir en coordinación con la fiscalía y hemos detenido a personas con armas y droga, las entrego a la autoridad correspondiente y la investigación está en la cancha de ellos, en la mía es detenerlos en flagrancia y lo hago como la ley me faculta”.

Además, indicó que no cree que sea haciendo más estrictos los exámenes de control y confianza como hay que mejorar lo que falta. En cuanto si no se le avisó a la policía municipal de Rincón de Romos sobre el cateo de un inmueble donde encontraron armamento, señaló se debe respetar porque “hay operativos que se hacen operativos de manera coordinada y de forma conjunta, también es cierto que hay que guardar la secrecía y si el Ejército y la Guardia Nacional decidieron hacerlo solos hay que respetarlo, hay que distinguir eso.

Entiendo que si no nos invitan a trabajar tienen sus razones porque las corporaciones también tienen sus objetivos en lo particular, hay dependencias que tienen personal no confiable y lo es en el tema particular y puede estar filtrando, eso puede pasar y por eso tenemos asegunes y eso pasa en todos los niveles, pero cuando otra corporación requiera de la policía municipal, ahí estaremos”.