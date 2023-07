Ebrard: “Soy el Único que ha Sucedido al Presidente, he Dado Seguimiento a Programas y he Hecho los Propios”

“Yo soy Marcelo y Diferente a Andrés Manuel”

Por Benny Díaz

Marcelo Luis Ebrard Casaubón, aspirante a coordinador nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación, estuvo en Aguascalientes y en el recorrido por el centro de la ciudad estuvo acompañado por batucada, actrices (egresadas de la UAA) que animaban a la gente y con banderas arcoíris que ondeaban con su nombre, sin que se despegara de él la diputada federal Salma Luévano Luna.

En ese recorrido por el centro de la ciudad hizo varios paros “técnicos”, uno de ellos para desayunar gorditas y el otro para reunirse con reporteros en una conferencia de prensa en donde falló en todo momento el sonido, además de algunos simpatizantes que lo recibieron a su arribo al salón Bugambilias del hotel Quality Inn con el grito “¡presidente!, ¡presidente!” A quien presentaron como “el carnal Marcelo”, hizo su arribo saludando a todos y en el encuentro con los reporteros habló de “Ángel” su plan de seguridad, resaltando que para eso contará con inteligencia artificial, en donde habrá reconocimiento facial y con eso habrá “un México más seguro”.

Ayuda de Estados Unidos

Ebrard Casaubón dijo también que “la máxima ayuda de Estados Unidos es que dejen de mandar armas, que pongan un arco detector de metales para que impidan que lleguen a México”, y es que “las mandan a los adversarios y el año pasado se incautaron 24 mil armas largas del crimen organizado”.

La gran fortaleza de su plan de seguridad, subrayó, es la Guardia Nacional, y con la ayuda de la inteligencia artificial “todo delito será procesado y habrá cero impunidad”.

Para que eso ocurra, aseguró que va a apoyar a las fiscalías de todo el país, proporcionándoles el material que necesitan para que lleven a cabo el trabajo de investigación y de procesar a todo aquel que tenga responsabilidad al no acatar la ley.

También dejó claro que él no será la extensión del presidente: “cada quien tiene su modo, no tiene sentido hablar de si somos iguales, yo soy Marcelo y diferente a Andrés Manuel, somos diferentes y soy el único en la contienda que lo ha sucedido, tuve la suerte de que me invitara a participar (en su gabinete) y también que me incluyera en la lista del corcholateo. Cuando fui jefe de gobierno di seguimiento a los programas, pero también he hecho los propios”.

Está convencido que es gracias a los gobiernos de izquierda es que se puede abatir la desigualdad y la pobreza, de esta manera es que aquellos que no alcancen, suban y sean “de clase media, esa es la forma, como ocurrió con Uruguay y pronto va a pasar en México”.

Claudia, el Plan B

Aun cuando se hizo un “pacto” para que no se agredieran entre corcholatas, el carnal Marcelo no se aguantó las ganas y luego de afirmar que será nuevamente el sucesor de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, algo que asegura “es un hecho”, y cuando se le cuestionó sobre su Plan B, su respuesta fue: “Es que no sé si a Claudia la admitan en Movimiento Ciudadano”, refiriéndose a Sheinbaum Pardo.

Después de la conferencia de prensa, salió a la plaza de armas acompañado de reporteros, la batucada, las actrices que hicieron ambiente de carnaval y aprovechó para dialogar con algunas personas como boleros, jóvenes que desayunaban en las escaleras de la exedra y algunos ciudadanos que a esa hora descansaban en las bancas del lugar.

De ahí se fue a visitar la fábrica JM Romo y más tarde viajó a Calvillo para encontrarse con productores de guayaba.