Este Viernes, Claudia Sheinbaum en Aguascalientes

En la Explanada del Jardín de San Marcos, a las 10 Horas

* Ni Nerviosos ni Preocupados por lo que Haga el PAN, la Magia de AMLO es que los Sacó a las Calles: A. Ruiz

Por Benny Díaz

Claudia Sheinbaum Pardo estará en Aguascalientes el próximo viernes para dar a conocer su proyecto para dar continuidad al de Andrés Manuel López Obrador y convertirse en la coordinadora de la defensa de la transformación de México, dio a conocer en conferencia de prensa Aldo Ruiz Sánchez, su vocero en la entidad.

También estuvieron presentes varios actores que apoyan a Sheinbaum Pardo y resaltaron que Claudia es la mejor opción porque “ella es realmente de izquierda y realmente obradorista”.

Será en la explanada del jardín de San Marcos, a las 10:00 horas, donde Claudia se reúna con las personas que ven en ella la opción para suceder a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República.

Ante la pregunta de Página 24 si les preocupa lo dicho por Juan Antonio Martín del Campo de que por parte del PAN y aliados estén impulsado a Xóchitl Gálvez, a quien presentan como una de las “100 mujeres más influyentes del mundo”.

“Más que preocuparnos, nos ocupa y la doctora anda recorriendo el territorio nacional para caminar y platicar con la población.

La gente está contenta y ella es quien tiene una ideología parecida a la del presidente y por eso tiene una oportunidad real de la sucesión y por eso la impulsamos para que pueda ser la coordinadora de la defensa de la transformación”.

En Aguascalientes hay buen ánimo respecto a Sheinbaum Pardo y aseguran que el proceso para elegir a quien abandere a Morena en la elección del 2024, va a surgir de un método totalmente transparente y tendrá mucha legitimidad porque cada una de las corcholatas está recorriendo todo el país y van en unidad, porque sea quien sea el que gane la encuesta, van a seguir juntos porque “lo que más importa es que nuestro país siga avanzando”.

“Impugnaron Nuestro Proceso Interno y Luego lo Plagiaron”

Ruiz Sánchez dijo que por todo esto ni les pone nerviosos y tampoco les preocupa que por el lado de los panistas y aliados estén impulsando a Xóchitl Gálvez porque “honestamente en el mapa nacional Acción Nacional se desvanece, quedan pocos personajes que se aferran al viejo régimen y tienen como consigna ir en contra del presidente.

Primero impugnaron nuestro proceso interno y luego lo plagiaron, están haciendo lo mismo, pero más barato. Por ahí ya se bajaron varios aspirantes, como Lilly Téllez, que llegó a la curul por las siglas de Morena y arropada por este movimiento, pero decide irse a la derecha.

Presumen a Aguascalientes como la joya de la corona, yo no estaría tan orgulloso cuando el PAN compra votos, amaga con perseguir a la oposición, calumnian en medios de comunicación, no en todos; eso no es ganar, es comprar los cargos.

Que junten las firmas para su aspiración, la magia del presidente es que sacó a todos los prianistas a recorrer las calles y se van a topar con pared porque ellos no son de ir a las colonias”.

Ruiz Sánchez mencionó que “yo no puedo salir de la noche a la mañana a hablar mal de una persona con la que al principio fui afín sólo para buscar acomodo, nosotros no somos así, ni ando correteando cargos y a quienes actúan así la historia los juzgará, esa es una frase muy bonita, además de que quien traiciona una vez, traiciona dos veces”.