La Columna del Diablito

Antonio Martínez Romo, mejor conocido entre la tropa como “Poncharello”, no sólo por su parecido físico con el actor Erik Estrada, sino por “pito suelto”, pues sus subordinados le cuentan tres mujeres por “diferentes caminos”, reveló en entrevista con reporteros de la fuente que pidió a diputados tipifiquen la posesión de puñales también conocidos como: puntas, cuchillos, dagas, navajas, cuchillas, machetes etcétera, pues el comisario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM) dice que son muchos los transgresores de la ley que los utilizan no sólo para delinquir sino para herir a sus policías, cuando estos se aprestan a cumplir con su deber.

“Poncharello”, en verdad, se muestra preocupado porque asegura que en los operativos (razias) llamados Barrio Seguro, decomisan hasta 500 puñales u objetos punzocortantes, con los que agreden a sus muchachos, “como hace unos días un pandillero le provocó un corte en la cabeza a un policía, afortunadamente no llegó a más”.

Bueno, pues como el enamorado “Poncharello” dice: ese balón está en la cancha de los y les diputedes (¿así se escribe?) quienes deberán de prohibir esas armas de doble filo que, insisto, hace 40 años o poco menos estaban prohibidas, tanto así que algunos comerciantes que los vendían a la vista de toda la raza les eran decomisados por los representantes de la ley pero, pues eran otros tiempos, que ahora quiere “Poncharello” regresen.

CUIDADETE CON MANOLETE...

La coordinadora auxiliar del Salud Pública del IMSS en Aguascalientes, Leticia Barrios Santiago, en rueda de prensa dio a conocer que el VIH sigue estando presente y que toda la raza de bronce “estamos expuestos al virus de inmunodeficiencia humana (SIDA), pero más quienes tienen prácticas sexuales de riesgo (tornillo con tornillo), pertenecen a algún grupo vulnerable o comparten agujas, ya sea para realizar tatuajes o piercings.

La médico, pues, alerta porque el IMSS tiene ya 900 pacientes con “Sidral Aga” y recomienda a toda la raza de bronce a través de esta Casa Editorial, que no se confíen porque hay much@s le y elles o con más de una pareja que practique relaciones sexuales anales o vaginales que puede trasmitir el VIH.

Así las cosas, ¡cuidadete con Manolete!

EL A$EDIADO BO$QUE DE COBO$...

La constructora Desarrollos y Construcciones del Centro, logró conven$er al delegado en Aguascalientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), al propietario de la Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua (SSMAA), de darle una tarascada de 50 hectáreas al asediado Bosque de Cobos, para erigir ahí un fraccionamiento llamado Villa Portia, autorizado apenas a mediados del pasado mayo, lo que provocaría un ecocidio, declaró a esta Casa Editorial la guardabosques Sofía González Ponce, quien además forma parte de varios colectivos que tienen años exigiendo que las más de cinco mil hectáreas del Bosque Cobos, sean nombrados área protegida, porque es una zona muy importante que recarga los acuíferos de Aguascalientes, por lo que condenan a las autoridades corruptas de los gobiernos federal, estatal y municipal que, en contubernio con cámaras empresariales, colegios de profesio-nistas y otros actores privados no ceden en su intención de partirle la madre al medioambiente de Aguascalientes por un plato de lentejas.

Y la verdad no se vale, están viendo la cabrona sequía y ni así le miden a su voracidad, ¡no chinguen!

¡ÁNDELE MI CABRÓN!

Al ojéis “gusano” (así les llaman en Cuba a los desertores) Francisco Céspedes Rodríguez, cantautor cubano, quien furioso porque el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), invitó al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a celebrar las fiestas patrias, le deseó la muerte a AMLO, porque “cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 16 de septiembre a un dictador cubano y lo pone encima de los…, no sé, o sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, comenzó a levantar su cosecha: Con todo y que Guanajuato está gobernado por el PAN y el municipio de San Miguel Allende por el PRI, a Francisco Céspedes le suspendieron el concierto que iba a ofrecer en San Miguel organizado por Turismo Municipal, por las numerosas protestas de sanmiguelenses en contra de Francisco Céspedes.

Así las cosas, el alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, haciendo eco de la protesta de la raza de bronce de aquella bella e histórica ciudad, expresó ayer miércoles 28 que “en San Miguel de Allende hay libertad de expresión y mucha tolerancia, pero la libertad de expresión termina cuando alguien desea la muerte de nuestro presidente, y sobre todo si es un extranjero; esto se trata de civismo, tenemos que defender en este tipo de cuestiones a nuestro presidente”, expresó en un mensaje dirigido a la ciudadanía.

“Contrataremos –(para la función del próximo 7 de julio en el Teatro Ángela Peralta) continuó el alcalde priísta–, a un artista de mayor relevancia, nadie puede venir a desearle la muerte a nuestro presidente, así es que se cancela el concierto”.

¡Bolas, don Cuco! Un alcalde priísta, en un estado gobernado por un panista, hicieron lo que no se atrevieron a hacer los gobernadores y presidentes municipales morenistas, gracias a que la raza de bronce guanajuatense protestó por el agravio en contra del Preciso y pregunto: ¿En 2024, Guanajuato también será morenista? Haga el lector sus apuestas.

LO QUE TENÍA QUE PASAR, PASÓ...

Lilly Téllez no aguantó vara y con todo y las porras que le echó el mariguano Vicente Fox, le perdió el asco a la realidad y se bajó de la contienda por no haber piso parejo y estar cargados los dados a favor de Santiago Creel Miranda de quien Lilly tanto se burló por “ocupar cargos por dedazos y curules por la vía plurinominal”.

POR CIERTO...

Si los “astros” no mienten, quien la va pasar muy mal en cuanto lo destapencomo candidato del PRIANRD a la Presidencia de la República, es el susodicho Santiago Creel por sus transas con los cientos de permisos para casinos y casas de apuestas y sus turbios negocios en el sureste del país, por lo que, se avisora, pasará aceite. Al tiempo.

MANOLO YA DIJO QUE NO...

Manuel Alonso García “Manolo”, el poblano que cobra como propietario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se adelanta a la sucesión del fiscal general de Justicia del Estado, Jesús Figueroa Ortega, y en rueda de prensa declaró que él no está interesado en es cargo, porque “soy policía de carrera, no político”, para luego echarle mucha crema a sus tacos diciendo que en cuatro años de trabajo en Aguascalientes “he dado lo mejor de mí intensamente para dar los mejores resultados”.

Bien, ¡clap, clap, clap! (aplausos) sólo que a “Manolo” se le olvidó un pequeño detalle: su extinto antecesor, Porfirio Sánchez Mendoza, quien murió en el helicopterazo, junto con otras personas, el 17 de noviembre de 2022, tenía a Aguascalientes como el segundo estado más seguro del país, sí señor.

Y con Manolo, Aguascalientes este año, ocupa el tercer lugar, con 39 asesinatos de enero a mayo, al ser desbancado por Baja California Sur, con 18 ejecuciones, mientras que Yucatán, sigue siendo el estado más seguro con 16 homicidios dolosos.

Por lo que Manolo está obligado a dar lo extra para intentar posicionar a Aguascalientes, no en el segundo lugar, sino como el estado más seguro como lo ha venido reiterando la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, que siempre ha declarado que un estado seguro es un imán que atrae inversiones, y es lo que pretende para la raza: seguridad y empleos bien remunerados.

Así es que hay que echarle el resto, porque si retrocede, Manolo no podría no cargar los peregrinos el próximo diciembre, como titular de la Secretaría de Seguridad Estatal.

GOLPES DE CALOR...

Rubén Galaviz Tristán, propietario de la Secretaría de Salud y del ISSEA, ha echado mano de su experiencia y en su feudo han atendido con éxito a 10 personas con golpes de calor, contrario a Nuevo León en donde ha fallecido 64 personas por el infernal calor en aquel norteño estado.

ROMERÍA PASADA POR AGUA...

Hace 50 y pico de años, Aguascalientes padecía una gran sequía y la Diócesis organizaba aquí allá y acullá rosario y otros actos religiosos, implorando al ojéis de San Pedro que abriera las llaves para refrescar un poco el calorón tan tremendo que hacía, tanto que hasta en los cofres de los vehículos se podrían freír huevos.

“LA PASADITA...”

Llegó el Quincenario de la Virgen de la Asunción y los danzantes le echaban más ganas, implorando agua a la patrona de Agüitas, y cuando la raza de bronce ya había perdido la fe, en la meritita noche del 15 de agosto cayó un refrescante chubasco, que lejos de espantar a la raza asistente la hizo explotar de júbilo y de ahí pa’l real las lluvias se generalizaron, las presas se llenaron, y el extinto padre Toño con sus muchachos de la Ciudad de los Niños, hacían su agosto colocando tablones de madera en las esquinas del centro de la ciudad, donde las aguas formaban pequeños ríos para cobrar “la pasadita” a los transeúntes; y regresaban con costalitos llenos de monedas de 5, 10, 20, 50 centavos que ahora ya no hay.

Tiempos aquellos.

Y CON ESTA ME DESPIDO...

Me dicen que quien anda con la cola entre las patas es el líder local de la “CETEME” Alfredo González González, quien tiene problemas jurídicosfamiliares pendientes por no pagar pensión alimenticia, ya que es uno de los que le gusta mojar la “garrita”y después hacerse el occiso para ni siquiera darle a la mujer para la leche de l@ niñ@.

También me dicen que su aparente desprendimiento para invitar a guapas mujeres a los toribios en la Plaza Monumental durante el Serial Taurino de la Feria Nacional de San Marcos, es un vulgar engaño, ya que la empresa le regala los boletos; que el apodo de “El Marro” como le decían cuando era obrero en Guantes Vargas no era por lo “ponchado” que estaba, sino porque era muy marro para soltar el billete.

EL PURRÚN ES ESCANDALOSO Y CIRCULA EN INTERNET...

ALFREDO ES DEUDOR ALIMENTARIO Y ABANDÓNICO...

Van pelos y señales: Dos menores en abandono. El líder de la CTM en Aguascalientes está actualmente vinculado a proceso. Tiene una denuncia por violencia familiar núm. de carpeta: CII/AGS/ 17401/08-20.

Tiene otra denuncia penal por incumplimiento en el pago de alimentos bajo la carpeta núm: 2198/2022 al no haber cumplido con el pago de la pensión alimenticia.

A José Alfredo González González se le imponen como medidas cautelares el presentarse de manera bimestral, ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Salidas Alternas de Aguascalientes.

Estruendoso el purrún, ¿no?

