Plaza de Armas

Primero les Abren las Puertas…

…Y LUEGO los quieren echar. Así se las gastan en Morena, que en su momento casi los recibían con fanfarrias, como a Luis Salazar Mora, quien como dicen por ahí, “se les torció” y como le pasó a José Manuel González Mota, quien comenzó a ver todo azul.

AHORA LOS del Movimiento de Rege­neración Nacional (Morena) quieren “expul­sar” del partido al singular regidor, quien ni se angustia, ni se acongoja porque él anda feliz de la vida que porque logró “bajar recursos federales” para el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) y cada vez que puede dice que quiere mucho a Andrés Manuel López Obrador y con eso se siente “del otro lado” (BDR).

Razones Para Negarte una Hipoteca

LOS CRÉDITOS hipotecarios conti­núan siendo la principal herramienta para adquirir casa en nuestro país. Según la más reciente Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI), de los 8.5 millones de inmuebles adquiridos nuevos o usados, 48.6 por ciento se pagan con Infonavit y 14.8 por ciento con préstamos de instituciones financieras privadas.

DE AHÍ que negarte este tipo de crédito puede truncar el sueño de tener un lugar propio. Las razones para no otorgarlo van desde errores en los datos personales hasta no poseer una capacidad de pago aceptable. Para no atravesar esta situación, te contamos sobre los motivos más comu­nes por los que podrían no autorizarte un financiamiento.

NO TENER la edad exigida. Aun cuando pareciera que todo mundo puede solicitar una hipoteca, hay restricciones claras en cuanto a la edad de los usuarios.

“LOS BANCOS marcan diferentes lineamientos. Para otorgarlo, las personas deben tener un mínimo de 21 años hasta máximo 69 años y 11 meses. Otra regla es que la edad del solicitante más el plazo del préstamo no debe exceder los 80 u 85 años”, señala Karina de la O, directora de Crédito Hipotecario en Creditaria México.

EN EL CASO del financiamiento tra­dicional del Infonavit, la suma de la edad de la persona más el plazo del producto hipotecario no debe sobrepasar los 70 años en hombres y los 75 años en mujeres. Un requisito tan sencillo podría cerrarte las puertas a tu nueva casa.

BAJA CAPACIDAD de pago. Tu in­greso mensual es clave para determinar el monto a pagar de un crédito hipotecario. Para comprobar tus entradas de dinero, será necesario entregar copia de tus reci­bos de nómina recientes o, en el caso de ser trabajador independiente, estados de cuenta bancarios. “Quienes se dedican a la economía informal también pueden solici­tar un crédito. El banco realiza un estudio socioeconómico con base en una visita al negocio”, dice Karina de la O, directora de Crédito Hipotecario en Creditaria México. Según expertos, el pago de la hipoteca no debe superar el 30% de tu salario mensual. Para solicitar el crédito tradicional del In­fonavit, no importa el ingreso que tengas, aunque éste se toma como referencia para fijar el monto del financiamiento.

MALA ESTABILIDAD laboral. Las instituciones buscan tener certeza de que los pagos de la hipoteca van a hacerse en tiempo y forma. Por ello, además de cono­cer tus ingresos, deben asegurarse de que mantienes una buena estabilidad laboral. De ahí que exijan tener, al menos, dos años de antigüedad al momento de hacer la solicitud. “Si la persona acaba de cambiar de trabajo, piden que no haya una laguna laboral entre un empleo y otro mayor a 60 días”, indica la especialista.

DE IGUAL manera, tener un historial de alta rotación de empleos no es bien visto. Si acostumbras a pasar de un trabajo a otro, esto podría afectarte al pedir un financia­miento, pues lo interpretan como una falta de compromiso a largo plazo, consideran asesores de la startup Bancompara.

POCO HISTORIAL crediticio. Tener una buena calificación en el Buró de Crédito es clave para poder obtener un financiamien­to bancario. Para ello, debes tener al menos una tarjeta de crédito, pues se considera un buen parámetro para saber si un cliente cum­ple con sus compromisos. Este aspecto no sólo se reduce a pagar las deudas a tiempo, sino también a que los gastos coincidan con el nivel de ingresos.

“AL MOMENTO de hacer la solicitud, no es conveniente tener utilizadas las líneas de crédito por arriba del 80%, pues eso habla del nivel de endeudamiento. Tampoco se recomienda tener muchas líneas de crédito abiertas, por ejemplo, para comprar un au­tomóvil o muebles”, sugiere la directora de Crédito Hipotecario en Creditaria México.

INMUEBLE EN problemas. La hipoteca también puede ser rechazada si la vivienda en cuestión no cumple con los requisitos exigidos por el banco. “Si se trata de un inmueble usado, éste debe contar jurídi­camente con toda la documentación en regla; por ejemplo, estar dado de alta ante el Registro Público de la Propiedad y tener todos los impuestos pagados, como predial o servicio de agua. La vivienda se convierte en la garantía del banco”, apunta la especialista.

PARA QUE el Infonavit autorice un financiamiento, la casa o departamento debe reunir algunos requisitos como contar con servicios básicos, tener una ubicación segura, además de poseer una vida útil de al menos 30 años. Las insti­tuciones regularmente son estrictas con este aspecto.

DATOS QUE no coinciden. Las incon­sistencias entre la información que propor­cionas y tus documentos oficiales pueden ser motivo de rechazo para un crédito hipoteca­rio. En caso de tratarse de un error humano, se podrá hacer la corrección y continuar con el proceso. Si, por el contrario, se intentan maquillar algunos datos, hay una alta pro­babilidad de que el préstamo sea rechazado debido a que no confían en ti.

EN VEZ de mentir, especialistas re­comiendan acercarse a un asesor y pedir orientación sobre cómo poder cubrir todos los requisitos correctamente. “El llenado de la solicitud debe coincidir con la documen­tación entregada al banco, ya que se validan identificaciones, recibos y comprobantes”, advierte Karina de la O.

HACER VARIAS solicitudes. Pedir información sobre créditos hipotecarios en diferentes bancos no está mal; de he­cho, es una buena forma de encontrar la mejor opción. Lo que no debe hacerse por ningún motivo es solicitar un préstamo en cada institución, ya que esto puede hablar mal del usuario. Quizá el objetivo sólo sea saber si es sujeto de crédito, pero no debe llenarse ningún tipo de documento hasta estar completamente seguro de una opción.

DE IGUAL manera, toma en cuenta que, si tienes vigente otro crédito, lo más proba­ble es que el banco investigue tu solvencia para pagar uno nuevo. Ante cualquier alerta de sobreendeudamiento, corres el riesgo de que sea rechazado. Lo ideal es solicitar otro una vez que se ha liquidado el anterior (Con información de nuestras agencias).