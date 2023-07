Plaza de Armas

Va de Nuevo

FERNANDO ALFÉREZ Barbosa tendrá que convocar a conferencia de prensa, para que como debe ser, pida disculpa pública a Natzielly Rodríguez Calzada por violentarla cuando fue candidata a la gubernatura.

Y ES QUE Alférez Barbosa hizo caso omiso de esa medida cautelar e intentó hacer pasar como que lo hizo al dar una entrevista –no conferencia de prensa con la respectiva convocatoria– al salir del juzgado en donde, ante la autoridad, se disculpó con la ahora titular del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.

AHORA HAY que esperar a ver si Fernando Alférez ahora sí cumple con lo que se le ordena o se sigue yendo por la libre (BDR).

Indicadores de Ocupación y Empleo, Mayo de 2023

DE ACUERDO con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en mayo de 2023 y con cifras originales, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 60 millones de personas, lo que implicó una Tasa de Participación de 60 por ciento. Dicha población fue superior en 939 mil personas a la de mayo de 2022. La Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 40 millones de personas, 42 mil personas menos que en el quinto mes de 2022.

DE LA PEA, 58.3 millones de personas (97.1 %) estuvieron ocupadas durante mayo pasado: 1.1 millones más que en el mismo mes de un año antes. A su interior, las personas subocupadas –las que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas– fueron 4.7 millones (8.1 % de la población ocupada), una reducción de 132 mil personas con relación a mayo de 2022.

LA POBLACIÓN desocupada fue de 1.8 millones de personas y la Tasa de Desocupación (TD), de 2.9 % de la PEA. Respecto a mayo de 2022, la población desocupada descendió en 173 mil personas y la TD fue menor en 0.3 puntos porcentuales.

EN MAYO de 2023, a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, la TD aumentó 0.1 puntos porcentuales, al ubicarse en tres por ciento. La Tasa de Subocupación disminuyó 0.1 puntos porcentuales: se situó en 7.9 % en el mismo periodo.

Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa, Primer Trimestre de 2023

EN EL PRIMER trimestre de 2023, los estados con mayor contribución al valor total de las exportaciones fueron: Chihuahua (13.3 %), Coahuila de Zaragoza (12.8 %), Nuevo León (10.4 %), Baja California (9.7 %) y Guanajuato (6.2 %). En conjunto, estas entidades sumaron 52.4 por ciento.

EN SU COMPARACIÓN anual, las cinco entidades con mayores aumentos en el valor de sus exportaciones fueron: Hidalgo, con 67.7 %; Ciudad de México, 36.6 %; San Luis Potosí, 32.7 %; Sinaloa, 22.1 % y Querétaro, con 21.8 por ciento.

EN EL TRIMESTRE enero-marzo de 2023, el subsector Fabricación de equipo de transporte destacó por su participación en el valor total de las exportaciones (38.7 %). Los estados con mayor aportación en dicha actividad fueron: Coahuila de Zaragoza (22.2 %), Guanajuato (11 %), Nuevo León (10.3 %), Chihuahua (8.3 %) y Puebla (7.7 %). Estas entidades concentraron 59.6 % del valor de estas exportaciones.

LOS ESTADOS con mayores exportaciones de equipo electrónico fueron: Chihuahua (40.7 %), Baja California (19 %), Jalisco (17.4 %), Tamaulipas (8.5 %) y Nuevo León (5.9 %). En conjunto, sumaron 91.4 por ciento.

EN EL PRIMER trimestre de 2023, las entidades que más contribuyeron en las exportaciones de equipo eléctrico fueron: Nuevo León (29.7 %), Coahuila de Zaragoza (12.9 %), Chihuahua (12.3 %), Tamaulipas (11.4 %) y Baja California (9 %). Estas entidades agruparon 75.1 % del total de las exportaciones de este subsector.

EN EL PRIMER trimestre de 2023, las entidades que realizaron las exportaciones del subsector Extracción de petróleo y gas fueron: Campeche (57.6 %), Tabasco (36 %), Veracruz de Ignacio de la Llave (4.4 %), Chiapas (1.4 %) y Tamaulipas (0.6 %). En conjunto, conformaron 100 % de las exportaciones de este subsector.

DURANTE EL periodo de referencia, los estados con mayor participación en las exportaciones del subsector Agricultura fueron: Michoacán de Ocampo (25.9 %), Sinaloa (21.6 %), Sonora (10.8 %), Baja California (8.5 %) y Guanajuato y Jalisco (6.7 % cada entidad). Las seis entidades sumaron 80.2 por ciento.

Ingreso Corriente Para los Municipios de México 2020, Estimación en Áreas Pequeñas

EL INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pone a disposición del público información sobre el Ingreso Corriente para los Municipios de México (ICMM) 2020. El objetivo de este programa es ampliar la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), Nueva serie, con estimaciones de la variable Ingreso Corriente Promedio Trimestral por Hogar (ICPTH) a nivel municipal. Con ello, el Instituto proporciona herramientas para fortalecer el análisis estadístico de la información disponible.

LA MEDICIÓN del ICMM se realiza mediante técnicas de estimación en áreas pequeñas, las cuales permiten conocer la estimación de la variable ICPTH, para cada uno de los 2 458 municipios del país.

CADA MUNICIPIO recibió una clasificación, dentro de uno de los siete estratos determinados, de acuerdo con el valor de la estimación del ICPTH.

MÁS DE la tercera parte de los municipios se ubicó en el estrato bajo, es decir, con un ICPTH entre $20 000 y $30 000. En contraste, solo 17 municipios (lo que representa menos de 1 %) se clasificó en el estrato muy alto, con un ICPTH igual o mayor a $70 000.

LAS ESTIMACIONES de la variable Ingreso Corriente Promedio Trimestral por Hogar (ICPTH) para los municipios oscilaron entre $12 809 y $115 472.

MÁS DE la tercera parte de los municipios contó con un ICPTH entre $20 000 y $30 000. Menos de 1 % de los municipios recibió un ICPTH de $70 000 o más.

EN GENERAL, los municipios de la zona norte del país tuvieron los valores más altos del ICPTH. Los valores más bajos se presentaron en los municipios del sur del territorio nacional.

39.1 % DE los municipios del país no superó un ICPTH de $30 000; 83.3 % no llegó a $45 000 y 97.6 % no excedió de $60 000.