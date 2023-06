Plaza de Armas

Cada Quien su Lucha

MARIO ÁLVAREZ Michaus asegura que él, casi como José López Portillo al peso, defenderá al ISSSSPEA y por eso poquito se le hace el 14 por ciento que les cobra, por adelantado, no se vayan a ir, a los que deben o piden prestado porque hay que mantener la bonanza en ese ente que no recibe un peso de nadie porque es autónomo.

CON SU derecho de réplica, y desde su perspectiva, poco falta para que los pensionados le salgan debiendo hasta las gracias que porque tienen muchas prestaciones como el descuento que les hacen en Valladolid y otras cosas que los que “se jubilan de la iniciativa privada” no tienen.

ADEMÁS DE que casi pasó a ser víctima que porque como todos los afiliados son “empleados de gobierno” todos son influyentes porque conocen a alguien, son recomendados de e incluso entraron a trabajar como funcionarios apadrinados por alguien.

ASÍ ES en ese ámbito, incluso él está en ese cargo porque es amigo de alguien. Está convencido de que está haciendo lo que debe y tal vez para otra persona lo “correcto” sea dirigir de otra manera, pero que él está ahí para que el dinero rinda y bien, de acuerdo a la inflación.

QUE AL ISSSSPEA, afirmó, no le genera un gasto extra hacer la defensa de todas las demandas que tienen en contra de los pensionados que exigen se les respete el pago en salarios mínimos, porque el equipo jurídico también está conformado por empleados del estado.

EN OTRAS palabras pelean en contra de sus compañeros, esos que por años cotizaron, pagaron sus cuotas y de repente, les pagaron en unidad de medida y actualización porque si no, ni con todas las propiedades que tiene el ISSSSPEA, en todos los municipios, les alcanzaría.

LO QUE “salta”, y mucho, es si es casualidad que se promueva tanto el crédito hipotecario cuando el director tiene una inmobiliaria, porque entonces hay conflicto de interés.

OTRA COSA que dice el exdiputado es que “no quiere ser sensacionalista”, pero avienta la información de que hay en revisión varias pensiones, que porque “entregaron” documentos mal los beneficiarios y resulta que no cumplen con ninguno de los requisitos como para acceder a dicha prestación ni en edad, años de servicio o invalidez.

“PUEDEN HABER sanciones ¿eh?”, lo que deja claro que hay quienes están en riesgo de perder su pensión, aunque por estar precisamente en el proceso de análisis con lupa se reservó datos más específicos.

HABRÁ QUE ver a quiénes van a quitar y a sancionar si a esos que reciben pensiones de “medio peño” o a exgobernadores, jueces, magistrados y demás que tienen su vida asegurada no sólo para ellos, sino para varias generaciones, mientras que los que se quejan lo hacen porque no les alcanza ni para medicina.

BUENO, ESTE tema parece que dará para mucho, pero mucho más. Y también hay que ver cuál será la postura del diputado José de Jesús Altamira Acosta: escuchar la voz del pueblo (que son los que piden justicia) o la del funcionario que afirma actuar con ley en la mano (BDR).

Información Oportuna Sobre la Balanza Comercial de Mercancías de México, Mayo de 2023

EN MAYO de 2023, de acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, se registró un déficit comercial de 74 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 2 256 millones de dólares obtenido en el mismo mes de 2022.

EN LOS primeros cinco meses de 2023, la balanza comercial presentó un déficit de 6 382 millones de dólares.

EN EXPORTACIONES, en el mes de referencia, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 52 860 millones de dólares, cifra compuesta por 50 132 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2 729 millones de dólares de petroleras. Así, las exportaciones totales reportaron un crecimiento anual de 5.8 %: resultado neto de un alza de 8.6 % en las exportaciones no petroleras y de un descenso de 28.2 % en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 11.4 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo retrocedieron 3.5 por ciento.

EN EL QUINTO mes de este año y con cifras desestacionalizadas, las exportaciones totales de mercancías registraron un avance mensual de 2.78 %, derivado de crecimientos de 2.90 % en las exportaciones no petroleras y de 0.71 % en las petroleras.

EN IMPORTACIONES, en mayo de 2023, el valor de las importaciones de mercancías fue de 52 935 millones de dólares, monto que implicó un ascenso anual de 1.4 por ciento. Dicha cifra fue resultado neto de un aumento de 7.8 % en las importaciones no petroleras y de una caída de 40.1 % en las petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron incrementos anuales de 13.5 % en las importaciones de bienes de consumo y de 24.1 % en las de bienes de capital. Las importaciones de bienes de uso intermedio retrocedieron 2.8 por ciento.

CON SERIES ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron un descenso mensual de 2.61 %, lo que fue reflejo de reducciones de 0.72 % en las importaciones no petroleras y de 20.31 % en las petroleras. Por tipo de bien, se presentaron disminuciones mensuales de 1.02 % en las importaciones de bienes de consumo, de 3.11 % en las de bienes de uso intermedio y de 1.07 % en las de bienes de capital.

Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos, Abril de 2023

A PARTIR de esta fecha, inicia la difusión de las nuevas series con base 2018 de los Indicadores Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos (IGPERSE).

EN ABRIL de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, el Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos (IGPOSE) registró 98.2 puntos, 0.1 % mayor con relación a marzo pasado.

CON CIFRAS desestacionalizadas y en el mes de referencia, el Índice Global de Remuneraciones de los Sectores Económicos (IGRESE) fue de 107.8 puntos: creció 0.5 % con respecto a marzo de 2023.

EN EL CUARTO mes de este año, el Índice Global de Remuneraciones Medias Reales de los Sectores Económicos (IGREMSE) aumentó 0.4 % a tasa mensual y alcanzó un nivel de 109.7 puntos, con datos desestacionalizados.

A TASA anual y con series desestacionalizadas, en abril de 2023, el IGPOSE descendió 0.7 %; el IGRESE ascendió 2.8 % y el IGREMSE, 3.4 por ciento.