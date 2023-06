Es muy Bajo el Interés de 14% Para Préstamos a Corto Plazo, Afirme el Titular del ISSSSPEA

“Hasta el 17 por Ciento era Poco”

* “Todo lo que se ha Actuado es de Acuerdo a la ley”, Asevera

Por Benny Díaz

Mario Álvarez Michaus, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA), pidió derecho de réplica por lo declarado por el diputado José de Jesús Altamira Acosta sobre hacerlo comparecer para que explique sobre el interés del 14 por ciento en los préstamos a corto plazo.

“Ese porcentaje es bajo, hasta el 17 por ciento de interés era poco, pero la gobernadora, luego de hablar con ellos dijo que el 14 por ciento, se sometió a votación del consejo y se aprobó. En cualquier banco, un préstamo sobre nómina anda, por muy bajo, sobre el 20 por ciento. Yo debo cuidar y garantizar que el dinero vaya creciendo de acuerdo a la inflación y todo lo que se ha actuado es de acuerdo a la ley”.

En cuanto a que se niega a recibir a los pensionados, el funcionario dijo que “sí me he reunido con ellos, dos veces junto con la gobernadora y siempre salgo por la puerta de Rayón”.

Y Álvarez Michaus se explayó sobre que lo critiquen, porque insiste en que está apegado a la ley y que lo que dijo Martín Orozco Sandoval sobre que había dinero para 100 años aseguró que es un error de “interpretación”, “porque cada año se hace una evaluación sobre lo que puede pasar durante esos 12 meses sobre cuántos pueden pensionarse, los montos (hay disparidad de sueldos según el puesto y el ente en el que trabaje el empleado), los que fallecen y muchas otras variantes”.

Por eso insistió en que “cuando yo llegué aquí me encontré con otra realidad”, y según él y de acuerdo a esa evaluación que hacen cada año hay dinero hasta 2060.

–¿Martín Orozco y Jesús Ortiz mintieron? –No puedo decir si Martin mintió, es de interpretación.

A mí me pusieron aquí para que cobre a quien deba, se trata de finanzas y puede haber un universo de realidades allá afuera con los pensionados, son siete mil y hay quienes tienen crédito hipotecario, de automóvil, pagar pensión alimenticia y yo antes de depositarles tengo que garantizar ese dinero porque somos un ente autónomo y estamos en los primeros lugares del país, no recibimos recurso de gobierno, es propio y hay que saber administrar.

Todo es cosa de finanzas, por ejemplo en Zacatecas están en quiebra y ahora gobierno es el que está poniendo el recurso.

Y Mario fue más allá con sus argumentos: “si se acaba el dinero el que tiene que pagar a todos su pensión es gobierno del estado y se redundará en que bajará la calidad de los servicios, no habrá obra pública porque a quienes trabajaron para el estado hay que depositarles cada quincena en su tarjeta”.

Según dio a conocer, a quienes percibían 500 pesos de pensión se les aumentaron tres mil pesos, no 500 como se hacía el sexenio pasado y “son dos mil pensionados”.

Por esas “finanzas sanas” y el que él, como dueño de una inmobiliaria, haya bajado la tasa para adquirir un crédito para una casa al 12 por ciento y no al 13.5 como se debe, y así ayuda a muchos.

Álvarez Michaus se ufanó de que el ISSSSPEA, aunque a “muchos pensionados” no les guste, está dando buenos resultados y se financiará la construcción de las casas para los policías. Será de interés social, claro está, no de alta gama, pero deben sentirse contentos porque tendrán acceso a una vivienda y a no dejar en el desamparo a sus familias si les llega a pasar algo, por ser un trabajo de alto riesgo.

Sobre el exgobernador Carlos Lozano de la Torre, de quien no quiso ahondar en el tema, sólo se limitó a decir que se pensionó por “vejez”, pero no si a él también se le paga en unidad de medida y actualización como a los otros seis 999 restantes, o a él, por haber sido mandatario sí se le respeta en salarios mínimos.

Precisamente por eso el ISSSSPEA tiene miles de demandas ante instancias judiciales, en el sexenio pasado se ganaban, pero ahora con él al frente el equipo jurídico, aseguró hace su trabajo y que se han invertido los papeles: “antes era el Instituto el que se amparaba (porque le ganaron) y ahora son ellos (los pensionados), nosotros vamos a continuar haciendo lo que corresponda y que sean los jueces los que den la razón”.

Y la inconformidad de que pague en UMA’s y no en salarios mínimos dijo que eso sería un descalabro fuerte para el ISSSSPEA, porque entonces el dinero alcanzaría para muy pocos años, además de que el salario mínimo se aumentó considerablemente para que el trabajador viva bien, no como antes que no alcanzaba para nada.

Por eso se hizo lo de unidad de medida y actualización tanto para pagar sanciones como pensiones porque “esa persona (que ya no está en activo) puede contar con una casa que le reditúe ganancias u otras cosas, también hay quien ha vivido siempre al día porque cada quien gasta de acuerdo a lo que percibe”.

Según la ley de 2018 que se votó en el Congreso local para que se les pagara en salarios mínimos, no se violenta por lo arriba mencionado, ya que en todo el país los que se jubilan lo que perciben es en UMA’s.

El funcionario manifestó que los pensionados que están inconformes son los que percibían salarios de 30, 20 o 15 mil pesos, porque son los que más afectados están, ya que los que tenían un pago magro de 500 o mil pesos ahora perciben más del triple, mientras que los que fueron jueces, magistrados o cargos similares tampoco se van a quejar.

“Habrá a quien no le parezca, pero a mí me pusieron aquí para que les cobre a los que deben y es lo que voy a seguir haciendo”.