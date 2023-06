Plaza de Armas

A ver Cómo les va

A LOS DIPUTADOS que mandarán comparecer a Mario Álvarez Michaus. Hay tres escenarios: el menos probable que hable con la verdad y diga por qué les cobra intereses tan elevados a los afiliados al ISSSSPEA.

EL SEGUNDO que comience a “jugar” con los legisladores como con los pensionados, que llegar a buscarlo a sus oficinas, ahí por Galeana, donde está la puerta principal, y él sale corriendo por la de atrás, la que se ubica por Rayón y nomás no les da la cara, menos explicaciones.

EL TERCERO que, como también tiene un largo colmillo y se las sabe de todas (también fue diputado), todas, para aventar discursos mareadores, les hable bonito y los legisladores escuchen el canto de las sirenas.

ESA SESIÓN debe ser abierta, para que no sólo los reporteros, sino los interesados, escuchen el discurso y los por qué, detallados y sustentados, de “sangrar” a los que piden préstamos en el ISSSSPEA con esos intereses, que a quienes van a endeudarse ya le piensan, porque parece que más que ayudarles se entregan a un pago que raya en la usura (BDR).

Evalúan Acciones Judiciales Para Mejorar Condiciones

ANTE EL retraso en la regulación laboral de las plataformas digitales se analizan otras opciones, como es la vía judicial, dice Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA).

POR EJEMPLO, en Reino Unido, un grupo de conductores demandó a Uber porque no les daban aguinaldo, vacaciones y otros derechos, y un juez estableció que estas personas, efectivamente son trabajadores subordinados, lo que desató que ahora en ese país esté regulado el trabajo en plataformas, explica.

HAY OTROS casos como España que ya tiene una legislación, en Estados Unidos también están discutiendo el tema. En América Latina ya está aprobada una ley en Chile, mientras que, en Colombia, el nuevo gobierno de Gustavo Petro está impulsando una reforma amplia que incluye el trabajo de plataforma.

“SI AQUÍ los legisladores no hacen su trabajo, no nos toman en cuenta y no hacen los dictámenes que tienen que hacer en sus comisiones, deberemos explorar otras vías, además de que no vamos a descartar movilización y paros”, afirma Guerrero.

EN OPINIÓN de Jimena Sánchez, “hemos tenido muchas reformas en materia laboral, desde la que tuvimos en 2019, que modificó las relaciones individuales y colectivas de trabajo, la reforma de teletrabajo y la de la subcontratación. Han sido cambios con tiempos de implementación muy cortos para el sector empresarial y creo que un cambio en plataformas digitales podría ser un factor de presión adicional”.

SOBRE LA posibilidad de que el proceso electoral de 2024 pueda posponer aún más la regulación del sector, la especialista afirma “que la moneda puede caer en cualquiera de los dos lados, si puede ser un freno el cambio de gobierno o un acelerador. Más bien creo que va a ser un acelerador y estimo que este año vamos a tener una propuesta seria de regulación para plataformas digitales” (Con información de nuestras agencias)