La Guardia Nacional Debe de Tener más Presencia en Carreteras Federales: Muñoz

“No Están en la Cantidad que Quisiéramos Para Sentirnos Seguras”

Por Benny Díaz

“Guardia Nacional debe tener más presen­cia en carreteras federales porque no están en la cantidad que quisiéramos [para] sen­tirnos seguras al salir de la entidad”, declaró Erika Muñoz Vidrio, presidenta de Mujeres Empresarias, A.C. (Memac).

En conferencia de prensa, habló sobre la reunión que tuvieron recientemente con altos mandos de la Guardia Nacional y el general Rubén Barraza Rodríguez, de la XIV Zona Militar para exponerles que “tenemos una región en donde nos preo­cupa lo que está pasando en las carreteras federales, porque constantemente vemos que hay ausencia de ellos cuando salimos a Guanajuato, Jalisco y Querétaro, pero no se ve presencia de autoridades y muchas veces sabemos que hay algo o suceden si­tuaciones complicadas y no denunciamos, también eso hay que reconocerlo que no levantamos la voz y el ciudadano no debería de tener miedo a hacerlo, porque se tiene la opción de realizarlo de forma anónima y ante instancias federales es marcando al 089, mientras que en lo local hay la aplicación del C5 para carreteras que funciona aun en tramos donde hay poca señal”.

Erika Muñoz hizo hincapié en que los ciudadanos no deben quedarse callados ni vivir con miedo, cuando se trabaja, como el caso de las mujeres empresarias, en ámbitos en donde deben de estar seguros tanto en su patrimonio como integridad física.

La empresa dijo que la respuesta de la Guardia Nacional y el general Barraza, consistió en recomendaciones al salir del estado: compartir cada media hora su ubica­ción con personas que tengan total confianza y circular lo menos ostentoso posible.

Insistió en la cultura de denuncia ciuda­dana y manifestó que hay que unirse para exigir a las concesionarias de las autopistas que pongan cámaras de reconocimiento facial y “si todos lo hacemos y no hay que seguir siendo estadísticas e incrementamos los delitos, porque no se trata de la divi­sión de los estados, sino cómo se pueden coordinar para crear mejores condiciones a los que debemos que viajar saliendo de la ciudad”.

Habló de que hay empresarios que tienen que viajar con cargas que tienen valor de cientos de miles de pesos, por eso creen im­perativo que haya elementos de la Guardia Nacional en las carreteras federales cada determinados kilómetros y no que tengan que pasar casi un estado para encontrar alguna unidad con dos de sus elementos, porque eso definitivamente los hace sentir inseguros y deben andar por toda la región.