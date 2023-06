Plaza de Armas

Nadie Vende PAN Frío…

JAVIER LUÉVANO Núñez asegura que el pleito de Lilly Téllez contra Santiago Creel Miranda no es para nada que haya quebranto en el PAN, que la forma de ser de la senadora es directa y que le reconocen que no se quede callada y señale lo que no le parece.

ADEMAS DE que nada está dicho porque no se sabe cómo van a elegir al candidato o candidata a la presidencia de la República, si por el millón de firmas que logre juntar cada uno, si ponen centro de votación para la militancia o de plano con un comité colegiado, por el momento se están analizando todas las propuestas.

LUEGO DE las elecciones de Coahuila y Estado de México van a retomar las pláticas con el PRI y PRD para ver cómo se van a sentar las bases para la alianza, pero que todos tienen la mejor voluntad para unir fuerzas y enfrentar a Morena, que porque sea como sea van a ganar la presidencia de la República que porque los mejores gobiernos que ha tenido el país han sido los del PAN… sin palabras ante todo eso (BDR).

¿No te Dejan Entrar al Antro? Ministro Aclara que es Discriminación

¿FUISTE A un antro y no te dejaron pasar? Pues el ministro de la Suprema Cor­te de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que este acto se trata de discriminación. Por medio de

TIKTOK, el ministro explicó por qué este hecho puede ser catalogado como discriminación.

“QUE RIDÍCULO que quieras entrar a un lugar a gastarte un dinero y no te lo permitan, te discriminen y te maltraten”, expresó Zaldí­var. Aunado a ello, aseveró que “siempre me ha parecido indignante ver a esos cadeneros, que deciden de manera déspota quién puede, o no, entrar a un antro, dependiendo del aspecto físico y de la clase social”.

FINALMENTE, EL ministro pidió de­nunciar este problema ante las autoridades y “no regresar al lugar”.

HASTA EL momento, el video cuenta con 27 mil reproducciones y con más de tres mil “likes”.

¿Cómo Denunciar un Acto de Discriminación?

ES NECESARIO presentar la denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) al correo: quejas.copred@cdmx. gob.mx. De igual manera, la dependencia solicitará los siguientes datos: nombre, medio de contacto y descripción del acto.

EL HORARIO de atención presencial es a partir de las 9:00 a 15:00 horas. Si deseas acordar una cita en un horario di­verso puedes comunicarte a los siguientes números telefónicos: Atención telefónica 5553413010 y 5546008233 (lunes a jueves 09:00 – 18:00 horas; viernes 09:00 a 15:00 horas). Línea no discriminación: 55 5658 1111. Línea de seguridad y chat de confianza del Consejo Ciudadano: 55 5533 5533. (Con información de nuestras agencias)