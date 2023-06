Plaza de Armas

Lo que Dijo

COMO EL teléfono descompuesto andan los quieren escuchar lo que les conviene, pero Jesús Figueroa Ortega, fiscal general del estado, lo dijo en la conferencia de prensa, esa que les ha sacado salpullido a algunos, sobre los que entraron y salieron unos como Juan por su casa, por la puerta oriente, para robar autos y sólo una patrulla vial les hizo frente: ante eso, dijo Figueroa, hacía falta tener más inteligencia y no descuidar ni por un minuto el blindaje en Aguascalientes.

HAY ALGUNOS que dicen que dijo, lo que no dijo el fiscal. Está bien que Jesús Figueroa tiene hartos detractores, desde colectivos, ciudadanos inconformes porque van a poner denuncias y les hacen pasar un viacrucis y hasta los diputados, pero de ahí a cambiar las cosas que declara… pues no.

ADEMÁS, EL fiscal tiene nueve meses todavía para terminar su cargo, y mientras se va caminando, eso también lo dijo, a su notaría, va a cumplir con su cargo y que tam­bién al ente bajo su responsabilidad le hacen falta un montón de agentes de investigación.

JESÚS FIGUEROA ha recibido más críticas que cualquier funcionario involucra­do con la seguridad en el estado y no hace olas, total sabe que, y eso deberían aplicarlos todos, si anda en la danza de ser servidor público se le va a señalar cada una de las cosas que no le salga bien, y nadie, pero nadie, le va a aplaudir, porque para eso está.

LOS APLAUSOS son para los artistas y cuando la riegan, ni para ellos y si no, que le pregunten a Pepe Aguilar y su familia, que por andar de ridículos y quejosos nomás no llenan y hasta suspendieron la gira de Jaripeo sin Fronteras y el fracaso en la Feria Nacional de San Marcos fue nota nacional no de un día, de muchos.

ES MÁS, le hicieron el favor de incluirlo en el video de las actividades de la Feria Nacional de San Marcos, y bien lo dijo José Ángel González Serna, el presidente del Pa­tronato: “formó parte de lo que se presentó, lo traen empresarios por su cuenta”, ya si pierden o ganan es cosa de ellos, al ente que dirige le pagan la renta respectiva de la Plaza de Toros Monumental, que fue el escenario donde se presentó y de lo demás que ruede el mundo.

ENTONCES PARA los que andan de delicados y sentidos porque no se les da reconocimientos cuando hacen el trabajo para el que se les paga, y se les señala cuan­do lo hacen no mal, pésimo, que se laman las heridas.

APRENDAN DEL fiscal, que ni se acon­goja, y vaya que a él un día y otro también le llueve sobre mojado (BDR).

Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, Mayo de 2023

EL INSTITUTO Nacional de Estadís­tica y Geografía (INEGI) da a conocer el Registro Administrativo de la Industria Au­tomotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL). Su información proviene de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. (AMIA), Giant Motors Latinoamérica, Autos Orientales Picacho y Chirey Motor México.

EN MAYO de 2023, se vendieron 106 798 unidades en el mercado interno, lo que representa una variación de 17.1 % respecto al mismo mes de 2022.

DURANTE ENERO-MAYO de 2023, se comercializaron 519 534 vehículos ligeros y, en este mismo periodo, se produ­jeron 1 560 928 unidades en México. Los camiones ligeros representaron 77.2 % del total producido, mientras que el resto co­rrespondió a la fabricación de automóviles.

EN MAYO de 2023, se exportaron 279 274 vehículos ligeros y, durante el periodo enero-mayo de 2023, se reportó un total de 1 273 915 unidades: una variación de 9.2 % respecto al mismo periodo de 2022.

LA DIVULGACIÓN de información referente a la producción y comercialización de automóviles y camiones ligeros nuevos sirve de insumo para la elaboración de polí­ticas en este sector de la economía nacional.

EL REGISTRO Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros puede consultarse en: https://www.inegi. org.mx/datosprimarios/iavl/