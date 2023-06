Ejecutan a Narco en Guadalajara; Aquí, se Adjudican el Crimen en Narcomantas

Un narcotraficante identificado como Édgar Rodrigo Hernández Balcázar “El Cobra”, fue ejecutado a balazos el pasado sábado, cuando salía en silla de ruedas de un hospital del IMSS, en Guadalajara, Jalisco.

Al día siguiente por la noche, el peligroso narco “El 30” y el Cártel de Sinaloa (CDS), en Aguascalientes se adjudicaron el crimen.

La mañana del sábado, “El Cobra” acudió a que le realizaran una hemodiálisis a la clínica 110 del IMSS, en el fraccionamiento Oblatas, en Guadalajara, Jalisco. Al salir en silla de ruedas, al dirigirse a su carro junto con su pareja senti­mental, fue asesinado de un balazo en el rostro.

Anoche, por lo menos tres “narcolonas” fueron colgadas en diferentes puentes del sur y poniente de la ciudad, en las que “El 30” y el Cártel de Sinaloa se adjudicaron la ejecución de “El Cobra”.

A través del servicio de emergencia 911, policías municipales recibieron el reporte de que en el paso a desnivel de la avenida Siglo XXI, junto a la empresa Lala y el fraccionamiento Residencial del Parque, habían colgado un “narcomensaje”, por lo que se dirigieron y confirmaron el reporte.

Los uniformados descolgaron la “nar­colona” que con letras mayúsculas rojas y blancas, decía: “LA MAÑA NO PERDONA CABRONES! POR MORDER LA MANO QUE LES DIO DE TRAGAR. DONDE SE METAN CULEROS DAMOS CON USTE­DES. SEGUIMOS TRABAJANDO CON LACRAS, RATAS Y PENDEJOS QUE SE CREÍAN DE ESTOS PUÑETAS COBRA, NEGRO, 300, GLORIA, WUERA PACHE­CO, EL APA, Y ESTE PERRO DEL CO­BRA QUE CHINGARON A SU MADRE. 30 Y SU GENTE NO PERDONAN ESTAS TRAICIONES! Y VA PARA TODOS LOS QUE SIGAN SIN CREERLA QUE LA PLAZA TIENE DUEÑO. REITERAMOS NUESTRO RESPETO A LA POBLACION CIVIL. NUESTRA PELEA ES CONTRA RATAS, LACRAS Y PENDEJOS QUE DISEN SER DE OTRO CARTEL. NO SE MUERAN POR PENDEJOS COMO ESTOS: ATTE: 30 CDS”.