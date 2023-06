La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD…



Para nadie es un secreto que el exgobernador Martín Orozco Sandoval supo comprar conciencias no só-lo entre particulares, sino entre las autoridades federales y locales y ahora una de ellas salió a relucir el pasado martes 30 de mayo del presente año cuando, en la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, denunció que Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, jueza de aquí de Aguascalientes, pretenden dejar en libertad a quienes desaparecieron al pepenador José Francisco “N”, por lo que aquí en la capital de mundo y futuro puerto marítimo, se encendieron los focos rojos al grito de “¡Ah, pinche Martín, te quieres salir con la tuya”.

La historia es la siguiente: “Un pepenador de nombre José Francisco Espinoza Huerta “El 12”, en diciembre de 2018 se metió a robar en la residencia del entonces gobernador Martín Orozco Sandoval, logrando un jugoso botín, y entre éste se encontraban unas plumas de oro”, según trascendió.

Al enterarse del robo, Martín Orozco montó en cólera y llamó a su secretario de Seguridad, René Carrillo Durán, le contó lo sucedido y le ordenó investigar quién o quiénes fueron “esos hijos de su puta madre que se atrevieron a robarme y les das un buen escarmiento”.

René Carrillo, fiel a la voz de su amo, se puso a investigar y descubrió que el tal “12” era el autor del robo a la casa de Martín. Fue entonces que René ordenó a su gente le dieran al “pepenador” de 42 años, “una buena chinga”.

Para los investigadores fue relativamente fácil saber dónde vivía “El 12” y lo estuvieron cazangueando… el pepenador salió de su casa ubicada en la colonia Fátima, se montó en su bicicleta y cuando la pedaleaba por la calle San Miguel, un par de individuos encapuchados le echaron la camioneta encima, el hombre cayó y los encapuchados lo golpearon y se lo llevaron en una camioneta Nissan Titán blanca sin placas de circulación… y desde entonces José Francisco Espinoza no aparece.

La esposa del “12” acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado y ante el Ministerio Publico interpuso su demanda; poco después en un video salió a relucir cómo, dónde, cuándo y por qué policías ministeriales, cumplieron la orden de René Carrillo y detuvieron al pepenador.

Hubo varios trascendidos, entre ellos que al “interrogarlo” se les pasó la mano y desaparecieron el cuerpo; lo extraño es que ninguno de los in-volucrados ha querido decir que pasó con el cadáver del “12” que, como hoy se sabe, no era un simple pepenador.

Después se supo que en la privación ilegal de la libertad del “pepenador” y su desaparición forzada no sólo participaron dos policías, sino ocho:

1.- René Carrillo Durán, secretario de Seguridad Pública Estatal. 2.- Jaime Tejeda Ponce “Comandante Rojo” quien se suicidó en una celda del Cereso. 3.- Gerardo Omar Reyes, excomandante de la Unidad de Combate al Narcomenudeo. 4.- Pablo Alejandro Tenorio Mosqueda, agente del Grupo Antisecuestros. 5.- Víctor Alejandro Escobedo Gutiérrez, policía ministerial. 6.- Jesús Salas Herrada, agente del Ministerio Público. 7.- María Elvira Cleto Camarillo, agente del Ministerio Público. 8.- Omar Espinoza Pinedo, comandante del Grupo de Homicidios (prófugo).

No se sabe a ciencia cierto si todas estas personas continúen presas, pero lo que me brinca es por qué ninguno de ellos ha soltado la sopa y se niega a confesar ¿qué hicieron con el cuerpo del pepenador? En fin, han pasado casi cuatro años y medio y durante este tiempo Martín Orozco, a la chita callando, ha hecho todo lo posible por sacar de prisión a su fiel exsecretario de Seguridad Pública y aunque no lo ha logrado, el “Jalisquillo” persiste en su intención, por lo que Rodríguez Bucio, con algunas imprecisiones, lo hizo público en la Mañanera, lanzándose duro y a la cabeza de Norma Piña Hernández, titular de la SCJN, la magistrada María Gabriela Rolón Montaño y la Jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez “por desechar queja contra ésta que benefició a escoltas de Martín Orozco acusados de crimen”, por lo que los sacó a balcón a los cuatro, ante el Preciso AMLO: “También tenemos -dijo Ramírez Bucio– el caso de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pero en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, ella es secretaria ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura.

El caso una queja contra la jueza de distrito, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, en el estado de Aguascalientes.

“Es un caso de desaparición de José Francisco ‘N’, él era un pepenador que fue detenido en diciembre del 2018 por elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Aguascalientes y que en ese tiempo se desempeñaban como escoltas del exgobernador Martín Orozco.

El detenido continúa desaparecido.

“El 17 de mayo tanto la ministra Piña como la magistrada Rolón desecharon una queja administrativa promovida en contra de la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco ‘N’.

En este caso hubo otro detenido, Jaime ‘N’, que se suicidó de manera dudosa en diciembre del 2019 en una celda del Cereso de Aguascalientes y aún continua una persona más por detener por estos hechos.

“Las actuaciones, en este caso las actuaciones de la jueza Álvarez Rodríguez podrían absolver a los procesados del delito de desaparición forzada de José Francisco ‘N’”, finalizó el subsecretario.

Pues aquí está la alerta de Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública: Martín Orozco no ceja en buscar la liberación de Rubén Carrillo, pues de lo contrario podría hablar y decir muchas cosas al respecto.

MÁS QUE AMIGO...

Ricardo Alfredo Serrano Rangel, no sólo alardea de ser “amigo” del exgobernador Martín Orozco Sandoval (MOS), sino su hijo putativo, quien heredó los desplantes de su papá MOS, por eso, ensoberbecido, reta a los comerciantes de la calle 5 de Mayo, y amenaza con que esa arteria no volverá a ser de un solo sentido sino que continuará siendo de dos, así los comerciantes vayan a bailar a Chalma, porque su idea ha dado buenos resultados no sólo para la movilidad, sino para la economía de la mayoría del comercio de la zona.

Sólo que los comerciantes de esa parte de 5 de Mayo aseguran que “Ricardo de Orozco” miente, pues tal economía no se refleja en sus bolsillos, pero sí en la realidad: “Nuestras ventas han bajado 60% y estamos como la chivita aquella ‘al borde del precipicio’, o sea, a punto de tronar como ejotes”.

Por eso mismo los comerciantes de esa parte de 5 de Mayo amenazan con continuar manifestándose hasta no ser recibidos por “La Jefa”, o sea la gobernadora Tere Jiménez Esquivel a quien tienen en buena estima “y por ser ella la única que puede resolverle su problema”.

PERDED TODA ESPERANZA...

Sin embargo Kike de la Torre, secretario de Comunicación del Gobierno del Estado, boletinó que “detonará 5 de Mayo economía y turismo en el centro de la ciudad: “El proyecto 5 de Mayo dará́ una nueva cara al centro de la ciudad, agilizando los traslados de 33 mil usuarios del servicio de transporte público y detonando la economía de la zona.

“Gracias a esta estrategia que impulsa el Gobierno del Estado a través de la Coordinación General de Movilidad (CMOV), a unas semanas de haberse puesto en marcha, se incrementó́ el número de viajes diarios en las ocho rutas que circulan por el lugar (1, 5, 6, 9, 10, 11, 34 y 38), disminuyendo el tiempo de traslado entre ocho y 25 minutos por ruta, lo que representa un ahorro de 14 horas a la semana, tiempo que los usuarios pueden destinar a otras actividades.

“Este proyecto obedece a las nuevas tendencias mundiales de urbanismo que promueven una movilidad más amigable y universal para el peatón”.

¡Órale! Así las cosas, “Ricardo Orozco” salvó -una vez más- el pellejo, pues la propia gobernadora se adjudicó el proyecto que el “hijo putativo de Martín”, defiende con tanta furia.

ASOMBRO...

Por tradición, los aguascalentenses siempre hemos sido -en su mayoríabuenos para el chupe desde tiempos inmemorables, tal vez por la plantación de vid, que poco a poco se fue arraigando hasta llegar la Feria de San Marcos, las corridas de toribios, el beisbol y más para acá La Bombilla, la familia De la Cerda, don Baldemaro Ávila, el papá de Lorena Martínez con su aguardiente de pasitas en la Alameda frente a la secundaria de la Estación, hasta llegar con el Zar Nicolás Martínez Lara, que tenía más expendios de vinos y licores que escuelas y templos juntos.

Así es que los chavos de los años 60 nos íbamos a maderear gastando gasolina como locos y chupando pomos al por mayor, hasta que el ambiente se generalizó y nuestras patas de hule se hicieron cantinas rodantes.

Y comenzaron a aumentar las desgracias: choque con muertos, heridos y automóviles destrozados, en eso andábamos hasta que salió TRIBUNA LIBRE y se comenzó a componer la cosa porque el “Güero” Landeros reformó el Código Penal y todo aquel borrachín que se convirtiera en homicida imprudencial andando bien gis, no tenía derecho a fianza.

Sin embargo, la raza de bronce se las ingeniaba para no soltar el pomo, pero esta su TRIBUNA LIBRE comenzó una campaña llamada “Chúpale Pichón”, en donde el borrachín salía retratado “de puerco cuerpo entero”, y lo increíble se hizo realidad: los accidentes letales por conducir en estado “Burro Talamantes” bajaron y los de a pie también, porque logramos que don Nico dejará de vender alcohol del 96 en sus expendios de vinos y licores.

Por increíble que pareciera, le tenían más miedo aparecer en el “Hola de Aguascalientes”, que parar en prisión porque la raza de bronce tan ingeniosa como siempre lo ha sido, recortaba la foto con el texto y lo iba a pegar ya en casa o el trabajo del “¡Chúpale Pichón!”, publicado.

Así es que la carrilla era de pronóstico reservado, porque además si los jueces se portaban benévolos, también les dábamos para llevar y repartir.

Preguntará el lector por qué vuelvo a recordar esos tiempos y le contestaré: un irresponsable borracho llamado Rafael, de apellido “N” de 21 años, conducía a gran velocidad una camioneta Toyota Sienna gris por la carretera federal 70, procedente de Jalpa, Zacatecas, y en la curva cerca de El Pedernal, en terrenos de Jesús María, el ebrio jovenzuelo invadió el carril contrario y chocó de frente contra un Nissan que tripulaban el matrimonio de profesores Abraham Martínez Macías y Adela Flores, quienes murieron en el lugar.

El Nissan chocó contra un Chevy que tripulaban Jesús Alberto “N” y Federico Jáuregui, quien se convirtió en la tercera víctima mortal, además de resultar herido Jesús Alberto.

De golpe y porrazo, en un abrir y cerrar de ojos, Rafael se convirtió en triple asesino y heridor de una persona.

Esto ocurrió el 21 de diciembre de 2020 y apenas hace unos días Rafael “N” (las autoridades “no informan sus apellidos para no violentar sus derechos humanos”) fue vinculado a proceso y el “tremendo juez de la tremenda corte” sólo le ordenó pasar a firmar cada 15 días.

¡No mames, ca..! Poco faltó para que el juez, cuyo nombre nos fue ocultado, le dijera: “¡Mátame a mí también, quiero morir en tus brazos!”.

¿Por qué tanta benevolencia?

“SIEMPRE HE DICHO QUE PA’ LOS TOROS DE EL JARAL...

Los caballos de allá mesmo”.

Siempre he dicho que los jefes policiacos de Aguascalientes deben de ser originarios de acá “mesmo”, ¿por qué? Pues porque aquí tienen sus raíces, su descendencia y, claro está, que les gustaría vivir en paz y con seguridad sino por ellos sí por sus hijos y nietos, claro que no faltan los voraces al estilo del tristemente célebre “Cojo Maldito”, pero sujetos como esos truenan a las primeras de cambio porque finalmente enseñan el cobre.

Claro que hay gente fuereña que le gusta nuestra tierra, nuestras tradiciones y demás.

Recuerdo a un viejo amigo que conocí en el entonces Distrito Federal, que cuando conoció Aguascalientes me reclamó: “Compadre, ¿por qué no me dijo que las mujeres de su tierra eran tan bonitas?, ¡si lo hubiera sabido aquí me caso!”.

En fin: no recuerdo a ningún jefe policiaco fuereño que no venga a Aguascalientes a hacer “la América” y regrese a su tierra bien forrado, pues para eso vino, valiéndole verdolaga la seguridad, por ser ave de paso.

Esto lo digo por Manolo, quién presume de bien ¡léido y escrebeido” y hasta con doctorados y no recuerdo que tantas otras vainas más, quien durante meses se la ha pasado alardeando que tiene blindado a Aguascalientes, pero ayer mismo mostró descaradamente su irresponsabilidad: cinco sujetos que a todas luces eran delincuentes, se le colaron por la puerta de acceso oriente, pues “El Doitor” no tenía ahí ni un policía, así es que entraron a la tierra de la gente buena como Juan por su Casa, sólo para ballesterear, a mano armada, una camioneta Dodge Ram, que venían cazangueando kilómetros atrás.

Y si los ballesteros entraron a la ciudad como cuchillo en mantequilla, también así de fácil salieron de Aguascalientes con el botín: camioneta, billetes, celulares y otros objetos, provocando una aparatosa persecución que sólo dejó susto, desilusión y encabronamiento a la madrugadora raza de bronce, pues sí tenemos cuerpo pero no cabeza, porque bien dice aquel dicho de ese estado tan bello como pintoresco, Puebla: “PERRO, PERICO Y POBLANO NUNCA LE DES LA MANO TRÁ- TALO CON UN PALITO QUE ES ANIMAL MALDITO”.

Y este dicho no lo inventó ninguna raza de algún estado vecino: Veracruz, Hidalgo, México, Tlaxcala o Morelos no ahí mismo nació al igual que “EL PIPOPE”, pues los poblanos son muy autocríticos: tengo la fortuna de conocerlo de cabo a rabo, son muy mochilas pero buena onda: cuando andaba por allá me platicaron que cuando construyeron su catedral, no podían subir las 10 campanas, por lo que en una noche de esas bajaron ángeles del cielo y las subieron a las to-rres, por eso fue llamada “Puebla de los Ángeles”.

En fin, no sé si la gobernadora lo siga conservando en ese cargo, tampoco si Alonso entienda en cabeza propia, pero pues no se puede hablar de un Aguascalientes blindado, ni seguro porque teniendo cuerpo, la cabeza no funciona.

OTRO BOTONCITO DE MUESTRA...

Un grupo de delincuentes armados, a plena luz del día llegó a la Zona Dorada de Aguascalientes y entró armas en mano a un despacho contable, fiscal y de seguros, ubicado en la calle Cerro de la Bufa 214 A y B, en Jardines de la Concepción.

Y amenazando de muerte a la raza, les “rodolfearon” tres millones de pesos que minutos antes habían sacado del banco y, “hasta no verte Jesús mío”, decía mi Tía Jerónima.

Como reportero de policía supe que los jefes vendían la plaza a los delincuentes por cierta cantidad de dinero, a cambio de complicidad y protección: eran dos tres días y pelas.

Pero, si tenían la mala suerte de ser atrapados por la policía municipal, a la de a huevito se echaban unos días presos: se les integraba su averiguación lo suficientemente light para que el juez a los tres días los dejara libres “por falta de elementos para procesar”, así era la pichada, pero raras veces sucedía porque eran maestros en eso de la rodolfeada y cuqueada.

No había una rata profesional que no comprara la plaza, es más: llegaba recomendado por otros jefes policiacos y era tal la desvergüenza que le decían al local: “Le manda muchos saludos mi jefe”, de tal o cual estado, porque por lo regular venían muy bien recomendados.

De ese lado masticaba la iguana de la corrupción policiaca por aquellos años, ¿por qué lado masticará ahora?

Y CON ESTA ME DESPIDO...

No sé que pitos y flautas vaya a tocar o esté tocando Humberto Blancarte Alvarado en el municipio de Aguascalientes en el tema de la Remunicipalización del Servicio del Agua Potable y Alcantarillado, pero Humberto, además de distinguirse por comprar pleitos ajenos, es un ser vil que es desleal y traicionero.

¡Cuidado!

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 1).