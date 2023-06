Plaza de Armas

Ping Pong

ASÍ ES como traen la bolita diputados, di­putadas y diputade con Jesús Figueroa Ortega, porque mientras andan hechos bola en querer hacer cambios, agregar, quitar, volver a poner lo que ya se había borrado del código penal de Aguascalientes, el fiscal les salió respondón, total ya le faltan nueve meses para irse de notario, y les dijo que las cosas no se ven igual desde la curul, que vayan a donde él despacha para que vean y se den cuenta de la realidad.

PERO LAS diputadas no están mudas, entonces fue Nancy Jeanette Gutiérrez Ru­valcaba la que le regresó la pelota, como si fuera juego de ping pong, diciendo que “con todo respeto” pero ella tiene otros datos y son los del Poder Judicial: que son 300 madres solteras a los que los que anduvieron ayudán­doles a engendrar a los hijos y después las desconocieron, mismas que necesitan tener la certeza de son de ellos los padres, previa prueba de ADN, no vaya siendo que les en­dilguen un chamaco que no es de sus genes.

Y ADEMÁS que las cifras tampoco le sa­len a la diputada como para que el fiscal salga con que no tiene recursos para hacer esos reactivos, si se gastaría máximo seis millones de pesos, siendo que ellos el incrementaron 77 millones de pesos, así que sería una bicoca que hiciera el trabajo que se le pide.

BUENO, SALIERON a relucir hasta los horarios laborales y la cercanía con la gente. Pero dijo que nada de esto es un “pleito”, además que como el fiscal es autónomo, los diputados no lo pueden obligar a nada.

AHÍ LA respuesta de la quejadera de que cuando lo mandaba llamar les envía a terceros para que les pase la información.

Y PENSAR que todo este relajo es porque hubo momentos en que un embarazo se pudo evitar y luego no andar con la quejadera de tener que obligar al hombre que se porte como tal y responda ante el hijo, primero a darle o prestarle, como quieran, el apellido y luego lo mantenga (BDR).

Indicadores de Confianza Empresarial, Mayo de 2023

A PARTIR de esta fecha, inicia la difusión de las nuevas series estadísticas base 2018 de los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) que produce la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE).

LOS ICE permiten conocer, casi inme­diatamente después de terminado el mes de referencia, la opinión de las y los directivos empresariales de los sectores: Industrias manufactureras, Construcción, Comercio y Servicios privados no financieros, sobre la situación económica del país y de sus empresas.

EN MAYO de 2023 y con cifras desesta­cionalizadas, el ICE del sector manufacturero aumentó 0.2 puntos respecto al mes pasado; el de Construcción descendió 0.5 puntos; el de Comercio creció 0.9 puntos y el de Servicios privados no financieros, 1.6 puntos.

EN EL QUINTO mes de 2023 y en su com­paración anual, los ICE registraron el siguiente comportamiento: el de Industrias manufacture­ras incrementó 0.9 puntos; el de Construcción, 4.5 puntos; el de Comercio, 1.8 puntos y el de Servicios privados no financieros, 3.7 puntos.

CON CIFRAS originales, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) –que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran– fue de 55.7 puntos en mayo de 2023, lo que representa un alza de 2.8 puntos con relación al mismo mes de 2022.

Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales, Mayo de 2023

A PARTIR de esta fecha inicia la difusión de las nuevas series estadísticas base 2018 de los Indicadores Agregados de Tendencia (IAT) y las expectativas empresariales que produce la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE).

EN MAYO de 2023 y con cifras desestacio­nalizadas, el IAT del sector manufacturero fue de 53.2 puntos, lo que significó una disminu­ción mensual de 0.9 puntos.

CON CIFRAS ajustadas estacionalmente, el IAT del sector Construcción fue de 47.2 puntos, 7.4 puntos menos que en abril de este año.

EN EL MES de referencia y con datos desestacionalizados, el IAT de Comercio se situó en 53 puntos, descendió 1.1 puntos en comparación con el mes anterior.

CON CIFRAS ajustadas por estacionalidad, el IAT de Servicios privados no financieros se ubicó en 52.4 puntos en mayo pasado: retroce­dió 1.4 puntos en el lapso de un mes.

EN MAYO de 2023 y con datos originales, el IGOET –que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran– fue de 54.3 puntos: una caída anual de 1.2 puntos.