MIAA, Ajena a los Alegatos de Veolia: Buenrostro

“Nosotros Recibiremos Rectoría del Agua de Ccapama”

Por Benny Díaz

El consejo con el que operará el Mode­lo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), por fin fue totalmente completado en su creación y oficialización al rendir pro­testa, primero Francisco Javier Buenrostro Gándara como presidente y luego los 12 integrantes más.

Al ser un ente autónomo ya podrá sesionar y tomar las decisiones que crea convenientes para garantizar el vital líquido a los ciuda­danos y que no ocurra lo que sucede ahora con Veolia, en donde pasan mesas y hasta años sin que les llegue ni una gota.

Ya en su calidad de presidente oficial, Buenrostro Gándara declaró en entrevista colectiva que “tenemos que analizar bien la situación, entender el tema del agua y por supuesto retomar todos aquellos pun­tos hechos bien en organismos anteriores municipales y luego con Veolia, tenemos que maximizar los recursos, ser creativos, innovadores, y sobre todo, incluir a toda la ciudadanía en este proceso”.

Con el arranque formal del MIAA “ten­dremos que partir con el inicio de las reu­niones del consejo para la elaboración de una agenda del plan de trabajo y los planes estratégicos de las actividades que vamos a realizar”.

Lo principal es que “vamos garantizando la continuidad y que sea un mejor servicio, de calidad y hacer los análisis económicos de la situación del organismo”.

La cantidad de recursos, dijo, lo verán en reuniones que ya tienen previstas, porque primero viene la instalación del órgano operativo de MIAA con la estructura “que vamos a recibir y luego hacer los procedi­mientos, como cualquier organismo, pero con calma ir dando pasos seguros”.

No se atrevió a hablar de cantidades por­que “son varias etapas y no quiero dar una cifra que comprometiera alguna decisión, no la tengo, pero son varios millones de pesos para los rubros de servicios de contratación de personal y operación del sistema”.

Reiteró que la gente debe tener muy claro que “somos un organismo público descen­tralizado, no dependemos del municipio, somos autónomos y los recursos serán propios con presupuesto del ayuntamiento pero también de diferentes fuentes de finan­ciamiento para operar MIAA”.

Sobre la judicialización del proceso de entrega-recepción que ha hecho Veolia, Buenrostro Gándara dijo que eso se tienen que ver con el alcalde, “nosotros no parti­ciparemos en eso, a nosotros nos entregará el municipio a través de Ccapama”.

Mientras en los tribunales hay alegatos, ellos estarán concentrados en que la gente tome con responsabilidad la manera de usar el agua y eso se debe realizar desde cada persona, cada hogar porque es indispensable que “cada uno ponga su granito de arena para reducir el consumo y tener más canti­dad y haya mejora en los mantos acuíferos que están muy reducidos”.

El reuso del vital líquido también es una de las acciones prioritarias y para eso hay que crear esa cultura y “enseñarnos a hacerlo cuantas veces se pueda y sean necesarias, no sólo en el sector industrial, agropecuario, áreas de la ciudad como jardines y parques, en todos lados donde haya oportunidad, incluidos los hogares”.