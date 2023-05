Valero aún no Paga los Daños Ocasionados por la Explosión

El Alcalde Espero Llegar a Pronto Arreglo

Por Benny Díaz

Leonardo Montañez Castro, que dice ser una persona que busca encontrar soluciones por medio del diálogo, espera llegar a un arreglo con la empresa Valero, dueña de la pipa que transportaba combustible y que explotó al intentar ganarle el paso al tren, en el puente de la colonia México, provocando severos daños que aún no ha querido cubrir.

“Estamos en ese proceso, en estos días ha­brá mediación, hay que sentarnos a platicar y llegar a un acuerdo por una mediación, tratar una conciliación por la reparación de daños antes de que el proceso llegue a un tribunal”, afirmó el presidente municipal.

El alcalde no dijo la cantidad exacta a la que asciende la reparación del daño, pero son millones de pesos porque hubo daños estructurales no sólo en el puente, sino en casas habitación, pérdida de muebles e incluso automóviles que fueron pérdida total.

Aunque hubo casos, como el de los dueños de autos, que se llevaron por separado, Vale­ro debe responder y pagar por la afectación al puente y las viviendas, gastos que tuvo que hacer el Municipio de Aguascalientes para solucionar en la inmediatez.

El puente ya está en funcionamiento y aunque ya estaba en reparación por daños estructurales, con la explosión las afectaciones se acrecentaron y tuvieron que cambiar las trabes y hacer otro tipo de mantenimiento, incluso para soportar el peso y las vibraciones que provoca el paso del ferrocarril en sus diversos horarios; la obra ya quedó seguro y en uso para que para que los ciudadanos puedan transitar con seguridad.

Mientras que a las casas habitación y algu­nos comercios se tuvo que hacer reparacio­nes en las estructuras, pintura y herrería para que los dueños pudieran volver a habitarlas.

Aún no Habla con Dueños de Antros de Las Violetas

Leonardo Montañez Castro afirmó que “has­ta este momento no se ha habido acercamiento con los propietarios de los bares de la zona de tolerancia, pero seguramente lo habrá para ver cuáles son sus principales inquietudes”.

Esto, ante el riesgo de quiebra que enfrenta Las Violetas, que desde algunos años a la fecha ha visto disminuir notablemente el nú­mero de clientes, lo cual agravó la epidemia por COVID-19.

El alcalde fue claro al decir que no puede adelantarse a decir qué opciones se les puede dar a estas personas para que no se vayan a la quiebra y si hay áreas de oportunidad, porque si el problema es que hay oferta, pero no demanda, es algo que hay que analizar desde varias perspectivas.

La zona roja ya está dentro de la mancha urbana prácticamente, lo cual también ha ahuyentado a la clientela y tampoco favo­rece a los que tienen viviendas aledañas.