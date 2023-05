La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD…



En Aguascalientes.

Si bien en la tierra de la gente buena los asesinatos no ocurren todos los días y son escasos en comparación con los estados vecinos, los robos y asaltos se cuentan por mayoreo, como también los accidentes de tránsito que, en muchas ocasiones, son mortales.

Pero hay otra cosa inquietante: la venta y el consumo de drogas, sobre todo en los niños y estudiantes de prepa y jóvenes universitarios, sin olvidar la Zona Dorada, al norte de la ciudad, donde en muchos antros y restaurantes, con singular alegría, le venden el “polvito vacilador”.

Y uno se pregunta: ¿si la raza de bronce se da color de qué lado masca la iguana del narco, por qué las autoridades todas padecen de daltoni$mo? Y como lo obvio no se pregunta, la lógica es que ese negocio da para dar y regalar, desde el más modesto policía hasta los jefes de menor y mayor jerarquía.

Por eso mismo la venta y el consumo de drogas se resiste a morir, pero no es tema exclusivo de esta tierra, no, sino de todo el país, pero concentrémonos en la nuestra: la drogadicción está muy cañona.

En cuanto el “chupe” los aguascalentenses nos pintamos solos, y si le agregamos el clásico “borracho manejo mejor”, los candidatos a homicidas imprudenciales se llevan las palmas, por lo que urge que el director de movilidad, Arturo “El Tanque” Martínez Morales, le eche huevitos al asunto y someta al orden a los adoradores de Baco y admiradores de “Checo” Pérez.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA...

En cuanto al de la tiendita de enfrente, todo indica que a “El Largo” ya se le acabó por completo la cuerda, Jesús Figueroa Ortega debería de hacerse a un lado porque el hombre ya no es ni chicha ni limonada y su chamba hace mucho tiempo dejó de interesarle.

Y él lo reconoce, pues presume haber presentado su renuncia “pero la Jefa no me la aceptó”, suele contestar y tal vez tenga razón pues me imagino que a “El Largo” le gustaría vivir el resto de su vida en la tranquilidad de su notaría y disfrutar a plenitud el billete ganado en los últimos seis años y cacho en la Fiscalía, donde abunda el billete como arroz y se venden y compran favores a granel.

Jesús se debe de verse en el espejo del exprocurador, Roberto Macías Macías, quien terminó fastidiado por todas las pendejadas y raterías de su entonces jefe, Felipe González González, pues le supo todas sus movidas, incluyendo las copiosas ventas de lujosos carros robados, con lo que logró erigir una clínica de especialidades en sociedad con un entonces prestigiado cardiólogo.

Por lo que cuando terminó su encomienda, asqueado y arrepentido de haber cambiado el Poder Judicial, por la Procuraduría lo que era un auténtico nido de ratas, Roberto Macías aventó los bártulos, pateó su notaría y se dedicó a expiar sus pecados refugiado en su residencia, la cual convirtió en un monasterio: y desde entones nada se sabe del tristemente célebre “Enano Verde”, cuyo cargo era ambicionado por el conocido delincuente Víctor Hugo Mercader Jurado, quien estando en el poder se sentía, además intocable, muy valiente, pero años después se le vio llorando cuando, al decir de él, lo amenazaron de muerte y acudió ante el entonces procurador de hierro, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez no sólo para denunciar tales amenazas de muerte, sino para pedir protección (guaruras pues), pero Felipe lo envió por un tubo.

Neta: lo mejor que puede hacer Jesús Figueroa Ortega es renunciar a su cargo, pedirle al Osito Bimbo que sus travesuras no salgan a la opinión pública y menos que se ventilen en los juzgados, e irse a su notaría a rascarse tranquilamente los destos, por el resto de su vida.

TOTALMENTE CALEA...

No comparto su entusiasmo y orgullo de ser “delegado de CALEA, que tiene un prestigio Internacional y que también valora las corporaciones policiacas de Estados Unidos y Canadá, lo que debo de hacer es poner el ejemplo en la secretaría a mi cargo y que el C5 sea el número 1 del país porque lo recibimos ocupando el lugar número 23”, como presume Manuel Alonso García, secretario de Seguridad Pública del Estado, pues descaradamente le está echando mucha crema a sus camotes (no es albur, pues como buen poblano Manolo debe comer mucho de ese tubérculo).

Pero que no olvide que su tiempo, capacidades y ganas de trabajar deben centrarse en Aguascalientes, no en CALEA, que en el trienio (incompleto) del alcalde Gabriel Arellano Espinosa, su “prestigio” terminó hecho añicos, pues el narco echó profundas raíces.

Entonces Manolo debe de concentrarse en cumplirle no sólo a quien le dio la oportunidad de ocupar el cargo más importante de su carrera, sino también a Aguascalientes, de lo contrario chupará Faros porque “a quien dos amos sirve… con alguno queda mal”, decía mi querida sabia tía Jerónima.

TOTALMENTE CALEA II...

Lo único efectivo que tiene la susodicha CALEA, es bajarles una buena lana a municipios y gobiernos estatales con la mamada esa de la certificación la cual, sospecho, también le tocará a Manolo una buena tajada; pero además si con CALEA el municipio de Aguascalientes se llenó de narcos, en León, Guanajuato se llenó de violentos violadores de Derechos Humanos: lea usted lo que el buen amigo Bryan Torres escribió en julio de 2019: “La certificación de La Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, Inc.

(CALEA, por sus siglas en inglés) le costó 755 mil pesos a las arcas municipales entre el 2017 y 2018, los cuales fueron ejercidos en el pago de evaluaciones y anualidades, según establecen los datos de la Secretaría de Seguridad Pública de León.

“La administración del alcalde, Héctor López Santillana, desembolsó 447 mil 460 pesos para la fundación CALEA en 2017, desglosándose en 178 mil 800 para el pago de la matrícula inicial, 134 mil 330 para el pago de la evaluación de sitio del Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo (C4) para la acreditación y otros 134 mil 330 por concepto de evaluación en sitio de la Academia Metropolitana de León para la acreditación.

“Para el 2018, la inversión para este tema cayó en 32% respecto al año pasado, pues se destinaron 308 mil 476 pesos para el pago de la anualidad de la certificación de la Academia de Seguridad (56 mil 488 pesos), del C4 (67 mil 988 pesos) y de la certificación avanzada CALEA (184 mil pesos).

“La policía de León ha sido la que más violenta los derechos humanos en Guanajuato, ya que tan solo en 2018, la Procuraduría General de Derechos Humanos inició 228 expedientes por quejas de violaciones de derechos en contra de direcciones de seguridad.

“Los expedientes fueron acaparados por la Policía municipal de León que encabeza la lista con 71 expedientes y 37 recomendaciones, le sigue en Celaya con 33 quejas y26 recomendaciones y en tercer lugar viene Irapuato con 32 denuncias y 23 recomendaciones.

“La regidora del PVEM, Fernanda Odette Rentería, señaló que no ha observado resultados contundentes en el actuar de los policías, ya que las quejas ante Derechos Humanos no dejan de surgir y que de nada sirve contar con la certificación CALEA, si los elementos no tienen una buena capacitación.

“Necesitamos que los policías rasos estén capacitados y todos entiendan lo que se va a hacer porque les puedes decir se va a hacer esto y ellos pueden no entender lo que se pide, y así no nos sirve, para mí la certificación CALEA suena muy bonita, es un distintivo que tiene el municipio pero no nos sirve de nada si nuestros elementos no están bien capacitados, pero si no lo saben no nos sirve, porque las denuncias ante derechos humanos siguen llegando por el actuar de ellos”.

“Por su parte, el síndico y presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento leonés, Christian Cruz Villegas, defendió la certificación CALEA en el municipio, pues asegura que es un despacho que ayuda a medir el avance que tienen las corporaciones de seguridad en el perfeccionamiento de los protocolos de actuación y que la policía de León encabeza las quejas ante derechos humanos, porque es la que tiene más elementos.

“Tenemos una gran área de oportunidad, porque lo que no se mide no se puede mejorar, por lo cual no podemos saber en qué situación estamos, con esta certificación no estamos contratando a cualquier despacho que nos diga si vamos bien o que sea a modo, CALEA tiene estándares internacionales y es mejor que quién te certifique sea una corporación a nivel nacional y no estatal o local”, finalizó el Síndico.

CALEA III...

Ojalá y Manolo haga conciencia y no la venda por un puñado de pesos, porque además de convertirse en cómplice de este cártel de la certificación, traicionará la confianza de la gobernadora y de la raza de bronce.

¡Cuidado!

BRONCÓN...

Alarmados porque sus pocas ventas están llevando a la quiebra a sus negocios, comerciantes de la calle 5 de Mayo protestaron contra el martinista Ricardo Serrano, titular de la Coordinación de Movilidad, por convertir la importante vialidad en doble sentido, provocando un caos y la ausencia de automovilistas que prefieren circular por otras vialidades porque se volvió peligrosa por el descontrol.

Sabe que MOS CA le picaría a Ricardo que de buenas a primera decretó que la susodicha calle sería de doble sentido, diciéndoles a los comerciantes que dicho cambio sería por pocos días, pero mintió, porque luego reculó y dijo que así continuará y que “no habrá marcha atrás”, luego intentando burlarse de la realidad y la inteligencia de los comerciantes, Serrano se atrevió a decir que “los números no mienten porque el cambio de circulación ha resultado benéfico para quienes usan transporte público, por lo que no dará marcha atrás”, reiteró.

Ahora los comerciantes ven en la gobernadora Tere Jiménez Esquivel a su salvadora, por lo que ya andan gestionando una entrevista con ella para que conozca de viva voz que sus negocios que por tantos años han trabajado, están a punto de cerrarlos por las malas ventas.

ES SU CHAMBA...

Hace un buti de años cuando “Agüitas” no rebasaba los 400 mil habitantes, hubo una racha de muertes muy espeluznantes: motociclistas y pedalistas sufrían accidentes, en los que perdían la vida por no hacer caso de los señalamientos de tránsito.

Fue entonces que Juanito Romo (+) hizo una fuerte campaña de vialidad en escuelas, deteniendo motocicletas y bicicletas lo que provocó la ira de la raza de bronce, que en todos los tonos exigían su cabeza. Sin embargo el hombre se sostuvo y arreó con cientos de motos y bicicletas al corralón municipal. Si algún ciclista o motociclista se pasaba un alto los “tamarindos” les quitaban la moto o la bírula, aumentó la señalización, multas y demás: nada que pueden circular sin farola, ni tampoco que les faltara un foquito a las motos.

“¡Sale corralón!”, y no había quien burlara la “Ley Romo”, a los pocos meses no sólo logró bajar el número de muertes y accidentes, sino que motociclistas y ciclistas se volvieron más cautelosos y respetuosos de la ley.

Pero luego llegó el cambio de gobierno y con él el cambio de actitud: hay que ser menos rígidos, nomás llámenles la atención y en menos tiempo regresaron los muertitos y los heridos. Hoy dice que si usted va a comprarle una moto a su hijo de una vez cómprele su “estuchito”, para que luego no ande a las carreras. Recuerdo aquellos tiempos porque ayer miércoles Arturo Martínez Morales, director de Movilidad de la SSPM, informó que las muertes de motociclistas van al alza, debido a la nula cultura vial.

Es obvio, pero pues su chamba es no sólo darles a conocer la ley, sino evitar las muertes obligándolos a obedecer los señalamientos: he visto a muchos motociclistas conducir sus jacas de acero sin luz, sin casco y hasta con cuatro pelaos echando carreritas por Madero, a ver quién llega primero a los antros de la Venustiano Carranza: “¡puto el que llegue al último!”, y allá van en chinga desafiando la muerte mientras que los otrora “támaros” nomás se encogen de hombros diciendo, “no es mi pedo”.

Está bien que “El Tanque” Martínez informe a la raza de bronce vía medios de comunicación, pero su chamba es poner orden en la ciudad, metiendo en cintura a los motociclistas y ciclistas, ¿no cree el lector? Sin olvidar, por supuesto a los automovilistas, taxistas, urbaneros y traileros.

No, si chamba hay un chingo, es hora pues que desquiten su salario, comenzando por Arturo: Aguascalientes es una de las ciudades donde más ocurren accidentes de tránsito, estamos muy por encima de la media nacional.

Y CON ESTA ME DESPIDO...

En entrevista colectiva, el doctor Rubén Galaviz Tristán, titular del ISSEA, puso nervios@s a l@s tundemáquinas, al asegurar que toda la raza de bronce, sin excepción, “requiere atención psicológica, cuando menos cada seis meses porque 98% es neurótica y el 2% es psicótica”, así tal cual.

¡Óoorale! Lo que quiere decir que 98 de cada 100 aguascalentenses tenemos “emociones desproporcionadas, somos irritables, tenemos preocupaciones constantes respecto a la salud y mostramos dificultades para prosperar”.

Mientras que el restante 2% “tenemos trastornos psicóticos o sea trastornos mentales graves que causan ideas y percepciones anormales. Las personas con psicosis pierden el contacto con la realidad: dos de los síntomas principales son delirios y alucinaciones”.

¡Ah cabrown! Al galeno Rubén Galaviz le faltó sincerarse y revelar a los reporteros en qué grupo está él, ¿en el de 98%, o en el de 2%?

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 18).