Plaza de Armas

Oportunistas

DE ESOS hay en todos lados, unos más descarados que otros pero donde de plano se multiplican como hongos es en Morena, en donde un día apoyaron a una corcholata, con invitación incluida y hasta organizaban comidas y fiestas don alfombra roja, como Francisco Arturo Federico Ávila Anaya con Adán Augusto López, siguiendo la inercia de su amigo, socio y compadre Mario Del­gado Carrillo.

LUEGO SE dieron cuenta que andaban muy perdidos en el mapa y dieron cambiazo hacia el canciller Marcelo Ebrard, en donde hasta Heder Guzmán intentó subirse “al tren” y agarrar su segundo aire a ver si en una de esas el PAN le hace justicia y le dan aunque sea un puesto de segundón.

NORA RUVALCABA Gámez iba con doble bandera: apoyando a Claudia Shein­buaum y a Ricardo Monreal, eso habla de la incongruencia y la desestabilidad que genera tener tan “cerca” –aunque ni tanto, porque vive en Ciudad de México– para cumplir con su trabajo como subsecretaria de Edu­cación. Según en radiopasillo, ella sí se atiene a la pobreza franciscana, pero porque vive en casa prestada, pero no cualquiera, no señor, en una que tiene Lorena Martínez Rodríguez en Coyoacán, ahí cerca de donde tenían su hogar Frida Kahlo y Diego Rivera.

PERO ESO no es lo interesante, sino que Nora y Fernando Alférez, fieles a su costumbre, prenden varias “veladoras” para nunca quedarse a “oscuras”.

EL ERROR fue que en Aguascalientes, una por andar haciendo talacha en la Ciudad de México en la SEP y el otro enfrentando juicios por violentador, no hicieron nada, pero nada por impulsar ni a Claudia ni a Ricardo, pero eso sí, Nora acudió a una comida del senador Monreal con empresarios de Aguascalientes.

Y AHÍ FUE la gota que derramó el vaso, porque con eso de las “benditas” redes so­ciales actualmente algo puede quedar oculta cuando menos por minutos, entonces el nerviosismo se apoderó de Nora.

Y CLAUDIA Sheinbaum Pardo, calladita y sin decir agua va, de pronto anuncia que su vo­cero en Aguascalientes es Aldo Ruiz Sánchez.

UY, LA fumigación dio resultado por­que el corredero de cucarachas no se hizo esperar y ahora abundan páginas patito, para que no se confundan, de esos aspira­cionistas que nomás no dan una a la hora de ganar elecciones apoyando a la doctora y le ponen el rimbombante nombre de Es­Claudia, pero su contenido es tan antiguo como sus estériles intentos de convertirse en alcaldes, diputados o cualquier “hueso” que les haga más fácil hacer negocios, dicen los que saben.

BUENO, ASÍ es esto de la política: todos quieren, pocos alcanzan a ser candidatos y unos cuantos logran ganar. Y ya cuando es­tán más que quemados por intentar aparentar lo que no son: de izquierda y pobres, nomás no dan una (BDR).

Libera Issste 30 mil Créditos en Quinto Sorteo de Préstamos Personales

EL INSTITUTO de Seguridad y Servi­cios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) realizó el quinto sorteo del Programa de Préstamos Personales 2023, en el cual se asignaron 30 mil créditos para beneficio de trabajadores, jubilados y pensionados.

DE ACUERDO con los resultados, los créditos se distribuyeron de la siguiente forma:

12 MIL 500 préstamos ordinarios.

12 MIL 500 préstamos especiales.

TRES MIL préstamos exclusivos para pensionados.

DOS MIL préstamos conmemorativos.

LOS RESULTADOS se consultan en asissste.issste.gob.mx, en el apartado “prés­tamos personales”.

PARA TRAMITAR el crédito, los ga­nadores deben ingresar en el botón “realiza el otorgamiento de tu préstamo” en el portal Asissste.

EL PRÓXIMO sorteo será el 5 de junio de 2023 y sus resultados se publicarán al día siguiente. La derechohabiencia podrá registrarse hasta el 4 del mismo mes paran esta edición.