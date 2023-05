Plaza de Armas

La Burra no era Arisca…

…LA HICIERON dice el refrán y eso está que ni mandando hacer para la Co­misión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quien luego de todos los señalamientos realizados por el Colectivo de Búsqueda Verdad y Justicia y el Obser­vatorio de Violencia Social y de Género sobre que nomás no hacen nada y están de “adorno”, de inmediato “actuaron” e invita­ron a los diputados de la Comisión de Trata para que sesionaran ahí.

BUENO, PUES resulta que antes de que llegaran los reporteros, el encargado de despacho, César Cervantes Mena, estaba ahí acompañando a los legisladores pero luego “se ocupó” y durante la sesión nomás no estuvo.

COMO ALGUNAS diputadas llegaron tarde, prácticamente para terminar la sesión, se votó y acabó pero luego de que Sanjuana Martínez Meléndez le pasara la “bomba” a Fernando Marmolejo Montoya y luego éste a los reporteros de que no sólo desaparecen jovencitas, sino que ahora hasta un grupo del crimen organizado les quita los órganos, decidieron volver a “platicar” y entonces se “desocupó” el encargado de despacho.

SE LE CUESTIONÓ sobre lo dicho por el colectivo y el OVSG y salió con que las cifras no coinciden porque ellos se van con las nacionales, en otras palabras ellos tienen “otros datos” y que es falso que en durante la Feria Nacional de San Marcos hayan desaparecido 40 personas en 20 días siendo que del 24 de marzo al 23 de abril no fueron ni 20 los desaparecidos y que todos fueron localizados, entre esos, tres foráneos que fueron encontrados “por colaboración”.

POCO FALTÓ para que supiera hasta dónde están los del Maverick, que porque “los que me conocen saben que no estoy sólo detrás del escritorio, voy al cerro (del Muerto, eso lo presume un día y otro también en redes sociales, pero ahí aparece como diversión), junto con los ministeriales he andado en las zonas limítrofes y hemos excavado fosas (clandestinas)”.

UY, Y CUANDO la información se esta­ba poniendo interesante, por aquello de las fosas, que quien sabe por qué los familiares de las víctimas jamás han sabido de eso, llegó una mujer y se lo llevó, que porque los diputados lo estaban esperando.

A PUERTA cerrada les dio a conocer los datos… Bueno, a cómo se ha visto la realidad en otros estados, en realidad los que dan resultados claros son las madres y padres buscadores, la sociedad civil, porque las autoridades nomás llegan a lo fácil, como quien dice cuando encuentran restos a dar fe y acordonan el área y luego se llevan los restos y pueden pasar años, décadas ahí porque con eso de que, como sucede con Jesús Figueroa Ortega, no tienen recursos para hacer las pruebas de ADN y los respectivos “cruces” con los familiares, pues nadie sabe, nadie supo dónde quedaron esas personas.

TRISTE Y terrible realidad, pero bueno, César dice que ya se “depuró” de perso­nas indeseables el ente del que está como encargado de despacho, que no esconden nada y que sus puertas están abiertas para los familiares de los desaparecidos.

LAS PUERTAS sí, pero ¿y los resul­tados claros?, por aquello de que no le queden dudas ni inconformidades a las víctimas, entiéndase a los familiares de los desaparecidos que aparecen de chiri­pazo y no porque realmente los busquen (BDR).

Indicadores de Empresas Constructoras, Marzo de 2023

EN MARZO de 2023 y con datos ajus­tados por estacionalidad, los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) indican que el valor de la producción generado por las empresas constructoras disminuyó 1.1 %, en términos reales, respecto a febrero pasado.

A TASA mensual, en el mes de referencia y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total creció 0.5 %; las horas trabajadas no presentaron cambio y las remuneraciones medias reales aumentaron 0.5 por ciento.

A TASA anual y con cifras desestaciona­lizadas, el valor real de la producción de las empresas constructoras incrementó 2.8 %; el personal ocupado total, 0.1 %; las horas trabajadas, 1 % y las remuneraciones medias reales, 7.2 por ciento.