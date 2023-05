La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

ROBOCOB, SINTIÓ ÑÁÑARAS…



No cabe dudas de que “El Torturador de Aguascalientes” impone y da ñáñaras a cualquier servidor público, así sea de los más encumbrados, como por ejemplo, el ahora secretario general de Gobierno, Florentino Reyes Berlié, mejor conocido entre las personas que le hablan de tú, como “Robocop”, quien en cuanto escuchó el nombre de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez (por el añejo asunto pendiente que tiene con la ONU por decenas de torturados, cuando era el “chiquito” (no es albur) del entonces gobernador Carlos Lozano de la Torre, y se la pasó torturando gente y fabricando delitos a raza inocente) y le preguntaron de ese asunto, “Robocop” salió por peteneras y dijo: “… si quieren más precisión acudan a la consejería”.

Y tan, ta.

Sólo le faltó decir la frase tan de moda en los últimos meses: “Felipe Muñoz no se toca”. Y vaya que no se “toca”, “El Torturador de Aguascalientes” tiene carpetas de investigación no sólo aquí en Aguascalientes, sino en Colima y en la mismita Ciudad de México, pero nadie se atreve a tocarlo.

UNA BUENA Y OTRA MALA… Ayer miércoles 1 de marzo, el Fiscal Jesús Figueroa Ortega, dio doble nota: una buena y otra mala: los acosadores sexuales, Omar Williams López Ovalle y Pedro Zaragoza Galván, fueron cesados de sus cargos del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes (IVSOP), institución en donde camellaban: el primero como jefe del Departamento de lo Contencioso y el segundo como director Jurídico.

Esto, reitero, fue revelado por el fiscal general de Justicia del Estado -o algo así-, Jesús Figueroa Ortega, quien además declaró a esta Casa Editorial que al par de enfermos sexuales se les abrió una carpeta de investigación que, en un descuido, se las hace efectiva.

En donde Jesús Figueroa sigue pinchando en hueso, es en el caso del “Torturador de Aguascalientes”, de quien el tremendo Fiscal, de la tremenda Fiscalía, reiteró, por enésima ocasión, que Felipe de Jesús Muñoz no ha sido llamado a comparecer por la carpeta de investigación que yace empolvada y con telarañas en un rincón de su oficina: “No ha sido motivo de buscarlo -declaró-, la estrategia (sic) tiene un orden y se va a investigar y vamos a ver en qué momento”, ¿por cuántos años más, señor Fiscal? Porque Felipe de Jesús ni siquiera ha sido citado a declarar; por lo que es obvio que en el Poder Judicial -en donde sólo truenan los chicharrones de Juan Rojas García, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado- no hay nada en contra del exalumno consentido de Lozano de la Torre, aunque el “preciso” aclaró sin tapujos: “… la gente debe tener certeza de que se hará justicia y se declarará responsable a quien lo sea, como también absuelto a quien debe serlo… cada institución tiene una función y yo responderé por el Poder Judicial”.

O sea: para que haya sopa de conejo, primero hay que tener al conejo, y éste todavía no llega a sus dominios, así de claro están las cosas: no hay conejo, no hay sopa.

¿DE QUÉ PRIVILEGIOS GOZA EL PITO SUELTO JOSÉ MANUEL?..

Como el lector está enterado, “el pito suelto” José Manuel González Mota, el “morenista” que no comulga con las máximas de “no mentir, no robar, no traicionar al pueblo” y de “por el bien de México primero los pobres”, quien además grita a los cuatro vientos que “no le gustan muchos cosas del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero sí la de Martín Orozco Sandoval, de quien dice “es el mejor gobernador que haya tenido Aguascalientes”, quedó claro que el cochupo de 97 mil 100 pesos mensuales que le paga en su calidad de “coordinador general de asesores” al exgobernador de Aguascalientes, que no es otra cosa que una “aviaduría”, en reciprocidad por los apoyos que recibió de Martín para hacer productivo su rancho, que antes dé, era un vil desierto y que ahora luce como un vergel. Entonces ahí sí comulga con López Obrador con la máxima de “amor con amor se paga”.

Martín lo apoyó desde Palacio de Gobierno, y ahora el “pito suelto” de José Manuel le está correspondiendo con 97 mil 100 varos cada mezquite: ¡Ah, pinche par de malandros intocables! Sobre todo José Manuel que, gobernando uno de los municipios más pobres de Aguascalientes, le quita el pan de la boca a los habitantes de Asientos, para depositarle en una de las cuentas bancarias de Martín Orozco 97 mil 100 pesotes y, lo malo de todo esto, es que el “Gabino Barrera de Asientos”, no sea sancionado por los directivos de Morena, su partido, que no se cansan de decir que en Morena no anida la corrupción, pero todos los días nadan en ella: lo de González Mota es un botoncito de muestra.

ALCALDE CONTRA LA REVENTA DE BOLETOS…

No cabe duda de que la Feria Nacional de San Marcos sigue siendo la mejor de México, prueba de ello es que a mes y medio de que inicie la edición 2023 (14 de abril) ya se agotaron los boletos que pusieron en venta la semana pasada, para las presentaciones de “artistas” que se presentarán en el Palenque.

En base a este fenómeno, es que el concesionario del Palenque y el Casino de la Feria, Roberto Muñoz González, gana por partido doble: cobrando un ojo de la cara las entradas y revendiendo los mejores lugares a precio de oro; para esto “El Güerito Cabrón” tiene un equipo de revendedores que le acarrean chorros de billetes.

Además de que, cuando por causa de fuerza mayor -como la del Coronavirus- se llega a suspender la serie o un evento, Roberto Muñoz acostumbra a no regresar las entradas a los tenedores de boletos, que los compraron con antelación.

Y es que Robaharto está acostumbrado a ganar y ganar, como lo hace en el casino ya sea en la ruleta o con la baraja, en donde hay un jueguito en el que la Casa no invierte ni un peso, pero que al ganador le cobra una comisión de 10%, lo que al final el único que gana es la empresa, o sea Robaharto y su “escondido socio”, mientras que los “picados” jugadores (ludópatas), que han jugado hasta sus esposas, salen sin varo en el bolsillo, pero al día siguiente ahí están de nuevo en las apuestas, pues el Rey Birján los tiene en sus garras.

En fin: ojalá y “El Güerito”, no vaya a matar la gallina de los huevos de oro, por su desmedida ambición, pues el “título sin doctor”, tiene esa ambición desmedida por el billete lo convierte en una rata del desierto. Por lo pronto el alcalde ya anunció que a revendedor que sorprenda infraganti lo encerrará 36 horas y le cobrará una abultada multa.

LA INSEGURIDAD Y PIRATAS DEL ASFALTO…

Temeroso de que el hampa haga de las suya en la próxima edición de la Feria Nacional de San Marcos, el Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes (CEEA), en voz de su vicepresidente Roberto Díaz Ruiz, exige a la Guardia Nacional la implementación de un gran operativo en la región Centro, Bajío y Occidente para que la verbena abrileña sea exitosa.

Y es que la “plaga delictiva”, como Díaz Ruiz nombra a los “rodolfos”, no duerme y nuestra Feria es muy atractiva para todo tipo de cacos.

Pues ahí está la inquietud de los empresarios de Aguascalientes, que siempre han sido clientes de esa “plaga”, pero que en el gobierno de “El Güero” Landeros tuvo sus años productivos, cuando los piratas del asfalto robaban tráileres completos de víveres y aparatos electrónicos que luego aparecían en bodegas propiedad del hoy extinto Felipe González, quien las rentaba a su concuño, quien más de una ocasión cayó en bote, arrastrando en prisión a una hermana de Conny, la esposa de Felipe.

A PROPÓSITO…

¿Felipe, incluyó en su testamento a sus dos hijos que procreó con su “ahijada”, Claudia Virginia, o comenzara la madre de todas las batallas por la multimillonaria fortuna en dólares del tristemente célebre abarrotero? Es pregunta.

MARCHA Y PLANTÓN…

A Morena, en voz de Aldo Ruiz, consejero nacional del partido creado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, le fascina el masoquismo y junto con el presidente local de Morena Gilberto Gutiérrez hacen comparaciones odiosos entre los que viven en Pulgas Pandas, con quienes habitan el oriente de la ciudad: ricos contra pobres, pues, diciendo que los primeros gastan 500 mil metros cúbicos de agua, mientras que los segundos pasan las de Caín por la escasez del indispensable líquido.

Y se molestan porque los ricos tienen hasta alberca, mientras que los pobres ni tinaco tienen.

Pero en todas las partes del mundo hay esa desigualdad: hasta en los Países Bajos, ¿para qué le hacen al güey, si la igualdad es una utopía? Pero si les molesta que los ricachá tengan alberca y los pobres no, ¿por qué no dicen nada de la alberca que tienen en su Quinta la familia Alférez- Ruvalcaba, en La Tomatina, en donde los originarios también pasan las de Caín para tener agua potable en sus casas, mientras que los connotados morenistas no padecen por falta de agua? Ahí, la desigualdad es muy marcada, pues basta un par de pasos para ver la diferencia: y no sólo por la alberca, sino por las casas y, claro está, por el abastecimiento de agua.

Desde hace un mes, aproximadamente, los propietarios locales de Morena vienen anunciando una “gigantesca marcha-plantón”, para exigir que el servicio de agua potable se remunicipalice, para que toda la raza de bronce “tenga agua a precios bara”, como en la Ciudad de México; ¿es qué no saben que en la capital del país el suministro de agua potable es más caro que aquí y que allá también se las cortan (no es albur) al igual que aquí y en todo el país, cuando dejan de pagar? Lo único cierto es que Veolia se pasa de lanza, por eso mucha raza la manda a la goma y compra agua por pipa a particulares, mientras que los franchutes se hacen chaquetas mentales, mandando religiosamente los recibos, con la amenaza de corte si no pagan, cuando el agua tiene años que la cortaron, pero es su defensa para decir que no ganan tanto como es la realidad, pretextan inexistente alta morosidad, ¿quién va a pagar si cortaron el agua? ¡No mamen! Pero regresando con los propietarios de Morena: vamos a ver si este sábado 4 de marzo logran reunir a los más de 15 mil manifestantes que dijo Aldo Ruiz marcharán y se plantarán en Plaza de Armas.

Y Aldo persiste en que habrá más de 15 mil asistentes, le apuesto una lana a que no juntan esas miles de almas furiosas contra Veolia.

Y no es que no existan, son un mundo de inconformes, pero la bronca qué hay es que Morena en Aguascalientes, por las manos en que está, no es nada confiable: ni siquiera rinden cuentas de las millonarias prerrogativas, que van a parar a los monitos y monitas de siempre.

Y CON ESTA ME DESPIDO…

No cabe duda de que los hermanos Martín del Campo Martín del Campo son buena onda.

Cuando Toño participó para, primero ganar la candidatura del PAN a la alcaldía de Aguascalientes, se enfrentó a “muerte” a dos poderosos enemigos: Felipe González Ramírez y Felipe González González, y sufrió los fuertes embates del segundo, pero aún así les ganó: primero al hijo y después al padre, por lo que el junior, impulsado por su papi, aceptó ser candidato de MC, a alcalde logrando… que el partido naranja perdiera las prerrogativas, pues el junior no sólo quedó en último lugar, sino que arrastró a su padre a la expulsión directa del PAN, por apoyar su candidatura.

Ya como candidato y con las encuestas a su favor, Toño sufrió otra embestida de otro Felipe: de Jesús Muñoz Vázquez, entonces procurador general de Justicia del Estado, quien lo acusó de narco y hasta le abrió una averiguación previa para tumbarlo de la candidatura y catapultar al candidato del PRI, Francisco Javier Chávez “El Chato”, al triunfo: el narcoescándalo fue tremendo, pero el delito armado no tuvo éxito y Toño derrotó al candidato del entonces gobernador, Carlos Lozano de la Torre.

Sin embargo Felipe y su patrón no se daban por vencidos, Leobardo, hermano de Toño, sufrió un atentado a balazos que por un pelito de rana por poco le cuesta la vida, pero su fuerza y juventud lo sacaron adelante, por lo que Toño, gracias a la fortaleza de su hermano Leo, no sólo derrotó al tercer Felipe, sino al mismito Carlos que, después de querer golpearlo en el estadio de beisbol, Alberto Romo Chávez, acusándolo públicamente, de haber organizado una mega sonora mentada de madre en su contra, se rindió e hizo las paces con ambos hermanos y colorín colorado: los dos Felipes murieron, el tercero sigue vivito y coleando haciendo todas las maldades imaginables, mientras que “El Patrón del Mal” ya no es ni la sombra de lo que antes fue.

Y Toño se prepara para acudir a su funeral, como acudió al de los Felipes. Buena onda, el ya mérito gobernador, ¿no cree usted?

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 18).