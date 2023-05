Se Debe Sancionar a Mujeres que Asignan a Hombres Falsa Paternidad: F. Marmolejo

Se Vulnera Derechos de Menores, Resalta

Por Benny Díaz

En la actualidad se habla mucho de prote­ger a la mujer de todas las violencias y tam­bién a los hijos que pagan las consecuencias de errores de los que no son responsables, pero “también hay que decirlo claro: hay hombres que también sufren situaciones que no pueden dejar pasar sin ser sancio­nadas, como que se les mienta por parte de la fémina al decirle que es padre de un hijo o varios, cuando biológicamente no lo es”.

Esto, según el diputado Fernando Marmole­jo Montoya, sucede más de lo que la sociedad acepta y quiere ver, porque las infidelidades están casi “normalizadas” o el que aun sin estar en pareja haya mujeres que tengan relaciones sexuales con varios hombres en la misma temporalidad, “porque también sucede”.

El legislador del Partido del Trabajo se­ñaló que debe sancionarse cuando la mujer queda embarazada y le dice al hombre que más le conviene –económicamente, por gusto u otro motivo–, que es el padre, cuando no lo es.

“Es necesario reformar el Código Penal de Aguascalientes para erradicar estos casos donde se comete un tipo de fraude, en el caso específico cuando una mujer afirma que un hombre es el padre biológico de su hijo, aun sabiendo que no lo es”.

Marmolejo Montoya, quien representa en el Congreso a los municipios de Rincón de Romos y Cosío, no ve nada bien que cada vez se conozca más casos como estos “que no se puede tratar de otra manera como una acción cometida con dolo por parte de la mujer, no sólo atenta con el patrimonio del señalado, que comienza a hacerse cargo de todo aquello que se va requiriendo y que dentro de sus posibilidades puede aportar, este hecho también atenta contra la dignidad humana y el honor”.

El singular petista afirma que en cualquier lado pasa lo de las infidelidades y también aquello de que a un hombre le hagan creer lo que no es, aun en comunidades rurales más alejadas hasta en las grandes urbes se ven casos así.

“Erradicar esta conducta no es sólo en beneficio de aquellos hombres que se ven afectados al asignarles una falsa paternidad, también se ven vulnerados las niñas, niños y adolescentes, ya que se les viola su derecho a tener identidad y conocer su origen, pues este derecho se consagra en nuestra Cons­titución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Esto aplica sólo para aquellas mujeres que le mienten para sacar algún provecho o, en algunos casos, quedarse, a base de mentiras, con el hombre que aseguran amar más que al que en realidad las embarazó.