Ni con Incremento Presupuestal, la FGE Cumple con Realizar Estudios de ADN: Nancy Gutiérrez

Le Está Quedando a Deber a la Sociedad de Aguascalientes, Deplora

Por Benny Díaz

La diputada panista Nancy Jeanette Gutié­rrez Ruvalcaba se suma a sus compañeras del PRD y Morena para hacer señalamientos en contra del fiscal Jesús Figueroa Ortega, por la omisión en que incurre al seguir sin dar resultados en algo tan simple como “adquirir los materiales con los que se puedan realizar los estudios de ADN que son requeridos en juzgados familiares cuando una de las partes solicita que se realicen este tipo de reactivos para comprobar la paternidad de los menores de edad, ya sea por el juicio que se lleve a cabo, si por derechos filiales o para que los deudores alimentarios cumplan con sus obligaciones”.

Hasta en eso la Fiscalía General del Estado le está quedando a deber a la sociedad de Aguascalientes, porque para que se llegue a un juicio hay que pasar por fiscalía para que el ministerio público, si no se puede llegar a un acuerdo ante las partes, envíe al poder judicial la carpeta para que un juez dé seguimiento al caso y determine lo que por ley corresponda.

El llamado “que se le está haciendo al fiscal es muy respetuoso, pero es necesario que adopte las medidas necesarias para la obtención de estos materiales de materia molecular genética que son requeridos por algunos jueces, sobre todo cuando no se puede hablar que no hay dinero para ello, cuando hace unos meses se le aprobó un incremento presupuestal a la Fiscalía General del Estado para el ejercicio fiscal de este año”.

Nancy Gutiérrez, quien a pesar de militar desde hace décadas en el PAN, es quien trabaja de manera conjunta con diputadas de otros partidos para buscar que se respete a las mujeres en todo tipo de violencias, pero en este caso también a quien tenga la razón cuando de los hijos se trate, porque hay hombres que ponen en duda la paternidad y exigen que se les compruebe por esta vía que tienen una responsabilidad para con un menor.

“Hasta el día de hoy, la dirección de Inves­tigación Pericial continúa sin practicar los estudios genéticos para acreditar la filiación entre las infancias y sus progenitores, situación que representa una serie de violaciones a los derechos humanos de las infancias, pues no sólo vulnera su derecho a la identidad sino los derechos que del mismo se derivan. Como legisladoras y legisladores, nuestro compromiso es con la sociedad, en especial con las niñas, niños y adolescentes”.

Debido a esta situación en la que Jesús Fi­gueroa Ortega también es omiso, hay juicios que llevan mucho tiempo sin avanzar y son los menores quienes llevan la peor parte, en­tonces desde el punto de vista de la diputada no hay razón para que sigan con la excusa de que no se cuenta con esos materiales para realizar los estudios de ADN y comprobar si hay filiación o no.

Eso es por parte de las infancias, que es lo más sencillo, pero también hay otra asignatura pendiente en la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo estos estudios, muy necesa­rios, con familiares de personas desaparecidas, ya que se debe contar con un banco de datos con el material genético de aquellos que no se encuentran, para que cuando hallen restos óseos en otras fiscalías de cualquier estado del país se puedan hacer los “cruces” de informa­ción para saber si hay positivos, porque en este sentido, según ha dado a conocer también el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), pueden pasar años en calidad de desconocidos.