Ni Tenemos Claro si la FGE Está del Lado de la Justicia o de la Impunidad: Figueroa

Se Niega Fiscal a Comparecer: Manda a “Asistentes”

Por Benny Díaz

La diputada Leslie Mayela Figueroa Tre­viño se lanzó con todo en contra de Jesús Figueroa Ortega al aseverar que “no tene­mos claro si la Fiscalía General del Estado está del lado de la justicia o de la impunidad, porque aparte que no tienen actualizados los protocolos para realizar las investigaciones de mujeres por muerte violenta con perspec­tiva de feminicidio, hay muchas voces que aseguran que en esos casos los hacen pasar como suicidios y en ese y otros delitos, le dan carpetazo a los asuntos”.

Con todos estos claroscuros de los que las víctimas denuncian, que no se realizan fehacientemente las acciones necesarias para aclarar los casos, pues quedan fuerte sospechas de que no fueron suicidios u ho­micidios, sino feminicidios, que es un delito que se sanciona más severamente, el fiscal es omiso, no actualiza protocolos y revictimiza a las familias no permitiendo que tengan acceso a las carpetas de investigación, y lo peor, que se les deje olvidadas en lo que es mejor conocido como “carpetazo”, hay dos conclusiones: no resuelven nada ni encuen­tran al o los responsables y al asegurar que se trata de autoprivaciones de la vida, la mujer no sólo muere de una forma terrible, sino que aparte es responsabilizada por eso.

La legisladora por Morena, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, dijo que como representante popular hace un llamado a todas aquellas personas, familiares inconformes por la manera en que se “investigó” el caso de alguna mujer fallecida, para hacer un expediente con todos los casos específicos y “entablar un diálogo constructivo”.

No sólo ella, también varias diputadas, han hecho señalamientos precisos contra Jesús Figueroa Ortega como fiscal de Aguasca­lientes, pero aunque le han hecho invitacio­nes para que comparezca ante ellas, como en el caso de las cifras de mujeres violentadas, no se toma la molestia de asistir y manda a terceros, porque ni siquiera a los titulares de las áreas respectivas, sino a sus asistentes.

Al tener ese expediente integrado con varios casos específicos, “entonces sí esta­remos solicitando al fiscal que comparezca para que nos diga qué y cómo se están haciendo y llevando los procesos, porque tenemos más información (de los deudos) de que se les da carpetazo a los asuntos a que se le esté dando seguimiento a los debidos procesos”.