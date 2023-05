Plaza de Armas

Apoyo Estatal

LOS GANADEROS y productores del campo, específicamente de maíz forrajero y silo, aseguraron que el problema que tienen es con gobierno federal, porque de parte del estatal han recibido todo el apoyo, dentro de las posibilidades de la mandataria estatal.

TERE JIMÉNEZ Esquivel sabe de la situación por la que atraviesan para que sus ranchos produzcan y trata de que aguanten lo más posible al ayudarlos con rastrojo, pero no está en ella hacer nada para que la Comisión Federal de Electricidad respete los subsidios aprobados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

TOTAL QUE parece que en los entes federales cada quien se va por la libre y actúa a criterio propio, no como se supone que debe ser en todo el país.

Y ES QUE si en unos estados ya les respe­taron las tarifas, como Jalisco y Guanajuato, no se explican por qué en Aguascalientes, por sus pistolas, los de la CFE nomás dicen que no y es no.

Y LOS TRAEN de aquí para allá, de burócrata en burócrata para que se digne a recibirlos. En las oficinas de la Comi­sión Federal de Electricidad los tuvieron por mucho tiempo bajo los rayos del sol, con puertas cerradas, esa costumbre que tienen de atrincherarse los que se niegan al diálogo y luego andan mandando a la chingada a quienes no les cuadra, como lo hizo Martín Orozco Sandoval cuando salió con la payasada de que en Aguascalientes el Insabi no entraba y que los que no fueran de la entidad, no recibirían atención médica si la necesitaban.

SI LO HUBIERA aplicado a pie juntillas (horas más tarde se arrepintió y salió con sus perdones falsos), él hubiera sido el primero en irse hasta donde mandó a todos, porque no es de Aguascalientes, sino de Jalisco.

PERO VOLVIENDO al tema, Juan Ga­briel sigue vivo, muy vivo son sus frases cé­lebres: ¿pero qué necesidad, para qué tanto problema? Esos burócratas de cuarta que les dan oportunidad de cobrar lo suficiente para comer con manteca y ven a los campesinos, y ciudadanos de a pie, chiquitos y orejones sin darse cuenta que tienen el reloj en cuenta regresiva y que nada, ningún puesto, por alto que sea, es para siempre (BDR).

Sólo Tres de Cada 10 Hogares Pobres, con Acceso a Internet: Inegi

El uso del internet avanza en México, pero de manera desigual. Mientras que nueve de cada 19 hogares de estrato alto tuvieron disponibilidad de esta tecnología, solo tres de cada 10 hogares de ingreso bajo contaron con acceso a la red, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a propósito del Día Mundial del Internet mañana 17 de mayo.

ALREDEDOR DE 88.6 millones de per­sonas de seis años en adelante usan internet en México, cifra que representa el 75.6%

de la población mexicana de seis años en adelante, tasa superior al 63.7% reportado en 2017, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021.

LA MAYORÍA de las personas que usaron internet fueron mujeres con una par­ticipación del 51.7%, lo que las coloca 3.4 puntos porcentuales arriba de los hombres que representaron el 48.3 %.

COMO EN años anteriores, el uso de internet se concentró en áreas urbanas con el 81.6% de la población de estas zonas (72.8 millones de usuarios), contra el 56.5% de la población rural (15.8 millones de usuarios).

EN EL análisis de las y los usuarios de internet, se encontró que el smartphone fue el dispositivo predilecto para realizar la conexión con el 96.8%; seguido de la computadora portátil, 27.0%; Smart TV o algún dispositivo conectado a esta, 25.7%; la computadora de escritorio, 15.4%; Tablet, 9.7%; y consola de videojuegos, 6.5%.

DURANTE 2021, las principales fre­cuencias de uso de internet se distribuyeron de la siguiente manera: diario, 89.2%; al menos una vez a la semana, 9.4% y al me­nos una vez al mes, 1.0%. De los usuarios, 10.6% prefirió la conexión solo por wifi, 13.8% accedió solo por conexión móvil y 75.6 % usó ambos tipos de conexión.

Hogares que Disponen de Internet

LA ENCUESTA estimó que 66.4% de los hogares contó con disponibilidad a las Tecnologías de Información (TIC). Estos hogares representan más de los que dis­ponen de radio (48.5%) y de computadora (44.8%). Los hogares con acceso a internet están por debajo de aquellos que disponen de telefonía, sea alámbrica o celular (94.9%) y de televisor (91.2%).

DE ACUERDO con datos del cuarto trimestre de 2022 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en México había 342 mil personas que se desempeñaban en el ámbito de las TIC. De estas, 84% corres­pondió a hombres y 16%, a mujeres.

EN CUANTO a la ocupación de estas personas, predominaron las y los desarrolla­dores y analistas de software y multimedia (75%). Siguieron quienes se desempeñaron como técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas computa­cionales (12%).

RESPECTO A su ingreso, en promedio recibieron 88 pesos por hora trabajada. Al considerar el nivel de ingresos por salario mínimo mensual que percibieron las perso­nas con estas ocupaciones, destaca que de cada 100, 26 ganaron más de tres salarios mínimos, 43 más de uno y hasta tres salarios mínimos, 5 hasta un salario mínimo. De 26, no se contó con información específica (Con información de nuestras agencias)