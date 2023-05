Plaza de Armas

Que lo Demuestren

QUIENES ANDAN por ahí ocupando puestos en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se la dan de superhéroes que porque “encontraron” a un adolescente que no andaba perdido, ni de parranda (como el fiscal Jesús Figueroa Ortega en la Feria Nacional de San Marcos) sino que se fue en busca de su padre porque es maltratado por su familia en Aguascalientes.

FUE CHIRIPAZO que lo encontraron, pero ahí andan presumiendo “resultados” que no dan, porque no los dan. Tienen razón aquellos que tienen perdido a un familiar y a los que nomás no les dan resultados ni en la Fiscalía ni en el Comisión.

QUE DEMUESTREN de qué están hechos y que desquiten lo que les pagan sus patrones, entiéndase, los ciudadanos, porque es de ahí de donde salen los recursos… que no se les olvide.

PORQUE ESTÁ mal, pero muy mal, ya que los víctimas lo ven como una burla hacia ellos, a quienes ni siquiera voltean a ver, no escuchan y cuando se manifiestan los videograban y luego quitan y rompen las fotografías que colocan de sus seres queridos… para luego salir a presumir “éxitos” de positivos encontrados que no tienen porque no son por su trabajo y menos por sus méritos (BDR).

Indicadores del Sector Manufacturero, Marzo de 2023

EN MARZO de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) muestran que el personal ocupado total del sector manufacturero no presentó variación a tasa mensual.

CON RESPECTO a febrero de este año, las horas trabajadas crecieron 0.5 % y las remuneraciones medias reales pagadas (sueldos, salarios y prestaciones sociales), 0.7 por ciento.

EN EL MES de referencia, a tasa anual y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total incrementó 0.5 %; las horas trabajadas, 0.8 % y las remuneraciones medias reales, 3.8 por ciento.

Indicador Mensual de la Actividad Industrial, Marzo de 2023

EN MARZO de 2023 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) disminuyó 0.9 % a tasa mensual.

POR COMPONENTE y con series ajustadas por estacionalidad, en el mes de referencia, la variación mensual de la producción fue la siguiente: Minería redujo 3.5 %; Industrias manufactureras, 1.1 %; Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final incrementó 0.9 % y Construcción, 1.3 por ciento.

A TASA anual y con series desestacionalizadas, el IMAI creció 1.5 %, en términos reales, en marzo pasado. Por sector de actividad económica, Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final aumentó 3.7 %; Minería, 2.5 %; Construcción, 2 % e Industrias manufactureras, 0.8 por ciento.