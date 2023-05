La Gripe Aviar Está Controlada: Pedro Pedroza

No Hubo Necesidad de Sacrificar Aves; Producción sin Contratiempos

Por Benny Díaz

Pedro Pedroza, de la Asociación de Avicultores, aseguró en conferencia de prensa que la gripe aviar en la entidad “es un tema controlado, se hizo en cada una de las instalaciones y el traspatio, que es donde debemos actuar con mayor celeridad”.

En la actualidad “no tenemos restricción para las movilizaciones, se hizo trabajo conjunto con las autoridades para producir la mejor carne, de calidad sanitaria y nutricional. En 2022 produjimos alrededor de 300 mil toneladas, de ahí la importancia que debemos cuidar todos esos aspectos”.

Cuando se dio a conocer que hubo brote de gripe aviar en Aguascalientes “las gallinas no se sacrifican, les hago un recuento de cuál fue la situación: cuando se presentó ese positivo se hizo el aislamiento viral, porque las muestras fueron del rastro, no de aves vivas. Fueron tres muestras las que se realizaron por los protocolos estrictos que se hacen con las aves. Se hablaba que se sacrificaron a 836 mil aves y ya todas habían sido sacrificadas y las muestras se hacen de manera aleatoria y eso no quiere decir que todas estaban infectadas”.

No hubo ningún contagio a persona alguna porque ese virus no es compatible con el ser humano, para que eso pase las aves deben estar vivas y en contacto constantes con personas; se estuvo monitoreando de cerca y nadie presentó ningún síntoma, aunque hubo aislamiento y las granjas donde se tomaron las muestras se pusieron en cuarentena.

La realidad fue que “donde se encontró positividad fueron en aves migratorias y la conclusión a la que se llegó fue de no sacrificarlas, porque hubo control donde estaban ubicadas y evitar que ingresaran a las áreas de producción porque hubo controles totales de sanidad, siempre queda un resquicio cuando hay producción continua y la notificación es que hay cero afectación en las granjas y por ciclo se producen alrededor y millón y medio de gallinas de postura y continuamos con la producción sin contratiempos”.

Uso del Agua

Desde hace 15 años el sector avícola comenzó a tener cambios en la producción de pollo, el 80 por ciento de las granjas ya están tecnificadas y se mantienen a las aves en ambientes controlados de temperatura, velocidad del viento, agua limpia, equipos sofisticados para poder competir no sólo dentro de la industria en México, sino a nivel global.

Todo esto los ha llevado a que “para producir un kilo de carne de pollo gastamos tres litros de agua, este aspecto se puede observar como positivo, porque somos más eficientes que en la producción de otro tipo de proteínas”.

El agua es un tema que a todos atañe y en la industria todavía más, por eso “vamos a continuar trabajando de la mano con la protección al medio ambiente, nos interesa mucho controlar los volúmenes de agua que estamos utilizando”.