Asesores Inmobiliarios Informales y no Certificados Pueden Cometer Fraudes, Alerta Rosalía Gutiérrez

Hacen Hasta Escrituras Falsas

Por Benny Díaz

“Desgraciadamente cada día surgen ‘asesores’ inmobiliarios que se ponen a vender casas o terrenos y no están certificados y pueden cometer fraudes y ponen en riesgo los patrimonios de las personas y lo que debería ser felicidad, se convierte en problemas, por eso deben fijarse muy bien y cerciorarse de que quienes los ayuden a adquirir un bien inmueble sean formales”, declaró Rosalía Gutiérrez Rodríguez, de la Asociación Unidos por Profesionalismo Inmobiliario Nacional (UPIN).

Este sector, indicó, se rige bajo la norma 247 y “los que nos dedicamos al sector inmobiliario trabajamos así y los asesores deben ser formales para trabajar ce la mano, por eso mando un aviso a toda la gente de Aguascalientes para que no contrate asesores inmobiliarios sin tomar sus precauciones, deben tener documentos y estamos haciendo un padrón inmobiliario y si no están dentro de él, se considera informal y si saben de alguien así no lo contraten porque es quien les están vendiendo su casa, su patrimonio y a los que somos serios y formales nos interesa cuidar el patrimonio de las personas y no sólo arriesgarnos”.

Aseveró que existen demasiados fraudes, sobre todo “en las rentas porque se deja un apartado y ese asesor que no es formal, se va y no lo vuelven a ver y ya se llevó 10 o 20 mil pesos. Cuando es la venta de propiedad los apartados pueden ser de 100 a 200 mil pesos por terrenos grandes y no conocen dónde está ubicada la inmobiliaria, no tienen permiso, están arriesgando demasiado y los dos días ‘nacen’ asesores inmobiliarios”.

Tienen conocimiento de víctimas de estos pseudoasesores y llegan a tal grado de que “hasta hacen escrituras falsas. Ojo, están viendo esto en Aguascalientes, sobre todo personas que llegan de fuera y ven que esto no sucedía aquí. Por eso buscamos que lleven sus contratos a Profeco, cuando sean víctimas de este delito que vayan de inmediato que es una de las primeras instancias. Esto de las escrituras falsas se da mucho en la venta de terrenos cuando no se pueden vender por diversas causas o tampoco se pueda subdividir”.

Esto ocurre sobre todo en personas que han heredado ese tipo de bienes que han ido de generación en generación, porque incluso fueron adquiridos por los bisabuelos y por eso se abusa de estas personas que buscan tener dinero al venderlos para luego ser desarrollados como fraccionamientos y llega “esta gente y los defrauda”.

Quien busque este tipo de ayuda para comprar o vender un inmueble y saber si están certificados y son formales, que acudan al Registro Público de la Propiedad y el Comercio y si lo son, ahí deben aparecer con nombre y dirección dónde se ubican.