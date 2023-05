Plaza de Armas

Pregunta

¿Y LOS Papas, cardenales, arzobispos, sacerdotes, diáconos, consagrados… no violan la Ley de Dios por no tener hijos? (ALD).

Mexicanos no Perdonan

LOS ARTISTAS de Europa y Latinoamérica no se cansan de decir que para triunfar en el Centro y Sudamérica, primero lo tienen que hacer en México, sino no son nadie. Ha habido casos, a la memoria vienen dos muy emblemáticos que luego de haber tenido gran éxito en este país hicieron críticas que les costó no volver a tener triunfos a nivel masivo porque sencillamente los mexicanos no perdonan cuando se sienten burlados.

Y ESOS ejemplos son la española Mónica Naranjo y el italiano Tiziano Ferro. La primera criticó que porque el público de este país no sabe de música, “sólo de rancheras”, mientras que el segundo dijo que no le gustaban las mujeres mexicanas “por bigotonas”… y al final salió la verdad con que no le atraen las mujeres de la nacionalidad que sean, porque es homosexual.

Y FIN DE la historia, esos dos pasaron al olvido y ni pidiendo perdón, hasta con lágrimas, se lavó la afrenta y ambos pasaron a ser artistas equis en toda América Latina.

PERO RESULTA que luego hay unos que son más mexicanos que el nopal, pero andan renegando de este país y presumen que tienen sangre argentina y que nacieron en Estados Unidos.

LA REALIDAD de Pepe Aguilar y su familia, sobre todo de su hija Ángela, es que cavaron su tumba artística al salir a declarar esas barbaridades.

EL DECLIVE comenzó en la Plaza de Toros México, donde para llenar los espacios y hacer como que triunfaron, regalaron boletos al por mayor y lo mismo hicieron en su gira por varios estados, entre ellos Aguascalientes, con Jaripeo sin Fronteras.

AUNQUE SE hizo lo posible y lo imposible para hacerle una buena promoción, los resultados es que la gente sencillamente no fue.

LA PLAZA Monumental no se llenó, como antaño. El desaire para Pepe, Ángela y demás familiares que viven, comen y tienen lujos gracias a esos mexicanos que se les hacen chiquitos y orejones y andan engrandeciendo a los argentinos y los gringos.

SEGÚN VIDEOS difundidos en redes sociales, la Monumental tuvo un aforo del 25 por ciento, poco, muy poco si se debe mantener caballos y a la familia completa, incluido el perro, que según lo dicho por los hijos de Pepe, tiene más privilegios que ellos.

PERO LA primera estocada de esta gira fue que la presentación en San Luis Potosí, programada también para este mes, de plano fue cancelada porque ni llegaron ni a ese 25 por ciento de venta de boletos.

YA ESTÁ el aviso de que si compraron entradas pueden pedir el reembolso. Ni modo, para que les quede claro a los artistas y otros que se sienten divos y no pasan de lacayos, que nada es para siempre y que pueblo como quita, pone. Ese es México, aunque haya quienes no se cansen de criticar de que “no tiene memoria”, pero cuando les cobra, lo hace… y bien (BDR).

Consulta Pública Sobre la Actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor 2024

EL INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) iniciará la consulta pública para actualizar el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 2024.

LA CONSULTA pública se llevará a cabo entre el 15 de mayo y el 9 junio de 2023, y el INPC actualizado se dará a conocer en agosto de 2024.

SE ACTUALIZARÁ la canasta de bienes y servicios incluidos en el INPC, su ponderación, y se adoptará la metodología de índices encadenados, en línea con las mejores prácticas internacionales.

A PARTIR del 15 de mayo y hasta el 9 de junio de 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía llevará a cabo la consulta pública para la Actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor 2024, que tiene como objetivo actualizar la canasta de bienes y servicios y su estructura de ponderación, así como introducir índices encadenados, de conformidad con las recomendaciones de buenas prácticas internacionales definidas en el Manual del Índice de Precios al Consumidor: Conceptos y Métodos 2020, suscrito por el FMI, la OCDE, el Banco Mundial, la OIT, la Eurostat y UNECE.

EL INEGI invita a las y los usuarios a participar en esta consulta pública, que se llevará de conformidad con el artículo 88 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG). Dicho artículo establece que el Instituto difundirá las metodologías que habrán de utilizarse en la realización de las actividades estadísticas y geográficas, a través de Internet, antes de su implantación.

Estadísticas a Propósito del Día de la Madre

A PROPÓSITO de la celebración del Día de la Madre (10 de mayo), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da a conocer indicadores sociodemográficos de madres solteras. Los programas estadísticos que se utilizaron para estimar los indicadores son la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) cuarto trimestre de 2022, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020 y la Estadística de Nacimientos Registrados 2021.

DATOS DE la ENOEN indican que, durante el cuarto trimestre de 2022, en México residían 56 millones de mujeres de 12 años y más. De ellas, 67 % (38 millones) eran madres. La estructura porcentual de su situación conyugal muestra que la mayoría de las madres estaban casadas (47 %), la quinta parte vivían con su pareja en unión libre, 12 % eran viudas y 11 % solteras. Siete de cada 10 madres solteras eran económicamente activas.

DE ACUERDO con la ENIGH 2020, en los hogares en donde al menos había una madre soltera, 65 % del ingreso corriente trimestral del hogar provenía del trabajo.

SEGÚN LA información de los registros administrativos, 71 % de los partos de madres solteras, quienes obtuvieron el acta de nacimiento de su hija o hijo durante 2021, fueron atendidos en un hospital o clínica oficial.