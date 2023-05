Tere Jiménez Esquivel Está Mejor Evaluada en Aguascalientes que el Propio AMLO: M. Cortés

“No es Cosa Menor”

Por Benny Díaz

Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, se dijo “muy orgulloso” de todo el panismo, pero sobre todo “debo presumirles, y no es cosa menor, que Tere Jiménez Esquivel está mejor evaluada en Aguascalientes que el propio presidente (Andrés Manuel) López Obrador. Tere hace bien las cosas”, declaró en conferencia de prensa en donde estuvo acompañado de Vicente Fox Quesada, Santiago Creel, senadores y diputados federales, así como de alcaldes tanto de la entidad.

El presidente del albiceleste no sólo tuvo palabras de orgullo para la gobernadora de Aguascalientes, también dijo estar satisfecho con las actuaciones de Diego Sinuhé, en Guanajuato; Mauricio Kuri en Querétaro; Mauricio Vila en Yucatán y María Eugenia Campos en Chihuahua a quien calificó de ser “muy valiente”.

Gobiernos de Morena

Cortés Mendoza también tuvo palabras de agradecimiento para el senador panista de la entidad Juan Antonio Martín del Campo y los alcaldes Leonardo Montañez Castro, José Antonio Arámbula López y Daniel Romo Urrutia, de Aguascalientes, Jesús María y Calvillo, respectivamente.

“Les digo que en Acción Nacional sí ponemos el ejemplo, no sólo señalar los errores de los pésimos gobiernos de Morena, de López Obrador, es contrastarlo. Yo les aseguro amigas y amigos de los medios de comunicación, nuestros gobiernos no serán perfectos pero lo que sí les puedo asegurar en apego absoluto a la verdad que nuestros gobiernos de Acción Nacional por mucho, pero por mucho son mejores que los de Morena y por eso vamos a ir con todo, para ganar con la sociedad, con los partidos realmente opositores vamos con todo para ganar la presidencia de la República para corregir el rumbo”.

Los halagos para Vicente Fox Quesada llegaron en cascada, a quien le dio las gracias y sigue tratando de “presidente, por ser el primero de alternancia”.

Acción Nacional “es una gran fortaleza para México, porque lo digo con absoluta claridad, México cuenta con el PAN, con un ejército azul de 114 diputadas y diputados federales, 20 senadoras y senadores, 210 diputadas y diputados locales, cinco gobernadoras y gobernadores y más de 400 alcaldes de todo el país. Todos con una gran firmeza para defender el país y la prueba de eso son los votos de los 114 diputadas y diputados federales, de las 20 senadoras y senadores con quienes se evitó que desaparecieran el Instituto Nacional Electoral”.

El michoacano los halagó por “cuidar a México, por evitar que pasara la ley Bartlett, por luchar por México en todas las causas y desde este momento anunciamos que en breve presentaremos diversas acciones de inconstitucionalidad de la diarrea legislativa que, en lo oscurito, Morena sacan en el cierre de periodo de sesiones, como hemos contado con los diputados locales, levantando la voz, señalando, a nivel nacional nuestros diputados fueron muy congruentes porque saben que de estas bancadas no hubo ni un solo voto a favor de la militarización del país y estamos dando la batalla por México”.

Insistió en seguir llamando “ejército azul” a la cúpula panista, pero además convocó a todos los mexicanos “a construir el proyecto de país, en donde quepan todos, los que vemos que México no puede seguir con ese camino, cada vez hay más amloarrepentidos, decepcionados, de este gobierno ha sido un rotundo fracaso”.

Volviendo a Tere Jiménez Esquivel, hizo hincapié en que el trabajo de la gobernadora es un ejemplo a seguir por el modelo de desarrollo, crecimiento, a pesar de la vecindad con Zacatecas y Jalisco que tienen dificultades enormes en seguridad.

“En Aguascalientes se vive en paz, la gente, las familias viven tranquilas; hay inversión, desarrollo y esto se debe a que la gobernadora está haciendo trabajo en equipo”.

Ni Para Medicinas

Sobre Vicente Fox, dijo que el que ahora es el espadachín del PAN para enfrentar a Morena porque “impulsó el Seguro Popular, el seguro que hoy les han quitado a los adultos mayores, hoy lo que les dan no les alcanza ni siquiera para medicinas porque les quitaron el Seguro Popular por capricho, impulsaron una cosa que se llamaba Insabi, que señalamos que no funcionaría y el propio gobierno ya lo enterró, el tema es cuánto dinero se derrochó, cuánta gente dejaron sin atención, cuántos adultos mayores sufren y tienen dolor porque no tienen atención médica, para sus diálisis para sus medicamentos”.

Ante los cuestionamientos Marko Cortés sólo tenía respuestas de agradecimiento para los panistas y crítica para los de Morena, que afirmó no sólo en salud y seguridad han fracasado, sino en prácticamente en todo y por eso buscan “rescatar” al país en 2024, donde asegura que el PAN tiene con qué hacer frente a cualquiera que pongan de las corcholatas y “si Dios nos da vida todos vamos a llegar a ser adultos mayores, si Dios nos da vida todos tendremos ese privilegio, pero tenemos que llegar a ser adultos mayores sin miedo de quedarte sin recursos, de enfermarte y no tener medicamentos, sin miedo a la soledad, debe haber ya como en otros países, una política que esté diseñada en pensar en los adultos mayores, no sólo como clientelas electorales, llevándolos a mítines sino como personas que deben vivir con dignidad donde el estado mexicano se preocupe por ellos y la primer preocupación debe ser darles salud, que es lo que el gobierno no ha hecho y por eso somos el primer partido político en México en tener la Coordinación Nacional de Acción en Plenitud”.

Ante la pregunta de qué tienen pensado ofrecer a las mujeres y jóvenes, que sin duda en 2024 serán fundamentales para la elección porque son ellos los que en algún momento tomarán las riendas del país, el panista dijo que “en el 2024, le pese a quien le pese, vamos a ganar la presidencia de la República, ya lo hicimos en el 2021, la oposición tuvo más votos que la coalición del presidente. ¿Se puede ganar? Sí, y por eso estamos trabajando en unidad y contamos con dos liderazgos que han levantado la mano para tomar las riendas del país como son Lilly Téllez y Santiago Creel Miranda”.

Con eso ya están listos para enfrentar a Morena, porque “son liderazgos fuertes y tenemos con qué responderles con cualquiera que sea el género de los candidatos o candidatas”.