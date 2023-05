Lilly Téllez Reafirma su Intención de ser Presidenta

“Lo Único que Pienso día y Noche es en Echar a Morena en 2024”

Por Benny Díaz

La senadora María Lilly del Carmen Téllez García, a quien Marko Cortés Mendoza y la cúpula panista ya ven como posible candidata a presidenta de la República si por género se decide que sea mujer, ven en ella la capacidad para “enderezar” al país y ella, al hacer uso de la palabra en la conferencia de prensa, se dijo agradecida y honrada de estar del lado de “los guerreros que están dando la cara todos los días en la defensa de México”.

La ahora panista respondió ante cuestionamientos de por qué cambió de bando, siendo que quien la metió en la política, y le gustó tanto, que dejó de ejercer su carrera en la información, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que es sencillo:

“Primero quiero decir que estoy muy agradecida con don Vicente (Fox Quesada), muy agradecida con Marko (Cortés Mendoza) a quien ya lo había comentado en público y en lo privado pues él ha sido una persona muy importante en mi vida porque en primera me invitó a la bancada y me ha puesto retos. Marko que me ha obligado a crecer y a estar a la altura y eso te lo agradezco mucho porque he aprendido tanto de Acción Nacional. Me preguntan a veces, bueno no, siempre me preguntan por qué me fui a la bancada del PAN, pues porque cuando estaba en la otra bancada, yo vi que la del PAN era la verdadera oposición, que tenían la razón, estaba realmente cumpliendo con su papel de ser el equilibrio de los poderes, así que para mí es un honor traer el corazón como traigo la ropa (azul)”.

Y con tantos agradecimientos y reconocimientos de ida y vuelta, la senadora por supuesto que acepta y levanta la mano para ser candidata a presidenta de la nación, tanto que dijo que “en las últimas semanas las corcholatas de López Obrador andan como caníbales, se están acabando unos a otros, incluso en mis redes, yo me doy cuenta cuando publico porque a todos, a todos los critico cuando publico la corrupción de Adán Augusto, bueno todos dan para corrupción diario y ahí mismo entran a canibalizarse y a ofenderse con una bola de groserías entre las corcholatas, en cambio Santiago Creel es un hombre de palabra y todas las mujeres que estamos aquí sabemos que es un caballero. Así que formar parte de este equipo para mí es un honor y en lo único que pienso día y noche es en echar a Morena en 2024 y sí y muy importante, presentarlos ante la justicia una vez que los hayamos echado del poder”.

Con el apoyo de Vicente Fox y Marko Cortés le basta y sobra a la senadora para, de que así se decida por cuestión de género, que sea ella quien represente al PAN y sus aliados en la elección del próximo año, se dijo más que lista y dispuesta, porque con esas asesorías está convencida que logra el triunfo.