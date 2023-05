Importante que Alumnos Vuelvan a ser Evaluados Para que Acrediten Estudios: Raúl Silva Perezchica

No se Debe Permitir más Rezago

Por Benny Díaz

El diputado Raúl Silva Perezchica está de acuerdo en que los alumnos vuelvan a ser evaluados para que pasen de curso con la calificación mínima aprobatoria, y que ya no sea con trabajos de recuperación como puedan inscribirlos en el siguiente año que les corresponda para continuar con su preparación académica, por lo que aquellos que no demuestren conocimientos mínimos se vayan a exámenes extraordinarios.

Es importante que quienes cursan primaria y secundaria, que se considera como educación básica, retomen los hábitos de estudiar y no sigan acostumbrados que con trabajos pueden conseguir llegar al siguiente nivel, porque de esa manera no se podrá superar el rezago que hay en lectura y comprensión, así como matemáticas, que es donde se ha detectado el mayor problema.

El legislador ve que buenos ojos que haya padres de familia preocupados y comprometidos que acepten, incluso, paguen clases particulares para regularizar a sus hijos, sobre todo aquellos que pasan de primaria a secundaria, donde ya es más complicado y hay que estudiar y aplicarse más para entender, comprender y absorber lo enseñado por los profesores, pero también que aprendan a usar de manera adecuada los libros de texto y no sólo se enfoquen en las tecnologías.

Están son muy buenas cuando son usadas para investigar, aprender e incluso retarse a sí mismos en conocimiento, pero lamentablemente existen las redes sociales y con ellas puertas prácticamente infinitas de acceso a todo lo que quieran explorar los menores y en el menor de los casos tiene que ver con materias que llevan en la currícula.

Por eso los padres de familia deben de trabajar de la mano con los profesores en este terreno para que se retomen los hábitos de estudio en físico, como son libretas y libros, porque hay materias que así lo requieren como matemáticas, química, física y otras en donde hay que practicar para aprender y saber.

Todos los alumnos tienen habilidades diferentes, hay a quienes se les facilitan estas materias, pero para la mayoría, las matemáticas son algo complicado, pero se debe a que no entienden y si no lo hacen, no hay interés y viene el rezago.

Lo preocupante es que hayan también ido hacia atrás en lectura y comprensión, porque eso los lleva a no ir acorde con lo que saben y en el grado que cursan.

Si no se toman medidas ahora, pero en donde se involucren también los padres de familia, será algo que la generación de la pandemia llevará arrastrando por años.