Plaza de Armas

¿De qué Está Hecha?

EN BREVE se sabrá de qué está hecha la ombudsperson, Jessica Janeth Pérez, porque se interpondrán denuncias nada más y nada menos que por desaparición forzada y tortura sufridas por una menor de edad y un hombre, sólo por el hecho de estar en el lugar y momento en que detuvieron a otra de las víctimas de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, en aquellos años en donde se presumía que Aguascalientes pasó casi de un día para otro de ser un lugar donde había ejecutados, balaceras y demás a ser casi, casi el paraíso terrenal que prometen los Testigos de Jehová en sus ediciones de Atalaya, en donde las fieras (que andaban sueltas, eso no cabe duda) conviven como ovejas con los seres humanos.

BUENO, PARA información de los fans del exprocurador, esos dos delitos: tortura y desaparición forzada no prescriben y son de lesa humanidad.

UY, Y NI cómo decir que no pasó, porque no se acuerdan, como dice una canción, sí existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 17VG/2019, para que la tengan muy presente, ¿verdad señor fiscal?, y un informe de ONUDH titulado Hasta Perder el Sentido, de lo ocurrido en aquellos años “maravillosos” para los que se sentían los amos y señores de Aguascalientes y se autoconvencieron de que el “poder” sería para siempre.

PUES NO, la realidad cruda y dura es otra, aunque luego haya quienes defienden lo indefendible, y esta vez llegarán las espinas de todo aquello, que por cierto en esos años la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA), ni vio, ni supo, ni quiso que hubiera ni un solo documento de todo aquello.

LA PELOTA de fuego y espinas le rebota a la CDHEA y vamos a ver qué dice Jessica, si acepta que sí sucedió o va a resultar como el que en aquellos años ocupaba esa silla en la que ahora ella despacha, y ha de saber cada cosa de las violaciones a los derechos humanos, como ese antecesor que para acabarla resultó acosador sexual. ¡¡¡Uff!!! (BDR).

Los “Expertos”

LA PRESENCIA de Ricky Martin causó tal revuelo que, como ocurre en las benditas redes sociales, cuando hay algo de interés que de un minuto a otro surgen un montón de “expertos” (des) informando que no se sabe si es por efecto Vicente Fox (por aquello de su visita), pero caramba, si no la controlan que no la consuman.

HUBO QUIENES aseguraron por Cuatlicue que el boricua se anduvo paseando por las calles de Aguascalientes en un auto de esos que sólo pueden pagarse los ultramillonarios. Otros que no, que entre los muchachos de Manuel Alonso García y Antonio Martínez Romo casi si agarraban a arañazos para ver a quién le tocaba “escoltarlo” con sirena abierta y camionetas blindadas, algo así como si de Joe Biden se trata, pero sin las banderas de las estrellas y las barras ni los del servicio secreto o el Papa Francisco, pero sin bendiciones.

LOS MÁS cómicos dijeron que Ricky llegó a la entidad casi en plan familiar, con su esposo Jwan Yosef y sus menores hijos para disfrutar de la Feria. Nomás les faltó asegurar que irían por sus garcibonos para subirlos a los juegos.

¡POR FAVOR!, artistas de ese nivel lo que menos quieren es llamar la atención y buscan pasar lo más desapercibidos posible. Y si van a divertirse y de vacaciones, no será a la Feria de San Marcos por muy internacional que sea, ellos mínimo van a Disney y casi camuflados, a no ser que busquen promocionarse.

AQUÍ NO es el caso, porque Ricky Martin vino a ofrecer un concierto entonces sus acompañantes son quienes forman su staff, entiéndase asistentes personales, manager, músicos, coristas y técnicos.

Y SI ESO pasó con Ricky, no queremos ni imaginar lo que se inventen con BZRP, que de los que se presentan en la Feria es el fenómeno musical del momento… aunque no les guste (BDR).