Plaza de Armas

No Andaba Desaparecido…

…SINO DE parranda y seguramente por eso no responde llamadas ni mensajes cuando se le cuestiona sobre ciertos temas que las personas denuncian no andan nada bien en el órgano dizque autónomo. Circula en redes sociales un video donde el fiscal Jesús Figueroa Ortega anda en el relajo en la Feria Nacional de San Marcos, ahí en plena Expoplaza muy feliz, haciendo fila para entrar a algún espectáculo, no se especifica a cuál, porque la grabación de unos cuántos segundos.

GRACIAS A las benditas redes sociales se capta al que dizque está encargado de impartir justicia pronta y expedita a los aguascalentenses, pero está más que comprobado que le encanta la pachanga, total, qué tanto es tantito, mientras él se divierte que la Fiscalía se caiga a pedazos… bueno no, porque ahí tiene a sus amigos, compadres y demás allegados que le hacen la chamba para pagar la cuota de que los haya quitado de jueces, secretarios de acuerdo y demás puestos en el Poder Judicial para llevárselos, con mejor sueldo por supuestos, al ente donde sigue como titular.

Y EN EL video se ve a Jesús Figueroa muy feliz, risa y risa, haciendo fila y le vale que lo cachen en la fiesta bonita. Luego anda diciendo que también es humano y necesita divertirse, ese derecho nadie se lo quita, pero ¿qué no está primero la obligación y luego la diversión?

PARECE QUE no, y Figueroa Ortega se toma muy en serio eso de los “fines de semana largos”, total ya encontraron, detuvieron y metieron a la cárcel al que presuntamente cometió el asesinato en la “periferia”, según la perspectiva de Manuel Alonso García, siendo que ocurrió en pleno corazón de la verbena, pero bueno, cada quien tiene su “verdad”.

SI SE LE ve por el lado bueno que Jesús Figueroa Ortega ande en la Feria, si hay riñas o cualquier hecho donde haya sangre, que ni se fatiguen en llamar a sus muchachos para que investiguen, con él basta y sobra si es el fiscal… ¿o no? (BDR)

Recomendaciones Para Conductores en Este fin de Semana Largo

SI SALISTE a carretera durante este puente por el Día del Trabajo, revisar el auto, utilizar el cinturón de seguridad, no usar el teléfono celular al conducir y manejar con precaución son algunas de las recomendaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para automovilistas.

A TRAVÉS de un comunicado, destacó que es importante verificar las condiciones del vehículo: revisar frenos, niveles de gasolina, aceite, agua, llantas con la presión requerida, limpiaparabrisas y luces.

“CONSTATE QUE en la cajuela lleva la herramienta básica que pudiera hacerle falta: gato hidráulico, llaves, pinzas pasacorriente, llanta de refacción, triángulos de seguridad… Todo lo que pudiera ser de utilidad en caso de un imprevisto”, señaló la secretaría.

“SI USTED es quien va al volante, pida a sus acompañantes que usen el cinturón de seguridad, es para el bien de todos los ocupantes. Recuerde que los niños van sentados en los asientos traseros”, recalcó.

ASIMISMO, SE deben respetar los señalamientos de tránsito, no rebasar los límites de velocidad y mantenerse alerta con la vista al frente, constatando lo que ocurre alrededor con el uso de los espejos retrovisores.

“AL CONDUCIR por carretera, evite ingerir bebidas alcohólicas o medicamentos que le provoquen somnolencia; esto incrementa los riesgos de accidente en 100%. Y en viajes largos, descanse cuando menos cada tres horas”, dijo la SICT.

TAMBIÉN ES importante recordar que “las carreteras son más seguras si manejas con precaución”, subrayó (Con información de nuestras agencias).