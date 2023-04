Plaza de Armas

Los Regañados

AHORA RESULTA que los patos le tiran a las escopetas, dice el dicho, pero también si las escopetas tienen balas de salva y no dan en el blanco pues los patos se fastidian y eso fue lo que le pasó hace días en Aguascalientes a José Guadalupe Esparza, el vocalista y, obviamente, líder de lo que queda del grupo Bronco.

COMO YA se dijo en este espacio, Roberto Muñoz, el que gana chorros de dinero en el casino y el palenque y no le es suficiente, porque sigue sin pagar boletos a cientos de personas, todo lo ve con el signo de pesos y los que le “ayudan” a seleccionar a quién acreditar como “reporteros”, sirven para dos cosas, pues se les cuela cada rémora que se camufla como pato y que se ostenta como “reportero”, pero que se creen más estrellas que los que van a entrevistar.

TOTAL QUE en la dichosa conferencia de prensa que ofreció Bronco en el palenque fue tan, pero tan aburrida que Lupe Esparza, que quien esto escribe lo conoce harto y se puede asegurar que tiene la paciencia de Job, se fastidió y los que estaban ahí de oyentes escuchando el “rosario” de preguntas sin sentido de una “reportera” al regio le salió lo bronco y los regañó.

UY, ESO pasa desde que reportear espectáculos se convirtió en un chiste porque con eso de que ahora les interesa saber si son heterosexuales, homosexuales o no binarios; si son infieles, si los hijos son de ellos o no en lugar de cuestionar por el talento y por el chiste en lo que se ha convertido la “industria” del espectáculo, donde ya no es requisito tener talento, sino un celular y hacer un video viral para “triunfar”.

HAY NIVELES, Bronco podrá ser la sombra de lo que fue en la década de los 90, pero José Guadalupe Esparza, les guste o no, tiene talento y tiene mucho que decir… si se le hacen las preguntas adecuadas.

TOTAL QUE Bronco llegó a los primeros lugares de popularidad hace décadas con canciones como Los Castigados y ahora los que los entrevistan pasaron a ser los regañados.

Y POR SI andaban con el pendiente, por las mismas estuvo con Pepe Aguilar, ya que la dichosa conferencia tenía la finalidad de promocionar el Jaripeo sin Fronteras, por aquello de que no vende entradas y en Ciudad de México se regalaron boletos, pero al gringo zacatecano le preguntaron por una expareja y no por lo que importa. Ni hablar, es lo que hay. Y los empresarios serios, ante esto tienen que soportar y tomar té de ajo. ¡Ni modo! (BDR).

Censo Nacional de Gobierno Federal 2022

EL INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da a conocer los resultados del Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) 2022. Este programa estadístico ofrece información sobre la gestión y desempeño de las 301 instituciones que integran la Administración Pública Federal, así como de las dos Empresas Productivas del Estado (EPE) y sus subsidiarias. El objetivo es vincular los datos que aquí se presentan con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en el tema referido.

AL CIERRE de 2021, 301 instituciones conformaron la estructura orgánica de la Administración Pública Federal. Con base en su clasificación administrativa, 62.4 % formó parte de la Administración Pública Paraestatal, 32.6 % correspondió a la Administración Pública Centralizada y 5.0 %, a alguna Empresas Productivas del Estado y sus subsidiarias. Comparado con 2020, la cantidad de instituciones disminuyó 2.9 % en 2021.

AL CIERRE de 2021, 278 titulares se encontraron al frente de las instituciones de la Administración Pública Federal. Del total, 73.0 % correspondió a hombres y 22.7 %, a mujeres. Según los ingresos brutos mensuales, los hombres percibieron, en promedio, 138 427.1 pesos y las mujeres, 143 763.4 pesos.

DURANTE 2021, se realizaron 2 336 auditorías a las instituciones de la Administración Pública Federal y se sancionó a 3 040 servidoras y servidores públicos.

COMPARADO CON 2020, las auditorías aumentaron 5.7 %, las denuncias recibidas, 22.0 % y las investigaciones iniciadas por la presunta responsabilidad de faltas administrativas,19.9 por ciento. El número de servidoras y servidores públicos denunciados ante el Ministerio Público (MP), por la presunta comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones, disminuyó 72.7 por ciento.

Desagregación Sectorial del Indicador Oportuno de la Actividad Económica, Marzo de 2023

PARA MARZO de 2023, los resultados de la Desagregación Sectorial del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) anticipan una recuperación heterogénea de la economía mexicana en términos de niveles de actividad y empleo, respecto a los niveles que se presentaron en marzo del año anterior.

EN EL MES de referencia, se estima un aumento de 926 212 empleos formales a nivel nacional con respecto a marzo de 2022. Este incremento se concentró en actividades secundarias y terciarias.