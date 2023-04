Plaza de Armas

El Divo

DICEN QUE no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre. Bueno, el que anda cada vez más divo es el zacatecano más gringo con hija que presume llevar “25 por ciento de sangre argentina” y que se codea con la realeza de España, su nombre es Pepe Aguilar, quien definitivamente no hace honor a su apellido.

SUS PADRES, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, siempre defendieron y se sintieron orgullosos de ser mexicanos, eran sencillos con el público y con la prensa, pero quien sabe qué le pasó al junior que cambió y ahora se cree divo.

RESULTA Y resalta que como dobletea en la Feria, ayer presentándose en el palenque y el 5 de mayo con su espectáculo Jaripeo Sin Fronteras trajo todo el día con el Jesús en la boca a los que se dicen reporteros de espectáculos y a cambio de unos boletos aguantan eso y más.

PRIMERO SE anunció que el benjamín de los Aguilar, los que eran estrellas, no payasos, daría conferencia de prensa en la mañana en un hotel de la ciudad y ahí andan los “reporteros” de la fuente que parecen más fans casi llorando de emoción confirmando asistencia.

LUEGO A Pepe se le ocurrió que mejor no, que la conferencia fuera en el palenque y ahí fue donde todo se torció, porque el montón de aplaudidores de verdad soltaron el llanto porque resulta que Roberto Muñoz es delicadito no sólo para pagar a los que compraron boletos para una variedad no presentadas, sino que acredita para que le cubran a “sus” artistas sólo a unos cuantos.

TOTAL QUE fue un día de confirmaciones y cancelaciones de los que irían o no a entrevistar al zacatecano que presume ser gringo, que porque nació en Estados Unidos y que a su hija “argentina” ni se la toquen.

TAN MAL andan que a la “princesa” (así le dicen) del regional mexicano, Angela Aguilar, quien tenía todo para ser una gran estrella tan echó a perder su carrera por andar presumiendo de ser “sencillita” como los argentinos, que ahora tuvo que invertir en fabricar muñecas a su imagen y semejanza y las anda ofreciendo en redes sociales “baratas, baratas” para que quienes tengan hijas o hijes le regalen ese juguete el día del niño.

ENTREVISTAR A Pepe no es algo de seguridad nacional porque ni hablará de temas importantes como la situación por la que atraviesa Zacatecas, feminicidios, narcotráfico, economía, salud, educación o algo que aporte a México.

TANTO ESCÁNDALO para nada, las comparaciones son odiosas, pero para divos Rod Stewart, Ricky Martin o Luis Miguel (quien viene a Aguascalientes el 2 de diciembre), no los que se sienten hijos del Tío Sam y de Diego Armando Maradona y son del meritito Tayahua, Zacatecas. El chiste se cuenta solo (BDR).

Indicador Global de la Actividad Económica, Febrero de 2023

EN FEBRERO de 2023 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 0.1 % a tasa mensual.

POR COMPONENTE y con datos ajustados por estacionalidad, en febrero de 2023, la variación mensual fue la siguiente: las actividades primarias incrementaron 4.2 %; las secundarias, 0.7 % y las terciarias disminuyeron 0.1 por ciento.

EN EL MES de referencia, a tasa anual y con series desestacionalizadas, el IGAE aumentó 3.9 % en términos reales. Por grandes grupos de actividades, las primarias ascendieron 8.2 %; las terciarias, 3.8 % y las secundarias, 3.5 por ciento.