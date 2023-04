La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

ALDO ME HACE REÍR…



La semana anterior, en una entrevista con esta casa editorial, Aldo Ruiz Sánchez, uno de los “propietarios” de Morena en Aguascalientes, en entrevista con esta Casa Editorial declaró que el panista Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, el año pasado anduvo diciendo a propios y extraños que el partido del Preciso, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le había ofrecido la candidatura para la gubernatura de Aguascalientes, lo que es falso de toda falsedad pues a Toño “no lo quieren ni en el PAN, porque para lograr que le den una candidatura va y les miente diciendo que Morena lo invita para ser su abanderado y eso nunca ha ocurrido, en el Movimiento de Regeneración Nacional recibimos a muchos, pero no aceptamos a quienes descaradamente van por la vida con una doble moral porque a conveniencia aparecen en fotos como una familia feliz, cuando en realidad tienen una situación muy diferente que deja mucho que desear”.

La verdad no pude evitar soltar la carcajada, vaya que Aldo cuando se pone muy mamila me hace reír: “Por su doble moral, en Morena no recibimos (sic) a Martín del Campo”, ¡juarjuarjuar!, pero sí hacen candidato a alcalde al prestanombres de Carlos Lozano de la Torre, el transa “Mtro” Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, un perdedor cuya labia –que es mucha– no le ha servido más que para sufrir dos derrotas consecutivas en su sueño de alcanzar la presidencia municipal de Aguascalientes, pero ahí lo tienen en Morena, a pesar de que ya en una ocasión colgó el saco guinda y le ha hecho un daño enorme a la 4T y a Morena en Aguascalientes.

A Aldo no le cuadra Toño por su “doble moral”, pero le aplaude al pillo Sebastián Martínez González, un experredista que hace 26 años defraudó a una trabajadora mujer simpatizante del también llamado Sol Azteca.

CUANDO LA MEMORIA FALLA...

es menester consultar esta su TRIBUNA LIBRE, aquí está la historia.

Fue el 4 de julio de 1997, cuando Sebastián Martínez González tuvo la “dicha” de salir en el periódico más leído en la historia de Aguascalientes.

Días antes, a Ignacio T. Chávez, esquina con avenida Ayuntamiento, se presentó a la entonces Redacción de TRIBUNA LIBRE, la señora Gloria Villalobos González, para denunciar una de tantas transas del tal Sebastián Martínez, uña y mugre de Antonio Ortega Martínez “La Tuna”, copropietario vitalicio del PRD de Aguascalientes.

Van pelos, van señales: resulta que la señora Gloria Villalobos, de entonces cuarenta y tres años, con domicilio en Luis G. Chilardi 213, colonia Industrial, nos visitó para desnudar al entonces dirigente perredista Sebastián Martínez, hoy orgulloso consejero de Morena: “Hace tiempo que el PRD anduvo entregando volantes casa por casa en donde ofrecía gestionar varios asuntos: pago de agua, predial, permisos de toda índole y hasta préstamos inmobiliarios por más de 150 mil pesos (de aquellos de hace 26 años), por pura “coincidencia”, esa era la cantidad en que su rentero le ofrecía la casa que alquilaba, así es que vio en Sebas el ángel que Diosito le envió para, por fin, ser la dueña de la casa que rentaba.

Sebas le entregó una tarjeta de presentación con domicilio del Comité Directivo Estatal del PRD entonces dirigido por Toño Ortega y la señora Gloria recordaba muy bien la fecha: 28 de octubre de 1996, día que le dijo qué documentación requería para gestionar su crédito inmobiliario, “con el que muchos perredistas ya habían comprado casa”.

Rauda y veloz, Gloria le entregó en unos días el susodicho papelaje y recibió el primer sablazo: 250 pesos para gastos, a los que siguieron otros, otros, otros, otros y otros, por lo que la pobre mujer entró en desconfianza, pero Sebas le echó el mejor de sus verbos: “Todo es legal, estas son las oficinas del presidente del PRD, y el señor licenciado no se va a prestar a jugarretas: venga la próxima semana y tráigame 500 pesos: no es justo que usted eche a perder lo ganado, si no los tiene consiga prestado, no desaproveche esta oportunidad que le da el PRD, el partido de los pobres”, y le llevó los 500 pesos.

Después, la mujer consiguió mil quinientos pesos porque el 11 de marzo de 1997, irían a Guadalajara, Jalisco, a las oficinas de Acción Financiera en donde ya estaba su cheque no por 150 mil pesos, sino por 180 mil del águila, Gloria casi le besa las manos y los pies a Sebas y allá van los dos a la Perla de Occidente, pero… Sebastián “no encontró las oficinas de la Financiera”.

Quince días después, Sebas le da una buena noticia: “Mañana llega un licenciado de Acción Financiera; viene de Guadalajara para hablar con usted y valuar la finca que pretende comprar, pero… Es necesario que prepare usted un banquete con bebidas y todo porque es un funcionario importante y de él depende la entrega de su cheque”.

Como pudo, Gloria consiguió 300 pesos (de aquellos) preparó la comida que acompañó con dos pomos de tequila ya que, según Sebas, es la bebida que le gusta al licenciado tapatío. Luego de comer como pelones de hospicio y beber como cosacos, el pseudo licenciado evaluó la finca y luego se retiraron.

Pero Gloria ya tenía anidada en su pecho la sospecha de fraude, así es que después le preguntó a Sebas el nombre del “licenciado”, pero le respondió “no me acuerdo cómo se llama, pero no se apure; por medio del PRD hemos tramitado muchos créditos”.

Y SEBASTIÁN SE VOLVIÓ OJO DE HORMIGA...

“Desde entonces –dijo Gloria a TRIBUNA LIBRE– no he vuelto a ver al vivales perredista, ya que nunca lo encuentro cuando voy a la oficina de Antonio Ortega.

El día 25 fui a procurarlo al Congreso del Estado y como no estaba, entré a la oficina del diputado Fernando Alférez Barbosa, quien me preguntó: “¿Y para qué lo quiere?, porque él ahorita anda en campaña”.

Le mostró a Fernando Alférez los recibos que le dio Sebastián y le contó todo lo que ocurrió y en seguida exclamó el diputado del sol azteca: “¡Esto es un fraude a ojos vistos!”, y descolgando el teléfono se comunicó con Antonio Ortega y le comentó la situación de la angustiada mujer.

Cuando Alférez le pasó la bocina del teléfono le dijo a Ortega: “A mí no me interesa en dónde esté Sebastián; yo confié en el partido, porque ahí realicé el trato con Martínez González, no lo hicimos en las esquinas; el trato y las entregas de dinero fueron en sus oficinas”.

Ya para finalizar la entrevista puso de manifiesto, con el rostro cada vez más congestionado por la ira: “Como el presidente del PRD no ha resuelto nada, solicité la asesoría legal del licenciado José Juan González para que presente formalmente mi denuncia penal en contra del perredista o de quien resulte responsable”.

Pues aquí tiene el lector al desnudo al consejero de Morena, Sebastián Martínez González, un pillo de siete suelas que buscó y tiene refugio en el partido de AMLO, en el que según Aldo Ruiz, no se permite la gente de doble moral, pero sí a las ratas como Sebastián.

Juarjuarjur; sí Aldo me hace reír.

NO RECUERDO ASESINATO ALGUNO EN EL ÁREA FERIAL...

Salvo el asesinato de Chon Arvizu “El Naco” en la década de los 60’s, y el muertito que se escabechó el narcoconcesionario del Casino y del Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, Alejandro Ceja Rodríguez (+), consentido del entonces gobernador Carlos Lozano de la Torre “El Patrón del Mal”, no recuerdo otro asesinato y menos en el área ferial de nuestra tradicional verbena, la más chida de México.

Y es que nuestros jefes policiacos eran muy celosos de su deber y organizaban muy bien la seguridad: a los “rodolfos” conocidos, los metían a la cárcel municipal durante el periodo de feria y a los foráneos los pelaban a rape, los llevaban a los límites del estado y los amenazaba con darle fresco bote por larga temporada si regresaban a la Verbena, y la zona de los tapancos era súper vigilada por los cuicos que, aunque panzones, eran buenos para meter al orden a los rijosos, además de que había “trasculques”, para cerciorarse que no llevaran pistolas, puñales, puntas, manoplas etcétera.

Sí había riñas: pero eran a puño limpio y tan, tan.

Hasta que llegaron los “chilaquiles” con sus patadas y las grescas subieron de tono, pero no pasaban de un ojo o los dos moros, alguna fractura de nariz, costillas o rodillazos en los “destos”, pero muertitos no, siempre los jefes policiacos citaban a la prensa para informar que la Feria había sido blanca, porque “acatamos las órdenes del señor gobernador”; era clásico el cebollazo, al término de cada “Feria de Abril”, como la racilla chiquilla de aquel entonces la identificaba.

En el gobierno de “El Güero” Landeros, no faltaba a la Feria Joaquín López-Dóriga, uno de sus los periodistas consentidos del régimen, hasta que su “chofer”, un cuate muy parecido a él, en estado de ebriedad atropelló y mató a un hombre; pero muertos en riña y en el área ferial, “nicolás”.

Y QUE SE LE APARECE LA MANO PACHONA A MANOLO ALONSO...

Pero en este año, al secretario de seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, quien presume su doctorado en Ciencias Policiales y Seguridad Pública y otras yerbas, además de ser Doctor Honoris Causa por la Academia de Formación y Desarrollo Policial Iniciativa Mérida “General Ignacio Zaragoza”, se le apareció la “mano pachona”: la madrugada del domingo 16 de abril un joven de 19 años, Fabián Macías Collazo, murió apuñalado en una riña iniciado porque a su novia, unos pelafustanes le hicieron tocamientos y él les reclamó.

La riña letal fue en una denominada “zona segura”, a la que los más de tres mil elementos de seguridad estatales y municipales entre ellos guardias nacionales y militares de la SEDENA, no pudieron llegar a tiempo para controlar la gresca y menos impedir el asesinato del jovencito Fabián de escasos diecinueve años.

LOS ALARDES DE MANOLO...

Días antes de dar inicio la Feria de más renombre e importancia del país, Manolo alardeó: “No es la primera feria en la que trabajo, me tocó el año pasado en la policía municipal como director del estado mayor y la estrategia como responsable de la SSPE, por supuesto que es importante y realmente se cuenta con un equipo altamente experimentado, tienen experiencia y la secretaría cuenta con personal altamente preparado y con experiencia en la Feria de San Marcos.

Estaremos cubriendo el mencionado polígono, pero nuestra responsabilidad son los 11 municipios y habrá turnos extraordinarios para el personal operativo y la cobertura necesaria indispensable para los 11 municipios” y bla, bla, bla: chico el mar, pues, pa’echarse un buche de agua.

También presumió, el sábado 15 de abril por la mañana, zonas de seguridad para mujeres, en donde “contarán, además de elementos de la policía rosa y paramédicos para buscar dar seguridad a aquellas que se sientan acosadas, con problemas de hostigamiento o cualquier otra situación en donde las mujeres se vuelven vulnerables por el consumo exagerado de alcohol; en estas áreas serán salvaguardadas y canalizadas para que lleguen seguras a su casa, hotel o cualquiera que sea su destino.

¡Vámonos recio! “Estos módulos están debidamente señalizados. También las mujeres pueden llamar al 911 para solicitar ayuda y a metros de esos espacios habrá una ambulancia para que puedan entrar en acción si hay cualquier situación de riesgo en donde requieran primeros auxilios”.

Sí, pero a “metros” de donde inició la gresca no había ninguna autoridad que impidiera el tocamiento obsceno a una jovencita que fue asediada por unas bestias enloquecidas por el alcohol. Tampoco le funcionó a Manolo las células policiacas integrada “con cinco o seis elementos de la policía preventiva, además un paramédico porque se presentan muchas situaciones en donde hay personas que requieren auxilio inmediato al sufrir una caída, descalabro, insolación y también aquellas que hayan bebido bastante alcohol y requieran atención inmediata.

“Aunado a todo eso, habrá tres aeronaves vigilando: ‘El Fuerza 1’, ‘Halcón 1’ y otra que llegara de apoyo por parte de la Guardia Nacional para tener mayor presencia y vigilancia”.

“PERO, DESDE QUE SE INVENTARON LOS PRETEXTOS...

” Decía mi inolvidable Tía Jerónima un viejo refrán, pero todavía muy en boga “¡Desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los pendejos!”.

Y Manolo no es la excepción, un día después del asesinato de Fabián , ofreció una rueda de prensa para, como Poncio Pilatos, lavarse las manos: “Alguien no está haciendo bien su trabajo, el fallecido en la ‘periferia’ de la Feria Nacional de San Marcos, tenía antecedentes penales y el pleito no fue ahí, fue en varios momentos y con sus compañeros acudió a pedir auxilio y en ese lugar fue donde se desvaneció.

Si no hubiera sido por las cámaras del C5, no tuviéramos a los seis que están involucrados con el hecho y que está investigando la Fiscalía”. Enseguida Manolo dio una cifra espeluznante: ”Hay mucha presencia de ‘cholos’, ese día tuvimos esta situación en la periferia (sic) en donde pierde la vida un joven, pero participan grupos que tienen antecedentes penales, el occiso también. Esa noche hubo 150 personas aseguradas (sic) que portaban armas punzocortantes”.

¡Uta!, ¿usted le cree a Manolo? Yo tampoco.

Y no terminaron ahí sus pretextos:

“Estamos trabajando con la Fiscalía para que se pueda judicializar como portación ilegal de armas a quienes traigan ‘puntas’, porque lo único que se hace en esos casos es que se les retira y se va a justicia municipal con sanción administrativa y no hay que estar tolerando personas que forman parte de pandillas que traen riñas antañas en sus propia colonias, como la San Pablo, lamentablemente vienen a ocupar la feria para dirimir esas situaciones como sucedió lamentablemente antier (la madrugada del domingo), pero también reiterar que el polígono de la feria es de más de 90 hectáreas a diferencia de otras ferias”.

Es cierto, no puedo contradecir ese refrán que hace muchos años (¿70?), escuche decir a mi sabia tía Jerónima: “Desde que se inventaron los pretextos se acabaron los pendejos”.

Y Manolo me vuelve a sorprender con sus “ideotas”: Detenerlos antes de que (“los cholos de la San Pablo y anexas”) lleguen a la Feria (pinche Benito Mussolini, se quedó corto en comparación con Manolo). Más que divertidos, por la cátedra de Manolo que brincaba de la mamada al fascismo, la raza reporteril le lanzó un pial: “¿No está en riesgo su cargo?”.

-Todos los servidores públicos, más en el gobierno de Tere Jiménez, somos evaluados todos los días y sabemos que quien no dé resultados se tiene que ir, contestó.

¿Será?

Y CON ESTA ME DESPIDO...

No sé qué demonios tenga Manolo en contra de los habitantes de la gloriosa colonia San Pablo, pero hizo mal en mezclar su fascismo y animadversión en contra de esa gente chambeadora, que se parte el alma trabajando para salir adelante: yo creo que Manolín la confundió con la colonia Bosques de San Sebastián o con la Guadalupe Hidalgo, de la Ciudad de Puebla, pues tan sólo pasar por ahí se le arrugan a uno los “destos”, en cambio en la San Pablo aquí en “Agüitas” puede caminar a las dos tres de la madrugada y no toxs: ni los perros le ladran a la raza.

Por cierto, Venancio, perdón, el fiscal Jesús Figueroa Ortega, ya capturó a los dos asesinos de Fabián Macías: Gregorio Aníbal Hernández Gutiérrez “El Goyo”, y Bryan Rolando Marmolejo Rosales “El Pingüino”, y no, ninguno de ellos vive en la San Pablo.

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 20).