Plaza de Armas

Altas Temperaturas

COMIENZAN LAS altas temperaturas y faltan los meses en donde el termómetro aumenta más, como son mayo y junio, y en Aguascalientes hay días que medio se emociona la gente con algunas nubes que están como la canción: “parece que va a llover, el cielo se está nublando”, pero todo queda en eso.

ES POR eso que ya se está previniendo a la población de los llamados “golpes de calor”, por exposición al sol durante mucho tiempo y no hidratarse adecuadamente; por eso además de usar bloqueador solar todos los días, hay que protegerse con sombreros o paraguas para evitar los rayos ultravioleta de forma directa.

LA RECOMENDACIÓN es beber agua pura de forma constante, evitar exponerse a los rayos del sol, evitar usar ropa oscura o de fibras sintéticas y acostumbrarse a cargar, por precaución, suero oral en caso de que se necesite.

Y ES QUE aunque digan que en Aguascalientes no hay agua para regar árboles y arbustos como pretexto para no reforestar, si no se hace para que de esa forma llueva, entonces sí que las consecuencias pueden ser fuertes, porque no sólo son los golpes de calor, también las deshidrataciones y enfermedades diarreicas por consumir alimentos que, debido a la temperatura, estén en descomposición o no lavarse las manos adecuadamente (BDR).

Devolverán Dinero a Usuarios de AT&T por Cobro de “Equipo Diferido”

LA PROCURADURÍA Federal del Consumidor (Profeco) y AT&T, celebraron un convenio que beneficia a los consumidores que contrataron algún plan con la compañía entre los meses de noviembre y diciembre de 2018 y de enero a agosto de 2019.

EN UN COMUNICADO la Profeco informó que los consumidores afectados por el cargo de “equipo diferido”, ahora pueden solicitar la devolución del dinero.

“AT&T SE obliga a bonificar al consumidor a través de la devolución de las cantidades cobradas por concepto de “cargo por equipo diferido”, y pagar un 20% adicional del total de la cantidad a devolver por concepto de compensación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, se lee en el comunicado.

1. DE ACUERDO con la Profeco, debes acudir al Centro de Atención a Clientes AT&T más cercano a tu domicilio.

2. DEBES manifestar el deseo de adherirte a la acción colectiva en contra de la compañía.

3. ACREDITA que fuiste cliente, proporcionando un estado de cuenta o un número telefónico en el que se aplicó el “cargo por equipo diferido”.

4. MUESTRA una identificación oficial (INE, cédula profesional, pasaporte, cartilla de servicio militar, o licencia de conducir).

5. DEBES firmar el documento de adhesión que será proporcionado por el personal de AT&T.

ES IMPORTANTE mencionar que la devolución se realizará a través de una orden de pago emitida a nombre del consumidor beneficiado, para que éste la pueda cobrar en la institución bancaria BBVA, y será entregada en el momento de que el cliente firme el documento de adhesión.

EL PERSONAL de AT&T debe entregar al consumidor el documento que acredite el cumplimiento del pago, el consumidor deberá leerlo y firmarlo. Éste debe contener:

LA CANTIDAD a devolver. El número de cobros realizados por concepto de “cargo por equipo diferido”. Las fechas en las que se realizaron, bonificaciones anteriores o adeudos pendientes y la cantidad a pagar por concepto de compensación, la cual, no podrá ser inferior al 20% adicional a la cantidad total a bonificar.

SEGÚN LA Profeco, en caso de que el consumidor tenga un adeudo pendiente (respecto a la línea que se trate), éste se descontará de la cantidad a bonificar, de manera que sólo se le entregará al cliente la cantidad que resulte.

OTRO PUNTO importante es que la bonificación del pago es válida si el consumidor terminó el contrato, de igual forma para quienes continúen con el plan vigente.

LOS USUARIOS tienen hasta el 4 de octubre de 2023 para solicitar las bonificaciones, pasado ese tiempo ya no se podrán exigir los beneficios del convenio.