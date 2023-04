Plaza de Armas

Y Soporten

ES LA FRASE de moda para cuando hay quienes tienen envidia desmedida sobre alguien que logra figurar más que ellos, a pesar de que venga a “menos”, y ni mandado hacer para lo que está sucediendo con las “corcholatas” y los que se desviven por ser sus “representantes” en Aguascalientes.

DESDE HACE meses hubo quienes los recibían con alfombra roja y andaban de aquí para allá, con todos y con ninguno.

HASTA LOS que hacen el ridículo cuando se ponen borrachos, como Heder Guzmán, andaba de queda bien con Marcelo Ebrard, en una de esas le avientan una migaja de algo para que siga comiendo con manteca.

PERO EL que estuvo callado sin decir a cuál de las corcholatas apoyaba fue Aldo Ruiz y cuando ya varios se habían hecho el repartidero de los “presidenciables” de Morena, resulta que de pronto ¡flash!, como dijera Luis Miguel.

A UNA DEL plato a la boca se le cayó la sopa y de manera oficial, hasta con foto juntos y toda la cosa, Claudia Sheinbaum optó por Ruiz Sánchez para que sea su vocero en la entidad.

¡TÓMALA!, Y sin decir agua va se hizo el nombramiento, ahora sí que… ¡y soporten! (BDR).

Más de 114 mil Familias Aguascalentenses ya Pueden Obtener un Crédito Infonavit

MÁS DE 114 mil personas derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuentan con la posibilidad de obtener un crédito para compra de vivienda y acceder a sus beneficios.

LAS VENTAJAS del crédito Infonavit son:

PAGA MENOS quien gana menos: tasa desde 3.5%. No se requiere de un enganche para la solicitud de crédito. Mensualidades fijas durante toda la vida del financiamiento. Seguro de desempleo, incapacidad, siniestros o fenómenos naturales. En caso de incumplimiento, las y los acreditados pueden acceder a una solución de pagos que se adapta a sus condiciones laborales y económicas.

EN LÍNEA con esto, 40 mil 614 personas derechohabientes en el estado pueden obtener tasas de interés menores al 5% y comenzar a conformar su patrimonio, para mejorar su calidad de vida y la de su familia.

PARA FACILITAR el acceso al crédito, en la presente administración, el Infonavit:

INCREMENTÓ EL monto máximo de crédito. Amplió de 65 a 70 años la edad más el plazo para solicitar un crédito. Redujo las tasas de interés. Permitió que las personas unan sus créditos con quien quieran, sin necesidad de estar casados.

COMO PARTE de las acciones para garantizar el acceso de las personas a una vivienda adecuada, el Infonavit amplió sus opciones de crédito a las y los trabajadores que no cotizan actualmente a la seguridad social, pero que cuentan con ahorros en su Subcuenta de Vivienda, con financiamientos como Cuenta Infonavit + Crédito bancario.

CONOCE TODO lo que necesitas saber sobre créditos, trámites y servicios del Infonavit, de manera sencilla y clara en infonavitfacil.mx.

INFONAVIT ES una institución de seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 221 mil créditos en Aguascalientes.

Módulo sobre Lectura 2023

CON LA finalidad de proporcionar información sobre el comportamiento lector en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presenta los resultados del Módulo sobre Lectura (Molec) 2023. El objetivo es generar información estadística sobre el comportamiento lector de la población de 18 años y más en México. De esta forma, se suministran datos útiles a las y los responsables de la política pública para el fomento de la lectura, así como para la sociedad en general.

DE ACUERDO con la información que se recabó en febrero de 2023, los resultados para la población alfabeta de 18 años y más presentan lo siguiente: la condición y características de la lectura de materiales considerados por el MOLEC; las prácticas y antecedentes asociados a la lectura y las razones de no lectura de materiales que considera el Módulo.

EN EL PERIODO de referencia, 68.5 % de la población alfabeta de 18 años y más, residente en áreas urbanas del país, leyó alguno de los siguientes materiales considerados por el MOLEC: libros (último año), revistas (últimos tres meses), periódicos (última semana), historietas (último mes) y páginas de Internet, foros o blogs (última semana), 12.3 puntos porcentuales menos que en 2016.

LA DISMINUCIÓN de personas lectoras es gradual con la edad. Para los grupos de 18 a 24 y de 25 a 34 años, ocho de cada 10 personas leen. En el grupo de 65 años y más, seis de cada 10 personas son lectoras.

LOS LIBROS fueron el principal material de lectura, con un 40.8 % de lectores de 18 años y más, seguido de la lectura de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7 por ciento.

PARA LOS grupos de 18 a 24 y de 25 a 34 años, la lectura de las páginas de Internet, foros o blogs alcanzó 63.0 y 52.5 %, respectivamente, mientras que la lectura de libros fue menor, con 54.2 y 46.8 %, respectivamente.

LA POBLACIÓN no lectora presenta una mayor carencia de estímulos para la lectura durante la infancia: 83.0 % declaró que sus padres o tutores no la llevaban a bibliotecas o librerías, 79.7 % dijo que sus padres o tutores no le leían y 68.3 % no veía a sus padres o tutores leer.

Indicadores de Empresas Comerciales, Febrero de 2023

EN FEBRERO de 2023, a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, los resultados de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) indican que, en las empresas comerciales al por mayor, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios disminuyeron 0.4 por ciento. El personal ocupado total aumentó 0.3 % y las remuneraciones medias reales pagadas, 0.9 por ciento.

A TASA mensual, en las empresas comerciales al por menor, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios, así como el personal ocupado total, descendieron 0.3 % y las remuneraciones medias reales, 0.5 por ciento.

EN FEBRERO de 2023 y a tasa anual, los datos desestacionalizados del comercio al por mayor se comportaron de la siguiente manera: los ingresos reales por suministro de bienes y servicios cayeron 1.5 % y el personal ocupado total y las remuneraciones medias reales pagadas incrementaron 1.6 por ciento.

EN LAS empresas comerciales al por menor, a tasa anual y sin el factor estacional, los ingresos reales avanzaron 3.2 %; el personal ocupado total retrocedió 0.5 % y las remuneraciones medias reales tuvieron un alza de 5.6 por ciento.