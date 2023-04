Plaza de Armas

Gilberto Como Jesús

PARA SER oposición hay que ser inteligentes y hacer un trabajo de presentar verdaderas soluciones para los que gobiernan, y no estar en contra de todo y por todo nomás por inercia y seguir con su discurso trillado de que los “neoliberales” son lo peor del mundo mundial y que sólo los del Movimiento de Regeneración Nacional, (Morena), al que Gilberto Gutiérrez Lara, presidente estatal del instituto político tiene la osadía de afirmar que es “el más grande del mundo”.

ÁMOS, DIJERA la India Yuridia, con que tuvieran más congruencia y fueran honestos hasta en sus encuestas internas se les medio compraría tal aseveración, pero con tanta rémora que se les coló y que ahora ya no saben ni cómo quitarse de encima.

Y ESO QUE no hacen ni el esfuerzo por enderezar el barco y ser, en la práctica, un partido que actúe con congruencia porque Gilberto tiene mucho en común con Jesús Figueroa Ortega: no le gusta tocar ni con el pétalo de una sanción a quien se brinca las trancas –léase los estatutos de ese partido–, se va por la libre y deja en ridículo aquello de “no mentir, no robar, no traicionar”.

EL EJEMPLO claro es José Manuel González Mota, a quien dejó hacer y deshacer al ser alcalde de Asientos bajo las siglas de Morena y pagarle más de 90 mil pesos al mes a Martín Orozco Sandoval por no hacer nada.

SE LE CUESTIONÓ varias veces a Gilberto si mínimo se le haría una llamada de atención al ojo alegre alcalde, pero dijo que no.

PERO SE rasga las vestiduras porque según él, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes será un “negocio” para los que gobiernan actualmente en el municipio y en sus desvaríos no se puso a declarar que “podemos pensar que al rato pueden tener su negocio de pipas”.

NO CABE duda que es pupilo de Fernando Alférez Barbosa, tiene una imaginación bastante grande y solito se balconea porque aquí se cabe eso de que cree que todos son iguales.

SI ANDA pensando en un negocio de ese tipo quizá ya lo trae en mente, no vaya siendo que llegue a alcalde y se convierta en emprendedor.

TUVIERA TANTA suerte, porque con lo errático que es como dirigente estatal, se le ve muy, muy verde para que aspire y suspire por un cargo.

Y DE SUS mentores, también se antoja harto imposible: Una anda de funcionaria federal y el otro es violentador.

ENTONCES SI quieren, en serio, ser oposición que se pongan a estudiar bien el tema y presenten opciones reales y viables y se dejen de críticas estériles que no aportan nada y menos dan soluciones.

Y OTRA vez: pobre Aguascalientes, hay cada “político” que en lugar de apostar por avanzar andan en la denostación y el chisme que, como dice el maestro Luis Eduardo Aute: más que rabia, dan tristeza (BDR).

Indicador Oportuno de la Actividad Económica, Marzo de 2023

EN MARZO de 2023 y a tasa anual, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) anticipa un aumento de 3.

8 % del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

LA VARIACIÓN anual esperada en las actividades secundarias es de un incremento de 3 % y en las terciarias, de 4.2 %, para marzo de 2023.

PARA MARZO de 2023, el IOAE estima una variación de 3.8 % a tasa anual del IGAE. Las estimaciones realizadas presentan sus respectivos intervalos de confianza a 95 % para los meses de febrero y marzo de 2023. En el mes de referencia, para los grandes sectores de actividad del IGAE, se calcula un incremento anual de 3 % en las actividades secundarias y de 4.2 % en las terciarias. Las estimaciones se refieren a cifras desestacionalizadas.