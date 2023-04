Plaza de Armas

La Fiesta… …

BONITA SE tiñe de sangre, ni en los tiempos cuando el área de los tapancos era conocida como un lugar por demás peligroso y como chiste local se decía que “quien aguantara tres ‘piquetes’ (puñaladas), lo que consumiera era gratis”.

PUES SÍ, pues quedaba herido y se iba al hospital o fallecía. Ni en esos tiempos ocurrió, lo que sí se hizo fue desaparecer de la feria los tapancos, algo que era muy tradicional y que en sus buenos momentos eran el atractivo principal de la feria.

SE COLOCABAN sobre la balaustrada del jardín de San Marcos ahí subía la gente a bailar y beber.

FUE HACE décadas, cuando todavía por los pasillos del jardín caminaban por un lado las mujeres y a la inversa los hombres, quienes regalaban flores a las mujeres que les resultaban atractivas y aventaban confeti.

EN ESOS ayeres también había pleitos, pero como eran menos hectáreas, también menos visitantes y menos puestos los que se colocaban, pero también menos policías.

AHORA CON lo grande que es, es complicado que cada persona traiga un policía cuidándolo, ya sea municipal, estatal o federal, pero de que algo falló la madrugada del domingo, falló.

UN JOVEN perdió la vida y la indignación entre la gente de Aguascalientes es mucha, la gobernadora declara que se va a evaluar a cada uno de los dirigentes de seguridad, pero también que fue una riña y que no se llegó a tiempo.

MARTÍNEZ ROMO por su parte también pide apoyo de los padres de familia, porque resulta a deshoras de la madrugada, adolescentes de 15, 16 años y de ahí en adelante, andan en la feria y no precisamente en sus cinco sentidos, mientras que los autores de sus días quién sabe que hacen que no se dan cuenta que sus hijos menores de edad no están en casa.

TAMBIÉN QUE aunque tarden dos minutos en llegar, la tragedia puede ocurrir en 10 segundos, como es el caso de la puñalada.

QUE SERÁN más estrictos en las revisiones, cambiar la estrategia para que algo así no vuelva a suceder.

AHOGADO EL niño se tapa el pozo, ni hablar (BDR).