Plaza de Armas

Y se fue de Morena…

JOSÉ MANUEL González Mota se siente como aquel personaje llamado “Juan Camaney” que masca chicle y tiene hartas mujeres, no por guapo, sino porque por ser político tiene con qué cumplirles sus caprichitos y mantenerles todos los hijos que alcance a tener con ellas.

BUENO, PUES ese personaje tan “singular” hace intentos desesperados por salvar la poca, poquísima dignidad que tiene y es que luego de haberse destapado que le pagaba casi 100 mil pesos al mes a su amigo del alma Martín Orozco Sandoval por “asesorarlo” y tener la desfachatez de declarar ante los medios que eran poco más de 20 mil, cuando vía transparencia los números no mienten, el veleta alcalde de Asientos “renunció” a Morena porque tiene aspiraciones de seguir como cacique y buscar la reelección en ese pueblo mágico para seguir como presidente municipal otros tres años, sólo que ahora bajo las siglas de… sí, del PAN.

Y ES QUE así pasa con las rémoras que quieren vivir como sultanes o jeques (por aquello de las mujeres), a costillas del pueblo, que si es bueno y sabio, no votará por él y lo mandará adelantito de San Juan o hasta el rancho de AMLO.

PERO BUENO, el que dice ser profesor y que en lugar de dar clases conquista mujeres de a montón, tiene hijos por dondequiera, primero le fue “fiel” a Elba Esther Gordillo al afiliarse a Nueva Alianza ––que parece ser el partido de sus amores porque en su perfil personal de Facebook sigue con el logo del extinto instituto político–, luego buscó ser de Morena y le alcanzó para ser –por un tiempo– diputado y luego alcalde, pero por esos caminos torcidos que hay a veces en la vida y por los que las cosas se consiguen fácilmente, se encontró con Nora Ruvalcaba, otra que lo mismo le prende veladoras a Lorena Martínez, Martín Orozco y otras no tan finísimas personas que les gusta harto traicionar a quienes les dieron la mano y hasta gobernadores y senadores los hicieron.

VOLVIENDO A González Mota, resulta que ahora es más panista que Marko Cortés Mendoza y Asientos cambió de guinda a azul… porque el hueso está bueno y hay que buscar que le dure el gusto hasta el 2027.

BUENO, SI la gente de Asientos es masoquista y le gusta la mala vida y en una de esas vuelve a votar por el “singular” alcalde, seguro que en su gabinete y grupo de asesores tendrán cabida los panistas que mandan a “la chingada” a la gente cuando andan de malas, que es casi siempre, a la senadora que llora y llora y que de un día para otro dejó de ser azul para convertirse en una rara mezcla de verde con rojo, tirándole a guinda pero que es provida y ahora hasta se paga viajes a Nueva York que porque solita no puede y necesitan de la ONU para que venga a poner orden a Aguascalientes con el tema del agua.

POBRE AGUASCALIENTES, con esos políticos tan sin embargo que detienen su avance (BDR).

Sin Salvoconducto

AYER ZACATECAS se quedó sin militares y sin elementos de la Guardia Nacional porque el miedo no anda en burro y quedó claro que no todos los Monreal tienen salvoconducto para transitar por esos caminos, ya no de Dios, sino de los cárteles que se disputan ese territorio.

SI, PORQUE los elementos castrenses llegaron hasta en tanques, literal, a la plaza de armas, para cuidar la integridad de David Monreal Ávila, quien estuvo de visita de pisa y corre en la entidad para reunirse con la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, a quien le reconoció que en El Gigante de México sí hay tranquilidad.

PERO SABE qué deberá David que prefirió dejar a sus gobernados a merced de sicarios y narcos y él traerse a los más preparados en tácticas militares para que le cuidaran las espaldas, el frente y los costados, no fuera siendo que la camioneta en la que se transporta les fuera a llamar la atención a los que no se limitan ni para levantar y desparecer generales.

¿DÓNDE QUEDÓ pues la congruencia?, ni el presidente de la nación hace tanto circo, maroma y teatro cuando visita esas tierras, pero David quién sabe que tendrá pendiente en Aguascalientes que se trajo hasta a los de élite para que lo protegieran.

AH QUÉ los Monreal tan singulares. El senador y líder del clan dice que hasta maneja solo y nadie le hace nada en Zacatecas, pero el gobernador poco falta para que lo metan en una burbuja a prueba de balas… ¿a qué le temerá tanto? (BDR).

¿Defensores de los Derechos Humanos?

MARTHA MÁRQUEZ y Gilberto Gutiérrez Lara dan pena ajena. La senadora, con dinero de los mexicanos, porque de su bolsa nadie se lo cree, viajó hasta Nueva York para ir hasta la sede de la ONU, parece que la oficina que tienen en México se le hizo chiquita, para pedir ayuda y que vengan a meter en cintura al alcalde y todo el Cabildo que porque le agua nos pertenece a los aguascalentenses.

VÁLGAME, SIENDO senadora y no poder hacer nada por ayudar a que el modelo sea exitoso, no hay que hacer show y hasta transmisión en vivo hizo desde la Gran Manzana para entregar los documentos y denunciar todo lo malo que hay en Aguascalientes.

Y GILBERTO dándole las gracias por hacer el numerito, bajo la premisa de que la ONU vino a Aguascalientes a levantar la voz por los que fueron violentados en sus derechos humanos.

LE SACARON a decir que fueron torturados por uno que anda libre como el viento, nadie lo toca y que todos le guardan sus frijoles y que el que lo mandaba, vive un nuevo aire de “poder” que porque es asesor y su esposa es funcionaria en SIPPINA.

AH QUÉ Martha y Gilberto tan embusteros, ahora se quieren colgar de los torturados y de la ONU. Le hubieran entrado cuando las cosas estaban color de hormiga y los fans de esos negros personajes decían que nada iba a pasar.

Y NADA ha pasado, porque con el miedo que le tiene Jesús Figueroa Ortega a su antecesor basta para que deje empolvada y hasta el fondo del cajón de su escritorio la recomendación 17VG/2019 y el informe Hasta Perder el Sentido, emitido por la ONU.

AHORA SALEN con que vengan a cumplirles sus caprichos con lo del agua. Bueno, al menos Martha ya se dio su paseada por Nueva York y eso nadie, pero nadie, se lo quita.

NO TE ACABES Morena, dicen las rémoras llegadas a ese partido para intentar acabarlo (BDR).

Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados, Marzo de 2023

EL INSTITUTO NACIONAL de Estadística y Geografía (Inegi) presenta el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) que se realiza en acuerdo con las 10 empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) A. C. y Sparta Motors S. de R. L. de C. V.

Estas informan sobre la comercialización de 15 marcas y la producción de vehículos pesados nuevos en México.

EN MARZO de 2023, las 11 empresas que conforman este registro vendieron 4 638 vehículos pesados al menudeo y 4 900 al mayoreo, en el mercado nacional.

LA PRODUCCIÓN total, durante el periodo enero-marzo de 2023, fue de 57 683 unidades: 56 072 correspondieron a vehículos de carga y 1 611, a vehículos de pasajeros.

DURANTE EL periodo enero-marzo de 2023, se exportaron 45 985 unidades. El principal mercado fue Estados Unidos, con una participación de 95.8 por ciento.

LA PRODUCCIÓN de vehículos pesados en México se concentró en los vehículos de carga, que representaron 97.2 % del total. El resto correspondió a la fabricación de autobuses para pasajeros.

ESTADOS UNIDOS fue el principal destino de las exportaciones de vehículos pesados, con 95.8 % del total.

EL RAIAVP puede consultarse en: https:// www.inegi.org.mx/datosprimarios/iavp/. La siguiente entrega de este registro será el 11 de mayo de 2023.