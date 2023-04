Plaza de Armas

La Amenaza del Fentanilo

CON TODOS los elementos que pongan para vigilar el perímetro ferial resulta imposible que anden de “nanas” cuidando a cada uno de los feriantes para ver cuánto y qué consumen, porque sería iluso creer que sólo reciban entre pecho y espalda cerveza u otra bebida alcohólica, hay otras cosas mucho más “fuertes” o que los vuelve “risueños” o a algunos hasta “locos” porque dizque no saben lo que hacen.

LO QUE sí es que al igual que Antonio Martínez Romo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Manuel Alonso García, asegura que lo que hasta el momento se ha detectado que les gusta consumir a los adictos en la entidad: mariguana, cocaína y “crystal”, pero éste último es el preferido por ocho de cada 10, para evadirse de la realidad o desinhibirse con esa sustancia tan adictiva pero que es sintética.

EL FENTANILO que trae de cabeza a los Estados Unidos –porque no quisieron o pudieron controlar su consumo, con receta primero, y luego por la vía ilegal y que claro, culpan a México de que muchos de sus ciudadanos anden fuera de órbita y se queden en posiciones por demás extrañas por horas e incluso mueran–, no se ha detectado en la entidad.

PERO EL riesgo es mucho, demasiado, porque ni modo que anden millones de policías al pendiente de lo que traigan los turistas y es poco probable que todos esos visitantes sean personas buenas, más de uno ha de andar por los caminos torcidos y puede traer esa sustancia.

OJALÁ QUE no, porque en las ciudades de México donde ya ha hecho presencia los estragos son los mismos que en el territorio estadounidense, y no, esta vez no fueron los mexicanos quienes metieron esa sustancia al mercado, fueron las farmacéuticas y médicos que recetaban sin control medicamento con esa sustancia, que para que no sintieran dolor, y al volverlos adictos y necesitar más dosis es que le aventaron la bolita a los cárteles de este lado del río Bravo, que obvio que vieron su área de oportunidad y lo comercializaron, pero de que hay mafia que se hace millonaria distribuyendo esa sustancia que surgió como medicamento, la hay, aunque los insufribles hijos del Tío Sam no lo quieran reconocer (BDR).

Cierre Temporal de la Calle Venustiano Carranza

LA SECRETARÍA de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPM), a través de la Policía Vial, informó sobre el cierre temporal de la calle Venustiano Carranza, en el tramo entre la calle Galeana y la calle Vicente Guerrero; como parte del montaje del tradicional Corredor Cultural Carranza.

EL TITULAR de la SSPM, Antonio Martínez Romo, detalló que a partir del primer minuto de este lunes 10 de abril inició el cierre de dicho tramo, que será utilizado como uno de los espacios icónicos de las celebraciones de la Feria Nacional San Marcos 2023.

AL MISMO tiempo que solicitó la comprensión de la ciudadanía, vecinos y locatarios de la zona, ante las molestias que la medida pueda causar; recordó que el cierre de este tramo de la calle Venustiano Carranza permanecerá únicamente los 23 días que dura la verbena popular.

LA SSPM dispondrá de oficiales de los diferentes Grupos Operativos, entre ellos de la Policía Vial, para que los eventos de la FNSM2023 transcurran en paz y se salvaguarde en todo momento la integridad de las y los asistentes.

Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, Diciembre de 2022

EL INDICADOR Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) amplía la oferta de información estadística de corto plazo a nivel estatal y da seguimiento al comportamiento de las actividades económicas del sector secundario en los estados.

EN DICIEMBRE de 2022 y con cifras ajustadas estacionalmente, las entidades que mostraron los crecimientos mensuales más pronunciados en su actividad industrial, en términos reales, fueron: Ciudad de México, Colima, Coahuila de Zaragoza, Oaxaca y Jalisco.

A TASA anual y con series desestacionalizadas, en el mes de referencia, las entidades que presentaron los ascensos más significativos en su producción industrial, en términos reales, fueron: Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Guanajuato y Puebla.

CON DATOS originales y a tasa anual, en el sector Minería destacaron los incrementos reportados en Ciudad de México, Hidalgo, Tabasco, Nayarit y Nuevo León.

EN GENERACIÓN, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, sobresalieron los aumentos en Campeche, San Luis Potosí, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca.

EN CONSTRUCCIÓN, las alzas más relevantes ocurrieron en Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Campeche y Ciudad de México. En Industrias manufactureras, los crecimientos más altos se registraron en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Jalisco y Guanajuato.

Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, Marzo de 2023

EL INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da a conocer el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL). Su información proviene de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. (AMIA), Giant Motors Latinoamérica, Autos Orientales Picacho y Chirey Motor México.

EN MARZO de 2023, se vendieron 118 801 unidades en el mercado interno, lo que representa una variación de 24.8 % respecto al mismo mes de 2022.

DURANTE ENERO-MARZO de 2023, se comercializaron 315 126 vehículos ligeros y, en este mismo periodo, se produjeron 922 177 unidades en México. Los camiones ligeros representaron 77.2 % del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles.

EN MARZO de 2023, se exportaron 272 687 vehículos ligeros y, durante el periodo enero-marzo de 2023, se reportó un total de 741 306 unidades: una variación de 8.9 % respecto al mismo periodo de 2022.

LA DIVULGACIÓN de información referente a la producción y comercialización de automóviles y camiones ligeros nuevos sirve de insumo para la elaboración de políticas en este sector de la economía nacional.