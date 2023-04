La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

MORENA, COMO EL GALLEGO AQUEL…



Los trasnochados gerentes de Morena en Aguascalientes, no actúan como opositores pensantes, sino con el hígado.

Mire usted: el alcalde Leo Montañez viene diciendo desde hace varios días, que Veolia, la empresa francesa concesionaria de la distribución de agua potable desde hace casi 30 años (los cumple en octubre próximo y con ellos finaliza el contrato), que además se agandalla varios millones de pesos extra al cobrar por el uso del drenaje, se va de Aguascalientes, por lo que es casi seguro que el agua regrese a ser distribuida por el municipio.

En un inicio, el alcalde avizoraba dos vías: concesionar el servicio a otra empresa o promover una inversión mixta: municipio-iniciativa privada, pero luego vio la factibilidad de que el servicio de agua se remunicipalice y reveló: “Empujamos fuerte para que el municipio recupere el servicio de agua potable”, dijo palabras más palabras menos.

El alcalde expuso su razón principal: “La infraestructura, la red, los pozos todo pertenece al municipio no a la concesionaria y por eso estamos en condiciones de prestar el servicio”.

Y más: “El municipio en 20 años, ha invertido más que la empresa: dos mil 100 millones de pesos y ha sido la principal palanca de sostenimiento de la infraestructura mientras que Veolia sólo 900 millones de pesos en el mismo tiempo”.

Y más: Veolia hace castillos en el aire y pide que el municipio absorba algo así como 800 millones de pesos de cartera vencida “que dizque le adeudan los morosos”.

Pero el alcalde le contestó que niguas, y ejemplarizó: “Si un comerciante renta un local para vender ropa o cualquier otro producto, y al cumplir el contrato el inquilino debe de regresar el local, el rentero no tiene por qué absorber las deudas de los clientes del inquilino: él fió, él cobra a los que le deben. Punto.

(Pero en esto de las supuestas deudas de los “morosos” no son más que un descarado robo y plan con maña: si el usuario no paga el servicio de agua potable, Veolia se lo corta y no hay súplicas que valgan: no pagó, no hay agua; sin embargo, los recibos de la concesionaria continúan llegando puntualmente, cada vez más “chonchos” y sin recibir gota de agua; así es que al paso del tiempo esos pesos se convierten en miles y, por ende, impagables).

Así es que lloren o griten, el alcalde no les soltará un clavo de lo que le piden; y no es que sea gandalla: si algo realmente se les debe, dijo que se lo demuestren y paga, pero que no le salgan con que “a Chuchita la bolsearon”, más claro ni el cielo de Aguascalientes en un día soleado. Total que la raza de bronce ya da por hecho de que la ratera Veolia se irá a Chi… huahua a un baile y no regresará a Aguascalientes.

Con respecto a los gerentes de Morena, en un inicio decían algo así como que no permitirían que Veolia volviera a ser la concesionaria, después que Leo dijo no a la concesionaria, porque posiblemente el servicio sería mixto: Municipio- IP, los morenos, que no tienen nada de serenos se le volvieron a lanzar a la yugular.

Pasan las semanas y el alcalde dice con firmeza: “Empujamos para que el municipio recupere el servicio de agua potable”, y los morenos se molestan nuevamente argumentado un chingo de cosas, entre ellas que no van a permitir que el municipio pague un clavo a Veolia; el alcalde ya dijo que no, pero los gerentes de Morena, que no han podido levantar la tiendita, no dejan de jorobar a Leo con una u otra cosa.

En fin, son contreras a ultranza, tanto, que si se logra la remunicipalizacion, van a decir que no, que se la regresen a Veolia.

“¡Caracho!”, no os maméis.

Por eso digo que lo morenos de Aguascalientes, están como el gallego aquel que dijo a sus herederos: “Si muero en México, que me entierren en Galicia; y si muero en Galicia, que me entierren en Mexico, al preguntarle el por qué de tan mamuca contradicción, el gallego, contestó: “¡Nomás pa’joder!”.

Así están los morenos: protestan nomás por joder, pues en un inicio habían dicho que el Presidente López Obrador (AMLO) apoyaría con unos milloncejos si el agua volvía al municipio, pero luego de que se habló de esa posibilidad, dijeron “que siempre no”.

Por lo pronto la posibilidad de que el servicio de agua potable regrese al municipio, crece y es mucha la raza panista que apoya, como el diputado Raúl Silva Perezchica que asegura: Es un hecho que Veolia no se queda, el servicio de agua potable regresa al municipio, dijo palabras más palabras menos, remachando que “así lo marca el 115 constitucional”.

VA EN SERIO: DÉJENSE DE MAMADAS…

Si los morenos de Aguascalientes quieren ganar la gubernatura, la alcaldía, o ser mayoría en la Cámara de Diputados, deben de aprender a reconocer que no todo el tiempo sus chicharrones son los que más truenan, ¿quieren imitar al Presidente AMLO? Véase en ese espejo y déjense de mamadas: Les recuerdo que Tesla Motors, que fabrica y comercializa vehículos, además de componentes y baterías para Daimler y Toyota, llevó a cabo un proyecto para instalar una factoría en el estado de Nuevo León, pues un estudio previo le reveló que ese estado norteño era la mejor opción, pero en principio el Presidente AMLO dijo que nanay.

¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que Nuevo León tiene problemas de agua, entonces el Preciso le respondió que ahí no lo permitiría, que se instalarán en el sureste, en donde abunda el agua.

El dueño del billete, el tal Elon Musk, le reviró que no y se sumergieron en una plática de pros y contras, hasta que AMLO dio su brazo a torcer, pero con una condición: que toda el agua que vayan a utilizar para armar sus vehículos y demás procedimientos, sea “reciclada” por ellos mismos y… el dueño del billete aceptó a meterle más lana.

En muchos casos AMLO ha cedido y, en otros, aprieta pero no ahorca y eso que es el Presidente de México; en cambio los morenos de aquí ni siquiera tienen canicas para jugar y se la pasan toreando el toro al revés, lo que provoca la desilusión de mucha raza de bronce que, viendo que el cielo es azul, a güevo los morenos los quieren convencer que es fucsia, por lo que muchos mejor abandonan el barco.

Never de la never: A propósito: ¿dónde están aquellos expertos en el cuidado y distribución de agua que los morenos iban a traer a Aguascalientes? Agarren la onda, lo único que están haciendo es partirle la madre a Morena, bájenle a su soberbia tres rayitas. Plis.

A NO DEFRAUDAR, MANOLO…

La gobernadora Tere Jiménez Esquivel, cree a pie juntillas que el “pequeño gigante” que inventó el tristemente célebre Carlos Lozano de la Torre, no es tal, sino un gigante bien plantado en el centro de México.

Por eso está empecinada en que “la tierra de la gente buena” sea el estado más seguro de la República.

Y todo iba bien, hasta que la semana anterior el tema se comenzó a torcer: siete asesinatos en 24 horas, y comenzaron a granear: una aquí, otro allá, por lo que el poblano Manuel Alonso García, secretario de Seguridad Pública, debe de demostrar, con hechos, que la gobernadora no se equivocó al darle ese cargo tan digno como importante.

Y que su título de Doctor en Ciencias Policiales y Seguridad Pública, así como el doctorado Honoris Causa por la Academia de Formación Policial Iniciativa Mérida “General Ignacio Zaragoza”, son auténticos y no “rodolfeados”, como el del meón aquel que se dice “ingeniero”.

Porque además, el poblano cuenta con una trayectoria de 25 años como súper policía, y ha obtenido los grados de comisario jefe y comisario general en distintas instituciones de las fuerzas de seguridad pública.

Y cuenta con la certificación Conocer en el Estándar de Competencia en la Ejecución del Procedimiento de Actuación del Primer Respondiente, Procesamiento de Indicios y Cadena de Custodia, otorgada por el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

Manuel Alonso tiene larga carrera en el servicio público; estuvo al frente del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio.

Ha sido también secretario de Seguridad Pública Estatal en Puebla en dos periodos distintos, además de secretario de Seguridad Pública Municipal en San Andrés Cholula, Puebla. Alonso fue rector de la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla Iniciativa Mérida “General Ignacio Zaragoza”.

También se desempeñó como director de operaciones de la Secretaría de Transporte del Gobierno Estatal de Puebla; así como director de Política Criminal y, posteriormente, director de Profesionalización, Participación Ciudadana y Prevención del Delito del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y fungió como director de la Policía de Tránsito en el municipio de Puebla.

Como parte de su trayectoria, el doctor Alonso García desarrolló el modelo de “Mesas de Seguridad y Justicia”, que sería el primer esquema en su tipo y avalado por el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática.

Es este el currículum de Manuel Alonso: que yo recuerde, ningún otro secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, procurador o fiscal posee, incluido el “Torturador de Aguascalientes”, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, es más longaniza que el poblano. Así las cosas, ojalá y Manuel no defraude a la gobernadora, tampoco al pueblo aguascalentense. Changuitos, pues.

¿CULPA DE LOS PADRES?..

Dicen las “buenas conciencias” que el vicio del cigarro le está pegando muy duro a la niñez, pues la edad de iniciación bajó de los 17 años a los 10, porque los cigarrillos se venden hasta en los tianguis, pues no hay autoridad que lo impida, y ahora con otra brocha: se pusieron de moda los llamados vapeadores o cigarros electrónicos.

Y tienen razón.

También tienen razón al pedir que los padres de familia cuiden a sus cachorros para evitar que se den las tres y terminen echando más humo que aquellos trenes de vapor pero ¿qué hacer cuando los padres fuman como cha-cuacos? Ahí el fracaso está garantizado.

Lo que tienen que hacer esas asociaciones civiles como Códice que encabeza Isabel Jiménez, es visitar a las autoridades encargadas del orden: policía federal, policía estatal, policía municipal y hasta la oficina de Mercados Públicos, porque los diputados nomás viven del cuento.

Si estos entes cumplen con su trabajo como lo marca la ley y los reglamentos, la venta indiscriminada de cigarros de contrabando –por lo regular chinos– en todos los tianguis, puestos callejeros y tiendas de abarrotes (antes se les denominada misceláneas) terminaría poco a poco.

También necesitan hablar con el magisterio, pues las aulas son la prolongación del hogar.

Esa chamba de concientización a la raza de bronce de ya no consumir más tacos de cáncer está del cocol; se lo vuelvo a comentar el lector porque yo tengo dos que tres amigos que no dejan los pitillos por nada en el mundo a pesar de que en las cajetillas de cigarros se advierte que el humo del tabaco los conduce más rápido a la tumba y… les vale Wilson.

Dicen no hay peor lucha que la que no se hace, pero quienes están obligadas a combatir el mortal tabaquismo son las autoridades federales, estatales y municipales sólo que es muy difícil que prescindan del billete que reciben por el “disimulo”, ¡ah, la pinche corrupción!

DOS MILLONES DE PESOS…

Es, a ojo de buen cubero, lo que el municipio de la capital tendrá que gastar para borrar las pintas que las llamadas mujeres feministas hicieron en la exedra de Plaza de Armas durante la protesta llevada a cabo el 8M, según Cristian Medina López Velarde, subdirector del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Si las autoridades policiacas hicieran su chamba de proteger a la raza y/o castigar a los feminicidas no habría razón para protestar, pero la verdad es que el coraje el dolor y la sed de justicia provocan estos actos: perder así a una hija, una madre, una hermana, una amiga y que además no se haga justicia es peor que cualquier infamia.

Bien harían los gobiernos buscar la forma de proteger, de manera especial, a las mujeres. Uno de hombre ahí se la lleva, pero la mujer debe ser digna de respeto. Así es que si no quieren más mentadas de madre en pintas y reclamos, el gobierno, las autoridades de seguridad pública deben de poner más empeño en su chamba.

EL VACILADOR FERNANDO ALFÉREZ…

Conozco a Fernando Alférez desde que éste era ruiseñor del PRI, y era muy vacilador y bohemio de corazón.

Luego, en tiempo del español Miguel Ángel Barberena Vega, gobernador de Aguas-calientes de negra memoria, dejó el PRI y se fue al PRD en donde le dieron la candidatura a la Presidencia Municipal, pero fue arrollado por Fernando Gómez Esparza, mejor conocido como “Don Julio Regalado”.

Pero Fernando siguió picando piedra en el PRD, hasta llegar a la Cámara de Diputados vía plurinominal: en aquellos años, gobernaba Otto Granados y era el diputado bisagra o fiel a la balanza con el que el entonces “Niño Sabio del Campestre”, se imponía en el Poder Legislativo.

Como diputado, a Fernando le fue muy bien, pero se alocó y le dio por vivir la Mexicana Alegría. Vacilador, una noche de aquellas llegó a Las Violetas y, al entrar a la “zona del pecado”, en la caseta de policía dijo ser el diputado Humberto David Rodríguez Mijangos del PAN.

Imagínense la que se armó: un diputado panista persignado y con olor a santidad, “llegó ebrio y contrató a dos que tres pu…chachas”, fue un pedorrononón, el que le sacó a Rodríguez Mijangos que, cuando se enteró de la “bromita”, quería mandar a Fernando Alférez al valle de las calacas. Esa anécdota quedó registrado en TRIBUNA LIBRE y el cotorreo fue de pelos.

Pudiera decirse que Fernando perdió la cordura, pero no por tal broma, sino porque en una rueda de prensa, intentó golpear a una de nuestras reporteras (ahí afloró su misoginia, la que actualmente lo tiene en problemas).

Sin embargo, a Fernando le quedó cuerda para enfrentarse al sucesor de Otto Granados: Felipe González González, también de negra memoria. Lo recuerdo bien: Alférez, todavía en el PRD, llegó con un grupo de perredistas a las puertas (cerradas) de Palacio de Gobierno, y comparó al hoy extinto exgobernador con Felipe “El Hermoso” y a su esposa Conny, con “Juana la Loca”.

¡Uta!, fue un discurso didáctico, porque en ese entonces se descubrió que el abarrotero, en unos de sus arranques criminales, por poco mata a su esposa a batazos, pero afortunadamente a Conny le salvaron la vida en la entonces Central Médico Quirúrgica, aunque después de esa golpiza no quedó muy bien que digamos, por lo que la perorata de Fernando Alférez estuvo de pelos y, claro está, provocó la ira del entonces irascible y vengativo gobernador.

Después Alférez entró en receso, pero la enjundia permanecía en él, en algunas columnas y calaveras del montón que le publicábamos en Página 24 y en esta su TRIBUNA LIBRE.

En una ocasión que pasó a visitarme a la Catedral del Periodismo le hice un obsequio que, imagino, conserva todavía: copia de una demanda penal de Felipe González en contra de él: “¡Ah, cabrón!, nunca supe de esta demanda, me dijo y soltó la carcajada: “¡Jajaja… Pinche Felipe!”.

A partir de ahí sus visitas fueron más esporádicas hasta que se alejó y dejó de escribir su colaboración y sus calaveras del montón, después supe que estaba en Morena, poco después nos volvimos a encontrar en un convivio y tan tan… RENACIÓ SU MISOGINIA… Hoy me entero que Fernando Alférez, acusado por ejercer violencia política por su excompañera de partido Natzielly Rodríguez Calzada, fue sancionado penalmente: deberá pagar 56 mil pesos a la víctima, se disculpará con ella en una rueda de prensa y se someterá a tratamiento psicológico para que aprenda a conducirse con las mujeres.

Y, al suspenderse el proceso por dos años, Fernando tendrá que seguir viviendo en su casa de Jardines de la Asunción, no podrá salir de la ciudad, no hará comentarios públicos contra Natzielly o sobre el caso, y hacer servicio comunitario. Y más: “Si se pone rebelde e incumple cualquiera de las condiciones, se revocará la suspensión y continuará el juicio penal”.

¡Tómala barbón! No obstante, Gilberto Gutiérrez Lara, a quien Alférez puso como presidente local de Morena, asegura que Fernando “es inocente de tal acusación y que es víctima de una persecución política, por lo que tiene todo el apoyo de Morena”, declaró en rueda de prensa.

Y CON ESTA ME DESPIDO…

De verdad que Aldo Ruiz anda sobrado de soberbia y se pasa de mamila: contó que una señora, de la cual no dice su nombre “porque los panistas son vengativos, nos pidió apoyo para una cirugía porque tuvo una cesárea que se le abrió y se le armó una hernia por tener que cargar las cubetas para llevar agua a su domicilio y subir las escaleras con ese peso”.

Y, adivine el lector, a quién culpa Aldo. Le atinó: “al PAN y al neoliberalismo, porque se echan la pelota unos a otros”.

¡Válgame san Cuilmas Petatero!

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 30).