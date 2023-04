Plaza de Armas

Que no Anden con el Pendiente

FERNANDO MARMOLEJO Monto­ya fue claro en sus declaraciones al afirmar que él ya no voltea para atrás por lo que no aspira a convertirse nuevamente en presi­dente municipal de Rincón de Romos, ya que “hay que llegar a barrer la casa: tapar los mismos baches, recoger la misma basura… son los mismos problemas y yo en su mo­mento los solucioné, que no avancen ya no es para regresar a volver a hacer lo mismo”.

ESO SÍ, trae entre manos seguir en la política, pero sin meterse en chismes ni dimes ni diretes con los de Morena, porque él la lleva tranquilo en el PT y con el PVEM, entonces ya sea que busque la reelección como diputado local para seguir representando a Rincón de Romos y Cosío o de plano le tire a más alto y se vaya por una diputación federal y en una de esas hasta por una senaduría.

TOTAL, EN política nada está escrito y si el PT se pone listo, entiéndase Héctor Qui­roz, en una de esas anda consiguiendo que Morena le dé chance de poner candidato.

Y ES QUE con toda la grilla que traen en Morena Aguascalientes, donde todos se tiran a la yugular para ganarse la simpatía del que tenga más saliva y trague más pinole, es que andan dándose con todo desde el interior del partido y más con los ardidos que se fueron con todo y chivas a la calle cuando se sentían la “reencarnación” de Andrés Manuel López Obrador en la entidad cuando no le llegaban ni a Nora Ruvalcaba.

Y ES QUE tan cándidos, pensaban que todo era para siempre. Inexpertos totalmente que les daban una migaja, la más chiquita en el partido, como estar en el área de comu­nicación y creían tener hasta la factura de propiedad del Movimiento de Regeneración Nacional: callaban a reporteros que les eran incómodos, como quien esto escribe, a quien llegaron a “correr” del partido. Se vale reír.

Y AHORA andan dando lástima y des­tilando odio porque cambiaron de aires en Morena, llegaron los “nuevos” y ni las gracias les dieron.

MIENTRAS QUE esta tecleadora tan feliz en el mismo lugar y con la misma gente. Así es esto, los que se suben a un ladrillo y creen que llegaron a la cima del Everest se llevan cada descalabrada que luego por eso quedan en ridículo porque de un día para otro fueron a parar adelantito de San Juan. De nada les sirvió la soberbia y el servilismo, es más ni el poder de los Monreal los amparó para conservar su chamba y seguir cobrando en Morena y comer con aceite, aunque fuera de palma, el que hace harto daño a las arterias y es más malo que la manteca de puerco.

POR ESO y más, Fernando Marmole­jo Montoya dice que él no está como los cangrejos y que para atrás, ni para tomar impulso (BDR).