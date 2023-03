Plaza de Armas

Se Desgarra las Vestiduras… …

GILBERTO GUTIÉRREZ Lara, el presidente estatal de Morena, por la inseguridad en Aguascalientes y se atreve a decir que los habitantes de La Ribera tienen daños psicológicos por la masacre que hubo hace unos días donde asesinaron a cinco personas.

CON LOS nueve asesinatos que ha habido, “el estado está en los primeros lugares por muertes violentas”, y exigió a la gobernadora a que garantice la seguridad de todos, porque el miedo ya les llegó hasta ellos, los de Morena.

UY, PERO no se “asustan” ni se “trauman” por lo que pasa en Zacatecas, donde un día y otro también hay sicarios asesinando, descuartizando, desapareciendo gente, muchos inocentes, hasta generales de la Guardia Nacional, pero de eso no dicen ni pío.

TAMPOCO HABLA Gilberto de que el hijo del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, mató a golpes a otro joven en un antro, nomás porque se siente bajo el manto protector que le da su papi, por ser un junior bueno para nada.

PEOR DE los que habla el presidente de Morena que hay en Aguascalientes que no tienen ni esperanza de nada.

VÁLGAME, ¿Y entonces las becas de Bienestar ya no funcionan?, y no se está defendiendo a nadie, porque con un solo muerto de esa manera es para que se enciendan las alarmas, todas, y no sólo se detenga a los responsables sino que se les finque todas las responsabilidades, por lo que el fiscal y sus muchachos deben responder.

PERO VOLVIENDO al tema, si a Gilberto le preocupa tanto la salud mental de los aguascalentenses que tienen secuelas psicológicas, que empiece por casa, porque en lugar de salir a sacar el pecho por un violentador como Fernando Alférez Barbosa, a quien ahora pretende hacer pasar como “perseguido político”, pierde toda credibilidad.

MAL, MUY mal que haya sicarios asesinando personas en Aguascalientes, pero por favor no decir sandeces, cuando el gobernador de Zacatecas y la de Guerrero no dan una.

Y NO, NO vale que sigan con el discurso de que la culpa es de Felipe Calderón, porque es la ciudadanía exige lo mismo a todos los gobernantes sin importar colores, género, filias y fobias: que den resultados y no promesas, y la verdad es que muchos de Morena dejan bastante que desear.

Y VOLVEMOS a lo mismo: Pobre Morena, tan lejos de “no mentir, no robar, no traicionar” y tan cerca de violentadores y transas, como Fernando Alférez Barbosa y José Manuel González Mota. Uy, con ese par tienen (BDR).

Y lo que Falta

SI A FERNANDO Alférez Barbosa ya se le puso el asunto color de hormiga en lo legal por andar de “bocón” denostando y violentando a una mujer, como Natzielly Rodríguez Calzada, aunque le pida disculpas públicas y ante la autoridad, le pague 56 mil pesos por los daños, esos sí psicológicos y moral, vaya a terapia y aunque se bañe con agua bendita para que saque todos sus “demonios”, ni eso lo salva de la “otra” denuncia que tiene su víctima.

SÍ, PORQUE resulta que Fernando no aprendió la lección y además de escribir en un pasquín en internet todo lo que quiso en contra de Natzielly, se creyó protegido por la cúpula del poder y nada menos que ante Adán Augusto López, secretario de Gobernación, también aventó víboras, tepocatas, grillos y cuanta barbaridad salió de su ronco pecho.

ASÍ QUE va la segunda de Natzielly, quien como dice la canción de Shakira, es persona buena, pero de ahí a permitir que la violente uno que se cree muy macho y respaldado por “muchos”, según Gilberto Gutiérrez, hay mucho trecho.

ESPERAMOS EL siguiente juicio, a ver ahora con qué sale Fernando Alférez Barbosa, que dicen los que saben, que cuando estuvo a nada de pisar el Cereso por violentador, andaba ojeroso, cansado y sin ilusiones arrastrándose con aquellos que también aventó todo el veneno que pudo en su momento y andaba al pendiente de sus vidas, para que lo salvaran de ir a dormir en una fría celda… que si no es por su hija América, que le dio el “pitazo”, ahora estaría ahí (BDR).

Estadísticas a Propósito del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar (Trabajo Doméstico Remunerado)

EN 1988, se declaró el 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. El objetivo es informar y diferenciar el trabajo en los hogares de las y los trabajadores domésticos remunerados, así como favorecer la discusión en la agenda pública sobre sus condiciones laborales.

ASIMISMO, SE busca fortalecer el acceso y goce de sus derechos como trabajadoras, tema que se discutió durante el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ofrece información relevante sobre las características sociodemográficas y las condiciones de ocupación de las personas empleadas en el trabajo doméstico remunerado.

LA ENCUESTA Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) define a las personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado como aquellas que prestan su servicio en labores de aseo, asistencia y los relacionados al hogar de una persona o de una familia, a cambio de una remuneración económica. En México, de acuerdo con la ENOEN, al cuarto trimestre del 2022, las personas de 15 años y más ocupadas en el trabajo doméstico remunerado ascendían a 2.5 millones (2 452 264), cifra equivalente a 4.2 % del total de la población ocupada. De estas, 90.2 % eran mujeres y 9.8 %, hombres.

AL CUARTO trimestre de 2022, las personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado habían cursado, en promedio, ocho años de escolaridad y 5.4 % no contaba con instrucción alguna.

LAS PERSONAS ocupadas en el trabajo doméstico remunerado percibían ingresos de 3 829 pesos mensuales, en promedio: 3 767 pesos las mujeres y 4 399, los hombres.