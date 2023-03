Plaza de Armas

LA SEMANA santa también es cultura y no sólo actos de fe. Hace décadas en los hogares se colocaban altares a la Virgen de los Dolores el viernes santo, en los cuales había trigo, chía, vino, naranjas agrias y otros elementos representativos de “la pasión de Cristo y el dolor de María”. Al término del día, las casas abrían sus puertas para regalar agua fresca de chía o nieve de limón.

ESTA PRÁCTICA, que se ha mantenido en el barrio de La Salud, esperaran ampliarla para que la tradición no se pierda.

Es cultura, pero también devoción, igual de importante como la visita a los siete templos.

TAMBIÉN LA representación del Vía Crucis en San José de Gracia, en donde hay muchos eventos, como la procesión de los cristos, la velación de los mismos y el regreso pero de manera contraria para mostrar la victoria de Jesús sobre la muerte.

OTRA COSA que este año se retoma es la procesión del silencio, que durante 33 años se suspendió pero por cuestiones internas de los franciscanos que son los que dirigen San Diego y que ahora están dispuestos a que regrese.

EL RECORRIDO iniciará en San Diego, luego se caminará hasta San Antonio, por Zaragoza y López Velarde hasta San José, luego Morelos, Madero y Moctezuma hasta llegar a Catedral.

PARTICIPARÁ EL obispo Juan Espinoza Jiménez y se contará con penitentes, que llevarán tapado el rostro pero se evitará que se golpeen con cuerdas u otros objetos como ocurre en otras entidades.

LO QUE sí piden es que haya silencio durante el recorrido, evitar comprar comida mientras se lleva a cabo el evento que, más que un cariz turístico, será religioso porque será un recorrido de oración.

DE ESTA manera se vivirá la Semana Santa en Aguascalientes. El vocero Rogelio Pedroza González dejó claro que no son días de fiesta, sino de silencio y reflexión profunda, de “acompañar a Jesús en su pasión y muerte”.

NO ES PECADO que quienes quieran se vayan a la playa y vivan la vida loca, total, cada quien sus gustos, pero definitivamente no es algo que haga un católico ortodoxo (BDR).

El Obispo, de Luto

AYER FALLECIÓ MARÍA ANTONIA Jiménez Moreno. madre del obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, en Michoacán, motivo por el que el purpurado viajó hasta su estado natal para estar presente en esos momentos difíciles con su familia.

ESTO IMPIDIÓ que el prelado estuviera en la conferencia de prensa porque se tuvo que trasladar hasta la casa familiar.

SERÁ EN Michoacán donde reposen los restos de la señora y en redes sociales las condolencias no se hicieron esperar, sobre todo de parte de parroquias, el seminario y de la Diócesis. El llamado fue a que los fieles católicos se unan en oración con el obispo para acompañarlo en este momento difícil por el que está pasando (BDR).

Información Oportuna Sobre la Balanza Comercial de Mercancías de México, Febrero de 2023

EN FEBRERO de 2023, de acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, se registró un déficit comercial de 1 844 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit de 1 286 millones de dólares obtenido en el mismo mes de 2022.

EN LOS primeros dos meses de 2023, la balanza comercial presentó un déficit de 5 969 millones de dólares.

Exportaciones

EN EL MES de referencia, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 44 934 millones de dólares, cifra integrada por 42 662 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2 272 millones de dólares de petroleras. De esta forma, las exportaciones totales reportaron una reducción anual de 2.8 %, resultado de caídas de 1.8 % en las exportaciones no petroleras y de 19.2 % en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron, a tasa anual, 2.2 % y las canalizadas al resto del mundo descendieron 17.8 por ciento.

EN EL SEGUNDO mes de 2023 y con cifras desestacionalizadas, las exportaciones totales de mercancías mostraron una reducción mensual de 5.84 %, reflejo de caídas de 5.42 % en las exportaciones no petroleras y de 12.61 % en las petroleras.

Importaciones

EN FEBRERO de 2023, el valor de las importaciones de mercancías fue de 46 778 millones de dólares, monto que implicó un alza anual de 4.1 %, producto de aumentos de 3.1 % en las importaciones no petroleras y de 12.9 % en las petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se registraron incrementos anuales de 15.8 % en las importaciones de bienes de consumo, de 0.1 % en las de bienes de uso intermedio y de 28.4 %, en las de bienes de capital.

CON SERIES ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales reportaron un descenso mensual de 0.22 %, resultado neto de un decremento de 6.07 % en las importaciones petroleras y de un avance de 0.56 % en las no petroleras. Por tipo de bien, se presentaron disminuciones mensuales de 3.40 % en las importaciones de bienes de consumo y de 0.35 %, en las de bienes de uso intermedio. Las importaciones de bienes de capital registraron un alza de 6.45 por ciento.