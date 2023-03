Plaza de Armas

Ambiente Familiar

EL CENTRO de la ciudad se convierte los domingos en un espacio familiar, desde la calle Morelos y hasta la calle Guadalupe Victoria se vuelve espacio peatonal y en la Plaza de Armas hay una serie de actividades lúdicas para toda la familia.

AYER EN el Patio de las Jacarandas estaban varios grupos de danza y de músicos del municipio de San José de Gracia y tenían un ambiente de aquellos que animaba a quedarse en el lugar, sólo que las altas temperaturas ya no hacen tan accesible estar bajo los rayos del sol y los espacios de sombra son pocos, por eso hubo quienes mejor optaron por caminar hacia otros lados.

AFUERA DE Palacio de Gobierno se encontraba un stand de la policía estatal y algunos elementos se pusieron a jugar con los niños, los más pequeñitos, a quienes enseñaban a brincar la cuerda.

ESOS MENORES quedaban fascinados que hombres con uniforme fueran todo sonrisas y les mostraran como saltar cuando pasaba la cuerda por el suelo, mientras que los camiones urbanos de miniatura paseaban por la plaza hasta el jardín de los palacios con niños arriba.

UN DOMINGO totalmente tranquilo y alegre, mientras las campanas de las torres de Catedral resonaban cada cierto tiempo anunciado misa.

CON TODO eso no se deja de pensar que el Aguascalientes de paz todavía alcanza, ojalá que no se rompa, haya miedo y todos vuelvan a encerrarse en sus casas por temor.

OTRA COSA que da tranquilidad fue la cantidad de militares que llegaron hace dos días al estado para blindarlo, luego de lo que ocurrió en San Francisco de los Romo, donde un tal “Ojitos” asesinó a cinco personas. Pero también los ejecutados en otros puntos de la ciudad hace pensar a las personas y hasta elevar plegarias al cielo, para que la endeble tranquilidad no se pierda.

Y ES BONITO que los estatales anden ahí en la plaza entre jugando y vigilando, que lleguen elementos castrenses a reforzar la seguridad, pero también da mucho qué pensar que justo cuando se da la matazón en San Pancho, el doctor en seguridad, Manuel Alonso García, suspendiera su conferencia de prensa de los viernes… también hay que dar la cara en los tiempos malos, es cuando más hay que salir a informar a la sociedad y no sólo las cifras alegres de detenidos.

SÍ, YA detuvieron al presunto asesino, pero el viernes todavía no ocurría eso. ¿O será que el doctor andaba buscando hasta debajo de las piedras al sicario y a la velocidad del rayo decir que no fue el crimen organizado, sino un pistolero solitario?, ¿qué la investigación no corresponde hacerla a la Fiscalía?.. preguntas sin respuesta, aunque bueno, si se esperan a que Jesús Figueroa investigue ya estuvo, porque mientras unos son efectivos los otros más lentos que la tortuga y omisos, muy omisos (BDR).